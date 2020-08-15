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BFM.ru
BFM.ru

На Валерия Цепкало в Белоруссии завели дело о взятке

Против незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки, сообщает РИА Новости. Цепкало может грозить до 15 лет лишения свободы.В источнике
С чего всё началось
Против незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало возбудили дело о взятке, сообщил
 «Медузе» его представитель Алексей Урбан.
Новая газета09:33
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Фонтанка.Ру

В отношении незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало возбуждено дело. В России его объявили в розыск

Фонтанка.Ру10:55
Евразия Daily

Волнения в Белоруссии. Политические технологии или всеобщий протест?

Евразия Daily03:35
Московский Комсомолец

В Белоруссии возбудили дело против Валерия Цепкало

Московский Комсомолец09:54
Дождь

В Беларуси завели уголовное дело на Валерия Цепкало. В России его объявили в розыск

Дождь09:41
Новая газета

Против Валерия Цепкало возбудили дело о взятке

Новая газета09:33
Газета.Ru

Цепкало о своем уголовном деле: это политически мотивировано

Газета.Ru10:56
РБК

Валерия Цепкало объявили в межгосударственный розыск

РБК10:49

Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
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Госсекретарь США заявил, что выборы в Белоруссии были нечестными

Выборы президента Белоруссии не были честными, заявил госсекретарь США Майк Помпео 15 августа на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, сообщает белорусское издательство «Наша Нiва».
ИА Красная Весна09:41
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Загитова набрала 51 балл на ЕГЭ по русскому языку

Российская фигуристка Алина Загитова, которая поступает на факультет журналистики в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 51 балл.
ФАНвчера в 10:02
9

Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.
Ведомости08:53
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