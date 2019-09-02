Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНа ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток

За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов.
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На ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток

Российская газета08:01

Резиденты ТОР и СПВ заявили о неработающих преференциях

Deita.ru20:00

На ВЭФ прошла посвящённая преференциальным режимам для инвесторов сессия

RT на русском08:50

Резиденты ТОР и СПВ оформили в 2019 году 5 тыс. деклараций на 100 тыс. т товаров

ТАСС07:20

Все дело в буквах: режимы ТОР и СПВ привлекают резидентов льготами

Приморская газета06:12

Предложения Цивилёвой - преференции резидентам обсудили на ВЭФ-2019

PrimaMedia.ru19:40

Многие земли, выданные резидентам СПВ и ТОРов, не задействованы годами — первый вице-губернатор Приморья

Prim.News02 сентября в 03:43
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Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города

Российская газета 12:33
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Газета.Ru 19:19
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В Петербурге автомобиль BMW врезался в столб и загорелся

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Впервые после дебюта Splinter Cell в 2002 году, после выхода девяти успешных игр ААА-класса и с десятым релизом на горизонте, у вас появляется шанс купить фирменные ультравысокочастотные сонарные очки Сэма Фишера Разумеется, наибольший интерес представляет упоминание десятого релиза «на горизонте».
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