На поле играли команды «Уолмер Бойс Скул» и «Ямайка Колледж», сообщает новость Loop Jamaica. Во время игры началась гроза и на 82 минуте матча прямо в футбольное поле ударила молния.

На Ямайке молния ударила в футбольное поле во время матча

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