На Валерия Цепкало в Белоруссии завели дело о взятке
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Против незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки, сообщает РИА Новости. Цепкало может грозить до 15 лет лишения свободы.В источнике
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