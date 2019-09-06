Экономика
Капитал страныНа ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
Сумма подписанных в этом году контрактов составляет около 3,4 трлн рублей. Среди иностранных участников мероприятия можно выделить представителей таких стран, как Индия, Япония и Малайзия, пишет ТАСС.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 22:06, Вашингтон
Политика
Путин назвал самое красивое место в мире
Sputnik Литва 04:35
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия 20:05
Происшествия
Сотрудник American Airlines попался на порче самолета перед вылетом
Согласно материалам дела, в ходе допроса механик Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани признался, что спровоцировал помехи в работе бортового оборудования самолета перед вылетом.
РБК 15:57
Политика
Проект нового космического корабля «Федерация» получит название «Орел»
Опытно-конструкторская разработка нового космического корабля "Федерация" в серии получит название "Орел".
ТАСС 11:40
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Политика
Foreign Policy: в ЕС есть все условия для создания собственной армии
В Европейском союзе сложились все условия для создания европейской армии, заявил сотрудник Института стратегических исследований армии США Азим Ибрахим в статье для издания The Foreign Policy.
REGNUM 00:24
Здоровье
Врач опроверг существование таблеток от ожирения
Известия 21:06
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости 14:38
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru 19:01
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва 15:46
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:36
Шоу-бизнес
Дима Билан решил сменить свой имидж и стал блондином
Народные новости 15:47
Политика
Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском 07:30
Армия и оружие
Израиль атаковал цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел
В свою очередь израильские военные нанесли ответный удар по целям движения ХАМАС в северной части сектора Газа, сообщается в Twitter-аккаунте Армии обороны Израиля.
РБК 21:25
Баскетбол
Виталий Фридзон: Могли победить Польшу, но не хватило везения
Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон высказался о поражении от Польши (74:79) в матче второго раунда чемпионата мира в Фошане.
Советский спорт 07:21
Космос
Потеряна связь с индийским посадочным лунным модулем
Глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван сообщил, что на последнем этапе операции по посадке на поверхность Луны была потеряна связь с посадочным модулем "Викрам".
Вести.Ru 17:31
Футбол
Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком августа
Польский полузащитник Гжегож Крыховяк признан болельщиками "Локомотива" лучшим игроком команды в августе, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
РИА Новости 10:44
Наука
Подростки, не имеющие отношений, более общительны и менее депрессивны
Результат показывает, что подростки без пары не страдают от неумения вести себя в социуме.
Территория новостей вчера в 20:10
Футбол
Смоллинг может остаться в Италии после аренды в «Роме»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, перешедший в «Рому» на правах аренды до конца сезона, подтвердил, что может остаться в Италии на более продолжительный срок.
Матч ТВ 08:53
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила гражданский брак
Будучи дважды замужем, Бородина уверена: сожительство — это удобно для мужчины и унизительно для женщины.
Wday.ru вчера в 13:00
Игры
Valve добавила экспериментальную функцию поиска в Steam
Valve добавила новую функцию в Steam – «Поиск». Она была добавлена в специальной площадке для экспериментов Steam Labs.
Cyber.sports.ru 12:12
Политика
Генпрокуратура Венесуэлы заподозрила Гуаидо в попытке продать регион
Начать расследование в отношении Гуаидо призвал глава государства Николас Мадуро, заявила ранее вице-президент республики Дельси Родригес.
РБК 13:35
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru 11:06
Хоккей
Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга»
Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.
РИА Новости 14:56
Общество
Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу
Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу.
Вести.Ru 06:55
Хоккей
Немировски: доволен результатом игры с «Локомотивом», но есть над чем работать
В целом результатом игры доволен, хотя определённо есть над чем поработать.
Чемпионат 15:17