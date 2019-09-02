Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНа ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток

За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов.
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Предложения Цивилёвой - преференции резидентам обсудили на ВЭФ-2019

PrimaMedia.ruвчера в 19:40

Резиденты ТОР и СПВ заявили о неработающих преференциях

Deita.ruвчера в 20:00

Все дело в буквах: режимы ТОР и СПВ привлекают резидентов льготами

Приморская газетавчера в 06:12

На ВЭФ прошла посвящённая преференциальным режимам для инвесторов сессия

RT на русскомвчера в 08:50

Резиденты ТОР и СПВ оформили в 2019 году 5 тыс. деклараций на 100 тыс. т товаров

ТАССвчера в 07:20

Режимы преференций в ТОР и СПВ принесли заметный экономический эффект

Lenta.ruвчера в 15:49

Многие земли, выданные резидентам СПВ и ТОРов, не задействованы годами — первый вице-губернатор Приморья

Prim.News02 сентября в 03:43
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
Политика

Торговые переговоры США и Китая возобновятся в октябре

Вашингтон и Пекин снова сядут за стол переговоров, чтобы обсудить существующие торговые проблемы. Встреча состоится в столице США в октябре.
Телеканал 360° вчера в 23:20
Экономика

Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа

«Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», — публикует ТАСС выдержки из документа в среду, 4 сентября.
Известия вчера в 00:43
Футбол

Инфантино предложил Путину открыть футбольную школу во Владивостоке

«Инфантино предлагает сделать здесь футбольную школу», – цитирует Путина «Р-Спорт».
Sports.ru вчера в 11:59
Происшествия

Тела пилотов Су-25 оказались под завалами

Тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25 пока не смогли достать — скорее всего, они находятся в образовавшейся на месте крушения трехметровой воронке, заполненной обломками.
Lenta.ru вчера в 03:55
Технологии

В сеть попала база данных пользователей Facebook

В сеть утекли 419 миллионов телефонных номеров пользователей, проживающих в США, Великобритании и во Вьетнаме.
Anonsens вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Меган Маркл заставляет принца Гарри брить грудь

Южный Федеральный вчера в 09:25
Политика

Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с DW

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прежде комментировать ситуацию с Deutsche Welle следует дождаться анализа депутатов Госдумы.
RT на русском вчера в 21:13
Политика

Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках

Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
Газета.Ru вчера в 10:59
Общество

Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного

Газета.Ru вчера в 19:19
Армия и оружие

В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США

Российская газета вчера в 15:19
Общество

Школьники проводят с гаджетами более шести часов в день, заявил Греф

Школьники проводят с гаджетами в среднем более шести часов в день, если родители не выдают их по расписанию, однако есть и те, кто проводит за мобильными телефонами по 16 часов в день, что большая проблема, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 21:30
Армия и оружие

В США назвали срок размещения запрещенных ДРСМД ракет

Газета.Ru вчера в 17:25
Происшествия

Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети

РИА Новости 03 сентября в 20:40
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Происшествия

На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Культура

Граффити на одинцовских многоэтажках назвали одними из лучших в мире

В фестивале Urban Morphogenesis приняли участие порядка 90 уличных художников со всего мира.
Радио 1 вчера в 09:44
Политика

Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень

Комсомольская правда вчера в 02:00
Происшествия

Блогер Синица оспорит приговор за твит о детях силовиков

Росбалт 03 сентября в 04:46
Авто

Porsche показал конкурента Tesla

В компании полагают, что модель станет конкурентом Tesla, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 23:27
Космос

Идея проведения телемостов пошла от рок-фестивалей

О возможности организации телемостов между странами задумались в 1982 году после проведения рок-фестиваля в Сан-Бернардино в штате Калифорния.
Парламентская газета вчера в 17:37
Экономика

Глава Сахалинской области рассказал о проблемах, волнующих граждан

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко на заседании Госсовета РФ посвятил свой доклад вопросам, реально волнующим жителей Сахалинской области.
NewInform вчера в 09:42
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Политика

Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере

Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM вчера в 15:17
Политика

В Киеве рассказали о страхах Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский находится в заложниках образа героя телесериала «Слуга народа» Голобородько и боится столкнуться с суровой реальностью, заявил в эфире телеканала ZIK украинский политолог Андрей Ермолаев.
Известия вчера в 20:49
Политика

Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей

Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости вчера в 14:37
Авто

Второй моделью марки Xpeng станет большой седан P7

Ясно, что Xpeng P7 метит в Теслу Model S. Китайская фирма Xpeng Motors уже выпустила на домашний рынок электрический кроссовер Xpeng G3.
Драйв вчера в 12:34
Происшествия

ФСИН выплатит 700 тысяч рублей экс-заключенному за пытки в СИЗО

Советский районный суд Улан-Удэ вынес решение о взыскании с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 700 тыс. руб. в пользу бывшего заключенного Виктора Роганова за пытки в СИЗО-1 в 2013 году, сообщает правозащитная организация «Зона права».
Коммерсантъ вчера в 11:13
Авто

Экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом

Снимки опубликовал на своей странице во ВКонтакте Денис Шумин. На фото можно заметить десятки машин, которые стоят под открытым небом.
Российская газета вчера в 14:17
Гаджеты

Google объявила о выходе Android 10

Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.
Экономика сегодня 03 сентября в 17:35
Футбол

Глушаков: друзья-агенты Карреры разрушили команду интригами

Чемпионат вчера в 16:50
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