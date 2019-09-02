Экономика
Российская газетаНа ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток
За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Многие земли, выданные резидентам СПВ и ТОРов, не задействованы годами — первый вице-губернатор Приморья
Prim.News02 сентября в 03:43
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 22:49, Вашингтон
Транспорт
Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города
Российская газета 12:33
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04:58
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия 21:34
Авто
Дайджест дня: самый оригинальный Mini, Panamera в каршеринге и другие события автоиндустрии
Авторевю 19:21
Игры
После релиза Cyberpunk 2077 представит мультиплеер
Goroday.ru 07:16
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
Политика
США и Китай назначили новый раунд торговых переговоров
Вашингтон и Пекин условились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в американской столице в начале октября, сообщает Центральное телевидение КНР.
Взгляд.ру 22:39
Игры
В интернет-магазине GameStop нашли упоминание новой Splinter Cell
Впервые после дебюта Splinter Cell в 2002 году, после выхода девяти успешных игр ААА-класса и с десятым релизом на горизонте, у вас появляется шанс купить фирменные ультравысокочастотные сонарные очки Сэма Фишера Разумеется, наибольший интерес представляет упоминание десятого релиза «на горизонте».
Игромания.ру 08:28
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области малым предприятиям, предпринимателям и людям, дав им отсрочку платежей на год и простив соответствующие проценты, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 07:36
Авто
Новый Suzuki Jimny успешно стартовал в России
В компании отмечают, что новый Suzuki Jimny успешно стартовал в России. Он доступен в двух комплектациях за 1 359 000 и 1 569 000 рублей.
Tvoe-avto.com 13:48
Баскетбол
Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира
Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй.
Советский спорт 10:36
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Lenta.ru 12:16
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru 19:27
Футбол
Джан возмущён решением «Ювентуса» не заявлять его на Лигу чемпионов
Немецкий полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан крайне раздосадован и возмущён решением клуба не включать его в состав на матчи Лиги чемпионов.
Чемпионат 06:12
Происшествия
Альпинист из Москвы получил травму на Эльбрусе
Альпинист из Москвы получил травму на Эльбрусе. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии (КБР).
РБК 22:39
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал мнение критиков сближения Москвы и Пекина, которые считают Китай "старшим братом" России, об этом он заявил в интервью МИЦ "Известия".
РИА Новости 17:13
Гаджеты
Утверждены спецификации стандарта USB4
Некоммерческая организация USB Implementers Forum (USB-IF) представила спецификации стандарта USB4.
News.ru 08:55
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Кино
Владимир Путин поздравил Нину Ургант с юбилеем
Областная газета 05:14
Путешествия
Финляндия стала самой безопасной страной мира для туристов
Наиболее опасными странами являются Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
Известия 12:32
Хоккей
Washington Post: НХЛ и «Яндекс» заключили соглашение о показе матчей
НХЛ согласилась заключить многолетнюю сделку с «Яндексом» по трансляции всех матчей, начиная с этого сезона, сообщает Washington Post.
Спорт-Экспресс 20:50