На Ямайке молния ударила в футболистов прямо во время матча, передает «МИР 24». Инцидент произошел на 82-й минуте встречи юношеских команд.

Прерванный матч: на Ямайке молния ударила в футболистов во время игры

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