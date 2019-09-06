Экономика

КоммерсантъКоммерсантъУчастники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

На ВЭФ в 2019 году подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

ТАСС05:16

Контракты на триллионы и 65 государств-участников: Юрий Трутнев подвел итоги ВЭФ-2019

Комсомольская правда05:09

Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

Коммерсантъ06:19

Участники Госсовета поддержали нацпрограмму развития Дальнего Востока

РИА Новости05:26

Трутнев подвёл итог затянувшегося первого дня ВЭФ: Спать будем в следующий раз

Life.ru04 сентября в 12:09

Неформальное общение лидеров на Восточном экономическом форуме

RT на русском12:02

На ВЭФе заключили соглашения на 3,4 трлн руб

РБК07:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:14, Вашингтон
Фигурное катание

В ФФККР не подтвердили информацию об отказе Загитовой участвовать в контрольных прокатах

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не подтвердила и не опровергла появившуюся информацию о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не примет участия в предстоящих контрольных прокатах.
Матч ТВ 13:05
Происшествия

Россиянин натравил питбуля на кошку с улицы и попал на видео

Житель Курска вывел на прогулку своего питбуля и держал его на поводке, пока собака душила и таскала в пасти кошку.
Lenta.ru 08:11
Политика

Зеленский помиловал 12 россиян из обменного списка с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский помиловал 12 россиян, которых Киев собирается освободить в обмен на осужденных в России украинцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление украинского адвоката Валентина Рыбина, представляющего на Украине интересы осужденных граждан России Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.
Ведомости 12:38
Музыка

Гитарист Дэн Уорнер умер, спустившись со сцены

Российская газета 09:48
Шоу-бизнес

Ксения Бородина осудила гражданский брак

Будучи дважды замужем, Бородина уверена: сожительство — это удобно для мужчины и унизительно для женщины.
Wday.ru вчера в 13:00
Финансы

ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.
Lenta.ru 06:34
Общество

Российских школьников «осветили» перед новым учебным годом

Учеников двух школ в городе Жуковка Брянской области перед учебным годом решили освятить по православному обряду.
Lenta.ru 13:45
Происшествия

Памфилова отбилась от нападавшего стулом

Главе ЦИК удалось выгнать нападавшего при помощи стула: «Схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, даже не ожидала, что так могу громко».
РБК 10:16
Хоккей

Авангард — Северсталь 1:5 (3-й период)

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» принимал «Северсталь».
Спорт-Экспресс 14:58
Здоровье

Бегите быстрее от собак — в России дефицит вакцин от бешенства

Вакцина от бешенства стала редкостью — прошлогодние запасы заканчиваются, а новых закупок нет.
Вести.Ru 14:02
Культура

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Экономика

Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений

В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 14:00
Футбол

Кокорин и Мамаев досрочно вышли на свободу

Обвинительные приговоры были вынесены ив отношении брата Кокорина Кирилла (полтора года) и их друга Александра Протасовицкого (год и пять месяцев).
ГЛАС.RU 03:28
Футбол

Месси может уйти из «Барселоны»

REGNUM 05:46
Политика

Проект нового космического корабля «Федерация» получит название «Орел»

Опытно-конструкторская разработка нового космического корабля "Федерация" в серии получит название "Орел".
ТАСС 11:40
Политика

Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию

3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Политика

Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

Lenta.ru 11:26
Футбол

Молодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021

Молодежная сборная России провела первый матч отборочного этапа Евро-2021. На своем поле россияне принимали команду Сербии.
Спорт-Экспресс 13:51
Политика

Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции

Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Футбол

Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией

Экономика сегодня 14:17
Общество

Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН

Коммерсантъ 05:58
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Армия и оружие

Самолет ВВС США случайно выпустил ракету над Аризоной

Сегодня стало известно, что экипаж самолета A-10 Thunderbolt II ВВС США во время учебного полета случайно выпустил ракету.
Аргументы недели 13:01
Происшествия

Суд арестовал водителя затонувшего в Крыму катера

РБК 14:43
Происшествия

Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку

RT на русском 06:48
Транспорт

В МВД разработали новые правила получения прав на вождение грузовиков

В Министерстве внутренних дел России подготовили поправки к закону «О безопасности дорожного движения», меняющие правила получения прав на вождение грузовиков.
RT на русском 14:58
Космос

Китайский луноход обнаружил странное вещество на обратной стороне Луны

03.09.19 Китайский ровер «Юйту-2» обнаружил на обратной стороне Луны неизвестный материал, сообщает Daily Mail.
Портал Поиск 03 сентября в 11:14
Культура

Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

Известия вчера в 19:57
Общество

Открыт после реконструкции Музей обороны и блокады Ленинграда

Российская газета 08:55
Космос

Способный разрушить город астероид приближается к Земле

ФАН 12:01
Как работают Яндекс.Новости?
ВЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное