Происшествия
МИР 24Прерванный матч: на Ямайке молния ударила в футболистов во время игры
На Ямайке молния ударила в футболистов прямо во время матча, передает «МИР 24». Инцидент произошел на 82-й минуте встречи юношеских команд.
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Во время матча на Ямайке в поле ударила молния. Четыре игрока госпитализированы
Спорт-Экспрессвчера в 06:30
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 21:03, Вашингтон
Политика
В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН
Провести первую встречу лидеров США и Украины предполагалось в Варшаве еще в начале сентября на мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой, но Трамп туда не поехал из-за урагана "Дориан".
РИА Новости 19:06
Происшествия
В Кабардино-Балкарии введен режим контртеррористической операции
В Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ проводят контртеррористическую операцию. В городе Чегем введен соответствующий режим КТО.
Газета.Ru 03:32
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Происшествия
Появилось видео после перестрелки полицейских в московском метро
Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали события, которые разворачивались после того, как полицейский открыл стрельбу по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
РБК 18:05
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК 14:57
Армия и оружие
СБ ООН рассмотрит резолюцию по ситуации в Идлибе
Совет Безопасности ООН рассмотрит проект резолюции о прекращении огня в сирийском Идлибе.
ФАН 17:59
Армия и оружие
Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией
НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
Известия 16:38
Спорт
Глава РУСАДА Ганус призвал руководство ВФЛА уйти в отставку
Глава РУСАДА Юрий Ганус раскритиковал руководство ВФЛА и призвал руководителей организации подать в отставку.
Нева Спорт 12:37
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
RT на русском 08:32
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Общество
У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова
У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.
РБК 09:36
Технологии
Искусственный интеллект поможет магазинам в РФ подстраивать ассортимент под покупателей
Система "умной" витрины — персонализации ассортимента товаров магазинов под каждого покупателя — появится в России уже в 2021 году, сообщили РИА Новости в информбюро Национальной технологической инициативы.
ПРАЙМ 20:20
Политика
Монета с Крымским мостом подействовала на украинских журналистов, как чеснок на вампира
Журналист телеканала "Крым 24" Александр Макарь в прямом эфире программы "60 минут" рассказал, как в Варшаве подарил украинскому коллеге сувенирную пятирублевую монету с изображением Крымского моста.
Вести.Ru 08:15
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 01:07
Происшествия
В Приморье первокурсница колледжа избила одногруппника-инвалида
Кадры избиения девушкой-первокурсницей одногруппника были размещены в интернете.
Российская газета 03:50
Гаджеты
У AMD могут возникнуть проблемы — TSMC не справляется с производством 7-нм чипов
Полупроводниковый гигант TSMC, похоже, испытывает проблемы в производстве 7-нанометровых чипов.
Игромания.ру 15:06
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Здоровье
Вместо игрушек в кроватку – венок на могилу: как ставропольчане Дарья и Денис Ищенко лишились первенца
Две семьи рассказали «Блокноту», как они потеряли своих первенцев.
Блокнот Ставрополь вчера в 12:36
Армия и оружие
Морпехи на Камчатке получили более 30 бронетранспортеров БТР-82А
Более 30 новейших бронетранспортеров БТР-82А в ходе планового перевооружения на современные образцы военной техники пополнили соединение морской пехоты Войск и Сил на северо-востоке России, дислоцированное на Камчатке.
ТК Звезда 20:42
Здоровье
В Минздраве ответили на заявление о скачке смертности от рака в России
Главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн прокомментировал заявление об угрозе резкого роста смертности от онкологических заболеваний в России из-за правил закупки лекарств.
РИА Новости 14:35
Политика
Глава МИД Украины согласился на формулу Штайнмайера по Донбассу
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дал согласие на формулу Штайнмайера, которая обязывает Киев принять закон об особом статусе Донбасса.
Life.ru 11:17
Экономика
Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен
В августе 2019 года, по данным мониторинга инфляционных ожиданий, 33% респондентов оценили рост цен в магазинах как высокий, а 39% опрошенных сочли его умеренным.
РБК 17:02
Политика
В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»
Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».
Известия 18:22
Футбол
СМИ: Футболист «Айнтрахта» да Коста подал в суд на мать из-за шести футболок
Защитник франкфуртского «Айнтрахта» Данни да Коста подал иск к своей матери, желая вернуть шесть футболок, которые хранятся у неё дома.
RT на русском 16:41