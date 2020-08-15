На Валерия Цепкало в Белоруссии завели дело о взятке
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Против незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки, сообщает РИА Новости. Цепкало может грозить до 15 лет лишения свободы.В источнике
С чего всё началось
Против незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало возбудили дело о взятке, сообщил
«Медузе» его представитель Алексей Урбан.
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