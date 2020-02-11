<… > А остальные — на международный проезд… Вы это читали ?"

с чего всё началось

Руководство ГТРК «Камчатка» не намерено увольнять ведущую Александру Новикову, которая рассмеялась при чтении новости об индексации пособий льготникам. Об этом заявил генеральный директор ГТРК Алексей Костылев, сообщает 11 февраля «Камчатка-Информ».

Гендиректор ГТРК Камчатки рассказал, что будет со смеявшейся ведущей

Политика Советник Зеленского поделился ожиданиями от ухода Суркова из Кремля Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поделился ожиданиями, связанными с уходом помощника президента России Владислава Суркова из кремлевской администрации.

Политика Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее был советником Зеленского, следует из указов, обнародованных во вторник на сайте украинского президента.

Политика Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.

Происшествия Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.

Происшествия В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.

Общество Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы» Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.

Общество «Нафтогаз» не исключил подачи нового иска к «Газпрому» Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга RosUkrEnergo на $1,7 млрд.

Экономика Минфин намерен повысить налог на добычу угля Нововведения ожидают и сферу добычи алмазов: чиновники намерены использовать фактические цены продажи алмазов вместо ежеквартально устанавливаемых прейскурантов, что позволит получать дополнительно порядка 3,3 миллиардов рублей каждый год.

Общество Операторы требуют компенсацию за доступ к социально значимым сайтам Мобильные операторы и провайдеры интернет-услуг намерены получить компенсацию за обеспечение бесплатного доступа россиян к социально значимых сайтам, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на Комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям.

Гаджеты Дистрибутив Linux стилизовали под несуществующую Windows 12 Lite Новинка не имеет отношения к Microsoft и позиционируется как более простая и быстрая, чем Windows 10. reddit.com Само собой, это просто дистрибутив Linux с оформлением "под десятку".