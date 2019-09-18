Происшествия
Актуальные НовостиНа Ямайке молния ударила в футбольное поле в ходе матча
На острове Ямайка в ходе матча молния неожиданно удалила в футбольное поле. Четверо спортсменов пострадали, они были госпитализированы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Во время матча на Ямайке в поле ударила молния. Четыре игрока госпитализированы
Спорт-Экспрессвчера в 06:30
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 17:54, Вашингтон
Футбол
«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:50
Технологии
В сеть попала схема слежки за россиянами через мобильные телефоны
Сотрудники Nokia случайно слили в общий доступ механизм слежки за россиянами через мобильные телефоны.
Lenta.ru 11:39
Происшествия
Защита Павла Устинова обжаловала приговор
Представители защиты артиста и экс-росгвардейца Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за нападение на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, обжаловала приговор.
ТАСС 04:03
Политика
Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины
Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.
REGNUM 06:43
Теннис
Мария Шарапова призналась, что считает своим домом США
Теннисистка Мария Шарапова откровенно призналась, что считает своим домом США, где проживает уже долгие годы.
Актуальные Новости 15:04
Общество
«Диссернет» составил рейтинг 50 худших ректоров-плагиаторов России
Кто вошел в топ-50 худших ректоров России: За основу рейтинга было взято наличие плагиата в диссертации и еще пять показателей.
Snob.ru 15:25
Гаджеты
Процессор Intel Core i9-9900KS обнажил прирост в базовой частоте и TDP
При взгляде на значение TDP становится понятно, что именно этот прирост позволил поднять базовую частоту процессора.
3DNews 14:20
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова
Ранее экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в длительной перспективе после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" с выводом полуострова в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости 07:20
Гаджеты
У AMD могут возникнуть проблемы — TSMC не справляется с производством 7-нм чипов
Полупроводниковый гигант TSMC, похоже, испытывает проблемы в производстве 7-нанометровых чипов.
Игромания.ру 15:06
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Политика
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета 09:53
Гаджеты
Samsung выпускает бюджетный смартфон Samsung Galaxy M10s
На своём мероприятии, проходящем в Индии, компания Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy M10s.
ITZine.ru 07:43
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Здоровье
В России ожидается резкий скачок смертности от онкологии
Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан предупредил россиян о риске резкого скачка смертности от онкологических заболеваний в стране.
News.ru вчера в 20:52
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Кино
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Политика
Беглов официально вступил в должность губернатора Петербурга
Победивший на выборах главы Санкт-Петербурга Александр Беглов официально вступил в должность губернатора Северной столицы.
Слово и Дело 04:12
Космос
Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день
Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.
Ридус 04:37
Шоу-бизнес
Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк
РИА Новости 15:00
Кино
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами
Lenta.ru 16 сентября в 15:33
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Армия и оружие
Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией
НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
Известия 16:38
Религия
Михайлов день 2019: что можно и нельзя делать в этот праздник
Телеканал 360° вчера в 17:25
Общество
Назван простой продукт с омега-3 для замены дорогой рыбы и масла
В последнее время у некоторых медиков вызывает опасение употребление рыбы из-за возможного содержания в ней токсичных веществ - например, ртути.
Российская газета 01:45
Экономика
Acronis привлекла $147 млн от Goldman Sachs с партнерами
Компания Acronis, занимающаяся киберзащитой, объявила в среду об инвестиционном раунде на сумму $147 млн. Раунд возглавила Goldman Sachs.
Ведомости 06:42