За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов.

На ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток

Политика Торговые переговоры США и Китая возобновятся в октябре Вашингтон и Пекин снова сядут за стол переговоров, чтобы обсудить существующие торговые проблемы. Встреча состоится в столице США в октябре.

Экономика Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа «Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», — публикует ТАСС выдержки из документа в среду, 4 сентября.

Происшествия Тела пилотов Су-25 оказались под завалами Тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25 пока не смогли достать — скорее всего, они находятся в образовавшейся на месте крушения трехметровой воронке, заполненной обломками.

Технологии В сеть попала база данных пользователей Facebook В сеть утекли 419 миллионов телефонных номеров пользователей, проживающих в США, Великобритании и во Вьетнаме.

Политика Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с DW Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прежде комментировать ситуацию с Deutsche Welle следует дождаться анализа депутатов Госдумы.

Политика Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.

Общество Школьники проводят с гаджетами более шести часов в день, заявил Греф Школьники проводят с гаджетами в среднем более шести часов в день, если родители не выдают их по расписанию, однако есть и те, кто проводит за мобильными телефонами по 16 часов в день, что большая проблема, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.

Происшествия На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".

Культура Граффити на одинцовских многоэтажках назвали одними из лучших в мире В фестивале Urban Morphogenesis приняли участие порядка 90 уличных художников со всего мира.

Авто Porsche показал конкурента Tesla В компании полагают, что модель станет конкурентом Tesla, сообщает Bloomberg.

Космос Идея проведения телемостов пошла от рок-фестивалей О возможности организации телемостов между странами задумались в 1982 году после проведения рок-фестиваля в Сан-Бернардино в штате Калифорния.

Экономика Глава Сахалинской области рассказал о проблемах, волнующих граждан Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко на заседании Госсовета РФ посвятил свой доклад вопросам, реально волнующим жителей Сахалинской области.

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Политика Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.

Политика В Киеве рассказали о страхах Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский находится в заложниках образа героя телесериала «Слуга народа» Голобородько и боится столкнуться с суровой реальностью, заявил в эфире телеканала ZIK украинский политолог Андрей Ермолаев.

Политика Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.

Авто Второй моделью марки Xpeng станет большой седан P7 Ясно, что Xpeng P7 метит в Теслу Model S. Китайская фирма Xpeng Motors уже выпустила на домашний рынок электрический кроссовер Xpeng G3.

Происшествия ФСИН выплатит 700 тысяч рублей экс-заключенному за пытки в СИЗО Советский районный суд Улан-Удэ вынес решение о взыскании с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 700 тыс. руб. в пользу бывшего заключенного Виктора Роганова за пытки в СИЗО-1 в 2013 году, сообщает правозащитная организация «Зона права».

Авто Экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом Снимки опубликовал на своей странице во ВКонтакте Денис Шумин. На фото можно заметить десятки машин, которые стоят под открытым небом.