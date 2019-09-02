Экономика
Российская газетаНа ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток
За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов.
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Алексей Тимченко: Быстрой отдачи от нового экономического режима на Дальнем Востоке ждать не стоит
Инвест-Форсайт03 сентября в 14:48
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Prim.News02 сентября в 03:43
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