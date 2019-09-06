На ВЭФ-2019 было подписано 270 соглашений на сумму более 3,4 триллиона рублей. По его словам, эта сумма не окончательная и сейчас колеблется от 3,4 до 3,5 триллиона рублей. В прошлом году на форуме было подписано инвестиционных соглашений на 3,1 триллиона рублей.

На ВЭФ заключили соглашений на 3,4 триллиона рублей

Политика Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.

Политика Путин прибыл в Амурскую область, где посетит космодром «Восточный» Президент России Владимир Путин прибыл в Амурскую область, где на космодроме "Восточный" проведет совещание по вопросам развития его инфраструктуры.

Политика Путин и Медведчук обсудили обмен пленными между РФ и Украиной Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук рассказал об итогах обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным обмена заключенными между Россией и Украиной.

Футбол Кокорина и Мамаева освободили по УДО Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".

Политика Путин назвал гиперболой наказание тюрьмой за кражу двух ведер картошки Президент РФ Владимир Путин назвал гиперболой наказание в виде нескольких лет тюрьмы за кражу двух ведер картошки, которое ему привели в качестве сравнения с санкцией за незаконную добычу драгоценных металлов.

Наука Физики приблизились к созданию квантового суперкомпьютера Ученые надеются создать топологические защищенные и масштабируемые кубиты.

Политика Помпео призвал Украину «оживить» нормандский формат Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью изданию The Daily Signal заявил, что в Вашингтоне надеются на то, что новые украинские власти помогут «оживить» нормандский формат.

Политика Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.

Армия и оружие В Сирии погиб российский военный из Волгодонска 5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.

Финансы Минэкономразвития спрогнозировало нулевую инфляцию в сентябре Инфляция в РФ в сентябре ожидается на нулевом уровне, в годовом выражении замедлится до 4,1% с 4,3% в августе.

Политика Абэ предложил Путину поскорее заключить мирный договор Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину поскорее заключить мирный договор для развития двусторонних отношений.

Политика В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8.

Политика Пётр Порошенко снова не явился на допрос в ГБР Экс-президент Украины Пётр Порошенко снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) страны, об этом 6 сентября сообщил адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань в эфире телеканала «Прямой».

Гаджеты Компания Apple может вернуть технологию Touch ID в свои смартфоны Компания Apple может вернуть технологию Touch ID в свои смартфоны iPhone в 2020 году.

Происшествия Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.

Общество Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя Принадлежащее структурам РПЦ ООО "Мезыбь" 3 сентября 2019 года получило лицензию на производство и поставку спирта и алкогольной продукции, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Энергетика Reuters сообщило о продаже Exxon Mobil всех своих активов в Норвегии По данным источников Reuters, компания закрыла сделку по продаже норвежских активов несколько дней назад.