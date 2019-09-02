Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНа ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток

За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов.
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Многие земли, выданные резидентам СПВ и ТОРов, не задействованы годами — первый вице-губернатор Приморья

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Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
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Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами.
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Шоу-бизнес

«Психанула и сделала себе подарок»: Королева обустроила беседку на даче

Как и многие россияне, Наташа Королева обожает свою дачу. Пока тепло, она практически живет на ней.
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Слит дизайн флагмана Huawei Mate 30 Pro

Перед презентацией модели нового смартфона Huawei Mate 30 Pro авторитетным порталом OnLeaks были предоставлены материалы презентации 3D-модели смартфона.
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Трехлетняя девочка выжила после падения с десятого этажа в Подмосковье

РБК вчера в 23:26
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«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»

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Происшествия

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Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
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Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Энергетика

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Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE к 19.16 мск выросла на 3,9% до $60,63 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
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В Японии поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

В Японии в четверг пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком.
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Норвегии предсказали нефтяной бум из-за гигантского месторождения

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ФедералПресс вчера в 06:13
Политика

Путин и Моди посетили три павильона на «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ

Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди побывали на выставке «Улица Дальнего Востока».
REGNUM вчера в 21:17
Общество

На Урале выросла смертность от алкогольных отравлений

В Уральском федеральном округе выросла смертность от алкогольных отравлений на 22,2%. Это больше, чем общероссийский показатель роста в 17,2%, сообщается в исследовании Центра разработки алкогольной национальной политики.
REGNUM вчера в 12:26
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Политика

Пушков уличил власти Польши в рабской зависимости от США

Российский сенатор Алексей Пушков высказался об опубликованной в издании Polityka статье, в которой говорится о безоговорочном послушании властей Польши в отношении американской администрации.
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В Самаре пройдёт фестиваль студентов «Мы - будущее России»

7 сентября в Самаре на ул. Куйбышева (в границах ул. Красноармейской и ул. Венцека) состоится фестиваль студентов «Мы - будущее России».
НИА Самара вчера в 02:16
Происшествия

Блогер Синица оспорит приговор за твит о детях силовиков

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Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане

Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
ТАСС вчера в 22:50
Политика

Предложение об «особом статусе» в ЕС не устроило Украину

Президент Словении заявил в рамках форума в Бледе, что Западные Балканы должны быть приняты в состав ЕС, тогда как за Украиной и Турцией нужно признать «особый статус».
Евразия Daily вчера в 21:42
Общество

Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины

По данным исследования, 69 процентов россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, 22 процента — с легкой щетиной, 11 процентов — с короткой бородой.
Lenta.ru вчера в 23:05
Шоу-бизнес

Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке

Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
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В Минздраве назвали основные факторы развития рака

Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Политика

Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше

Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
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