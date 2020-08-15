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BFM.ru
BFM.ru

На Валерия Цепкало в Белоруссии завели дело о взятке

Против незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки, сообщает РИА Новости. Цепкало может грозить до 15 лет лишения свободы.В источнике
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Фонтанка.Ру

В отношении незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало возбуждено дело. В России его объявили в розыск

Фонтанка.Ру10:55
Газета.Ru

Россия объявила Цепкало в межгосударственный розыск

Газета.Ru10:24
Коммерсантъ

Цепкало сообщил о возбуждении против него уголовного дела

Коммерсантъ10:17
Дождь

В Беларуси завели уголовное дело на Валерия Цепкало. В России его объявили в розыск

Дождь09:41
Новая газета

Против Валерия Цепкало возбудили дело о взятке

Новая газета09:33
Московский Комсомолец

Валерия Цепкало объявили в розыск в России

Московский Комсомолец10:27
РБК

Валерия Цепкало объявили в межгосударственный розыск

РБК10:49

BadComedian выпустил обзор на фильм «Союз Спасения», снятый Первым каналом

Баженов раскритиковал картину за несвязное повествование, огромное количество флешбеков, серьезное искажение исторических фактов (например, фильм сообщает, что император Николай I за 30-летие не казнил никого, кроме декабристов), кинематографические огрехи, а также пропагандистскую (по мнению блогера) составляющую.
Афиша Daily04:53
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Салон нового Mercedes-Benz S-Класса полностью раскрыт до премьеры

Салон представительского седана оказался полностью раскрыт до премьеры: детальной съёмкой поделилась пресс-служба Daimler, а оценить внутреннее убранство целиком позволили другие изображения из фирменной галереи.
Motor11:18
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Писательница Ницой возмутилась из-за русского языка в украинском кино

Известная на Украине националистка и писательница Лариса Ницой была возмущена тем обстоятельством, что в ее родной стране до сих пор происходят съемки телесериалов и фильмов на русском языке.
ИнфоСМИ11:25
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Эксперт Юшков объяснил тактику Китая по забору газа из «Силы Сибири»

Китайская активность на энергетическом рынке заставила множество специалистов начать говорить о невостребованности проекта России и Китая под названием «Сила Сибири», который был запущен в конце предыдущего года.
ToDay News Ufa10:18
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