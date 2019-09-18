На острове Ямайка в ходе матча молния неожиданно удалила в футбольное поле. Четверо спортсменов пострадали, они были госпитализированы.

На Ямайке молния ударила в футбольное поле в ходе матча

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