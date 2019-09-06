Сумма подписанных в этом году контрактов составляет около 3,4 трлн рублей. Среди иностранных участников мероприятия можно выделить представителей таких стран, как Индия, Япония и Малайзия, пишет ТАСС.

На ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

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