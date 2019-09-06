Экономика
Капитал страныНа ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
Сумма подписанных в этом году контрактов составляет около 3,4 трлн рублей. Среди иностранных участников мероприятия можно выделить представителей таких стран, как Индия, Япония и Малайзия, пишет ТАСС.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 04:12, Вашингтон
Политика
Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве
Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.
ТАСС 03:48
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Экономика
Минфин рассказал о новой пенсионной системе
Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru 01:59
Финансы
От снижения ставки ЦБ призвали не ждать чудес
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 б. п.- с 7,25% до 7% годовых. Понижение ставки произошло третий раз за год.
Национальная служба новостей вчера в 14:41
Футбол
Сборная России по футболу на выезде обыграла Шотландию
Сборная России по футболу победила команду Шотландии со счетом 2:1 в рамках выездного матча отборочного турнира на чемпионат Европы – 2020.
Известия вчера в 17:16
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Хоккей
Яндач уволен с поста главного тренера «Металлурга»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач уволен с занимаемой должности. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».
LiveSport.ru вчера в 14:51
Авто
Немцы привезут в РФ ультрабюджетный кроссовер
Quto.ru вчера в 07:20
Шоу-бизнес
Лолита Милявская назвала главную ошибку в браке с Дмитрием Ивановым
OAnews вчера в 15:00
Наука
Раскрыта тайна Хараппской цивилизации
Генетически оказались похожи ДНК представителя Хараппской цивилизации и 11 человек, чьи останки обнаружили за пределами долины Инда.
Дилетант вчера в 09:09
Происшествия
Немецкая подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Со дна Балтийского моря в закрытой зоне бесследно исчезла германская подводная лаборатория Boknis Eck.
REGNUM 03:30
Космос
Робот «Федор» вернулся с МКС на Землю
Корпорация «Роскосмос» сообщила о возвращении на Землю российского робота «Федора», который побывал на Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 18:09
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Авто
Назвали дату начала производства нового Porsche Taycan
Собирать электромобиль Taycan будут на новом заводе компании Porsche, который находится в Цуффенхаузене.
Тарантас Ньюс 02:09
Теннис
Медведев прокомментировал выход в финал US Open
RT на русском вчера в 19:17
Происшествия
Участник смертельной аварии с гонщиком Юбером введен в кому
Американский пилот "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа, ставший участником смертельной аварии с Антуаном Юбером, не может самостоятельно дышать, он введен в искусственную кому.
Российская газета 03:26
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Футбол
Мамаев и Кокорин освобождены по УДО
Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.
Вести ФМ вчера в 03:11
Космос
Китайский луноход опять вошёл в спящий режим
Китайский луноход «Юйту-2» на период лунной ночи приостановил работу по изучению обратной стороны естественного спутника Земли и вошёл в спящий режим.
News.ru 03:57
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.
Аргументы недели вчера в 13:49
Экономика
НОВАТЭК уточнил сроки запуска «Арктик СПГ-2»
Объем вложений для запуска «Арктик СПГ-2» на полную мощность оценивается в $21,3 млрд.
РБК 05 сентября в 05:04
Экономика
Сбербанк закроет сделку с Mail.ru Group до конца 2019 года
Сделка Сбербанка и Mail.ru Group, которые создают совместное предприятие, должна быть закрыта к концу года.
ТАСС 02:26
Общество
В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей
В России увеличили размер премий для молодых научных работников с 500 тыс. до 1 млн рублей.
RT на русском 03:35
Общество
Вторая «Комета» на подводных крыльях прибыла в Севастополь
Второе судно на подводных крыльях "Комета-120М", которое будет курсировать вдоль берега Крыма, прибыло в Севастополь, однако работать оно начнет только в следующем году.
ТАСС 00:45
Экономика
Нижне-Бурейскую ГЭС ввели в промышленную эксплуатацию
Нижне-Бурейская ГЭС введена в промышленную эксплуатацию. Теперь она выйдет на свою проектную мощность - 320 МВт.
Российская газета 01:30
Наука
Учёные рассказали о негативном влиянии курения на сон
Группа американских учёных из Государственного университета Оклахомы выяснила, что курение обычных и электронных сигарет ухудшает качество сна.
News.ru 05 сентября в 14:54
Общество
Синоптики рассказали о погоде в День города в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы в День города 7 сентября.
Известия вчера в 23:17
Кино
На Венецианском кинофестивале объявят победителей
ТАСС вчера в 17:02
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34