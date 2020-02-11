Общество
REGNUMГендиректор ГТРК Камчатки рассказал, что будет со смеявшейся ведущей
Руководство ГТРК «Камчатка» не намерено увольнять ведущую Александру Новикову, которая рассмеялась при чтении новости об индексации пособий льготникам. Об этом заявил генеральный директор ГТРК Алексей Костылев, сообщает 11 февраля «Камчатка-Информ».
Читать в источнике
Оценить3445
с чего всё началось
<… > А остальные — на международный проезд… Вы это читали ?"Телеканал 360°вчера в 05:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Общество
В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе огласил приговор членам террористической организации "Сеть", запрещенной в России.
Политика
Советник Зеленского поделился ожиданиями от ухода Суркова из Кремля
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поделился ожиданиями, связанными с уходом помощника президента России Владислава Суркова из кремлевской администрации.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя
Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
Политика
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее был советником Зеленского, следует из указов, обнародованных во вторник на сайте украинского президента.
Экономика
ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
Общество
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Происшествия
Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге
Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями, сообщает The Daily Mail.
Авто
В марте могут закончиться госсредства на льготное автокредитование
Уже в марте 2020 года могут закончиться средства на льготное автокредитование, выделенные со стороны государства.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Происшествия
В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
Общество
Роскомнадзор разблокировал более 2 млн IP-адресов
Роскомнадзор разблокировал более 2 млн IP-адресов, говорится на сайте мониторинга реестра запрещенных сайтов организации.
Общество
«Нафтогаз» не исключил подачи нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга RosUkrEnergo на $1,7 млрд.
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Культура
«Оскар» установил антирекорд по просмотрам
Экономика
Минфин намерен повысить налог на добычу угля
Нововведения ожидают и сферу добычи алмазов: чиновники намерены использовать фактические цены продажи алмазов вместо ежеквартально устанавливаемых прейскурантов, что позволит получать дополнительно порядка 3,3 миллиардов рублей каждый год.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Общество
Операторы требуют компенсацию за доступ к социально значимым сайтам
Мобильные операторы и провайдеры интернет-услуг намерены получить компенсацию за обеспечение бесплатного доступа россиян к социально значимых сайтам, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на Комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям.
Политика
Демократы США опубликовали результаты скандального голосования в Айове
Организаторы не смогли вовремя опубликовать результаты голосования демократов в штате Айова.
Гаджеты
Дистрибутив Linux стилизовали под несуществующую Windows 12 Lite
Новинка не имеет отношения к Microsoft и позиционируется как более простая и быстрая, чем Windows 10. reddit.com Само собой, это просто дистрибутив Linux с оформлением "под десятку".
Гаджеты
Обновление Android сломало смартфоны Sony
Согласно сообщениям, обновление Android 10 повлияло на смартфоны Xperia XZ2 и Xperia XZ3, вышедшие в 2018 году, и флагманы Xperia 1 и Xperia 5, выпущенные в 2019 году.