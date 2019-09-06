Экономика
Российская газетаНа ВЭФ заключили соглашений на 3,4 триллиона рублей
На ВЭФ-2019 было подписано 270 соглашений на сумму более 3,4 триллиона рублей. По его словам, эта сумма не окончательная и сейчас колеблется от 3,4 до 3,5 триллиона рублей. В прошлом году на форуме было подписано инвестиционных соглашений на 3,1 триллиона рублей.
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Трутнев подвёл итог затянувшегося первого дня ВЭФ: Спать будем в следующий раз
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