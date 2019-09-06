Экономика

Капитал страныКапитал страныНа ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

Сумма подписанных в этом году контрактов составляет около 3,4 трлн рублей. Среди иностранных участников мероприятия можно выделить представителей таких стран, как Индия, Япония и Малайзия, пишет ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

На ВЭФ в 2019 году подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

ТАСС05:16

На ВЭФ заключили соглашений на 3,4 триллиона рублей

Российская газета05:19

На ВЭФ подписали соглашения на рекордную сумму в 3,4 трлн рублей

Вести.Финанс06:08

Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

Коммерсантъ06:19

На ВЭФ подписали более 270 соглашений на 3,4 триллиона рублей

РИА Новости04:59

На ВЭФе заключили соглашения на 3,4 трлн руб

РБК07:18

На ВЭФ-2019 подписано более 270 договоров на сумму свыше 3,4 трлн рублей

RT на русском09:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 22:06, Вашингтон
Политика

Путин назвал самое красивое место в мире

Sputnik Литва 04:35
Политика

В Германии оценили последствия от ответных санкций России

Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия 20:05
Происшествия

Сотрудник American Airlines попался на порче самолета перед вылетом

Согласно материалам дела, в ходе допроса механик Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани признался, что спровоцировал помехи в работе бортового оборудования самолета перед вылетом.
РБК 15:57
Политика

Проект нового космического корабля «Федерация» получит название «Орел»

Опытно-конструкторская разработка нового космического корабля "Федерация" в серии получит название "Орел".
ТАСС 11:40
Общество

Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году

Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Политика

Foreign Policy: в ЕС есть все условия для создания собственной армии

В Европейском союзе сложились все условия для создания европейской армии, заявил сотрудник Института стратегических исследований армии США Азим Ибрахим в статье для издания The Foreign Policy.
REGNUM 00:24
Здоровье

Врач опроверг существование таблеток от ожирения

Известия 21:06
Происшествия

Британец попросил жену закрыть глаза для сюрприза и ударил ее ножом

РИА Новости 14:27
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой

Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости 14:38
Теннис

Даниил Медведев вышел в финал US Open

Вести.Ru 19:01
Шоу-бизнес

Михаил Ширвиндт развелся с женой после 30 лет брака

ФАН 21:19
Футбол

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО

Говорит Москва 15:46
Футбол

Шотландия — Россия 1:2

Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:36
Шоу-бизнес

Дима Билан решил сменить свой имидж и стал блондином

Народные новости 15:47
Политика

Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском 07:30
Армия и оружие

Израиль атаковал цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

В свою очередь израильские военные нанесли ответный удар по целям движения ХАМАС в северной части сектора Газа, сообщается в Twitter-аккаунте Армии обороны Израиля.
РБК 21:25
Баскетбол

Виталий Фридзон: Могли победить Польшу, но не хватило везения

Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон высказался о поражении от Польши (74:79) в матче второго раунда чемпионата мира в Фошане.
Советский спорт 07:21
Космос

Потеряна связь с индийским посадочным лунным модулем

Глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван сообщил, что на последнем этапе операции по посадке на поверхность Луны была потеряна связь с посадочным модулем "Викрам".
Вести.Ru 17:31
Футбол

Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком августа

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк признан болельщиками "Локомотива" лучшим игроком команды в августе, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
РИА Новости 10:44
Наука

Подростки, не имеющие отношений, более общительны и менее депрессивны

Результат показывает, что подростки без пары не страдают от неумения вести себя в социуме.
Территория новостей вчера в 20:10
Футбол

Смоллинг может остаться в Италии после аренды в «Роме»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, перешедший в «Рому» на правах аренды до конца сезона, подтвердил, что может остаться в Италии на более продолжительный срок.
Матч ТВ 08:53
Шоу-бизнес

Ксения Бородина осудила гражданский брак

Будучи дважды замужем, Бородина уверена: сожительство — это удобно для мужчины и унизительно для женщины.
Wday.ru вчера в 13:00
Игры

Valve добавила экспериментальную функцию поиска в Steam

Valve добавила новую функцию в Steam – «Поиск». Она была добавлена в специальной площадке для экспериментов Steam Labs.
Cyber.sports.ru 12:12
Политика

Генпрокуратура Венесуэлы заподозрила Гуаидо в попытке продать регион

Начать расследование в отношении Гуаидо призвал глава государства Николас Мадуро, заявила ранее вице-президент республики Дельси Родригес.
РБК 13:35
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Общество

Гордон публично «закрыл рот» Барановской

Газета.Ru 11:06
Хоккей

Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга»

Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.
РИА Новости 14:56
Общество

Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу

Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу.
Вести.Ru 06:55
Происшествия

В Томске завели дело против ударившего кулаком по машине подростка

РБК 08:34
Хоккей

Немировски: доволен результатом игры с «Локомотивом», но есть над чем работать

В целом результатом игры доволен, хотя определённо есть над чем поработать.
Чемпионат 15:17
Как работают Яндекс.Новости?
ВЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное