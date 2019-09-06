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Общество Российских школьников «осветили» перед новым учебным годом Учеников двух школ в городе Жуковка Брянской области перед учебным годом решили освятить по православному обряду.

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Культура Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

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