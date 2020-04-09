Коронавирус
Деловое.ТВВ ЯНАО скончался пациент с коронавирусом
В Ямало-Ненецком автономном округе скончался пациент с коронавирусом. Это первый случай смерти от нового вируса на Урале. В Оперативном штабе сообщили, что скончался 47-летний житель поселке Пангоды.
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Общество
Путин освободил от должности замглавы МВД Романова
Заместитель министра внутренних дел России Александр Романов освобожден от занимаемой должности.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус новым способом
В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
Общество
Режим самоизоляции в Иркутской области, скорее всего, продлят
Режим самоизоляции в Иркутской области, скорее всего, продлят.
Энергетика
Новая сделка ОПЕК+: чем осталась недовольна Мексика
Страны пришли к договоренностям по сокращению добычи на 23% от уровня 2018 года, однако новые условия не устроили Мексику.
Общество
Выпускников школ освободят от весеннего призыва в армию
Выпускники школ в России нынешней весной будут освобождены от призыва в армию. Такое решение было принято Минобороны РФ.
Здоровье
Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса
Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв.
Здоровье
Губернатор рассказал, когда будет изменен режим карантина в Астрахани
Ответил он и на главный вопрос: когда изменят режим карантина на более легкий.
Происшествия
Несколько сахалинцев сбежали из-под карантина
Губернатор Сахалинской области сообщил, что несколько человек, находящихся на карантине из-за коронавируса, исчезли.
Авто
На продажу выставили очень редкий G-Class. И это не Mercedes-Benz
Выставленный на продажу автомобиль как раз относится к таким, причем он принадлежит к редкой линейке 500 GE – всего три таких внедорожника получили шильдик Puch.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Энергетика
Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Общество
Треть компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск, – данные опроса, проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР), приводит РБК.
Общество
Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей с детьми
Президент России Владимир Путин в среду, 7 апреля, подписал указ, предусматривающий дополнительные меры по социальной поддержке семей с детьми.
Здоровье
Что значит режим самоизоляции для всех с юридической точки зрения
Тридцатого марта в России введен режим полной самоизоляции для всех граждан из-за угрозы распространения COVID-19.
Экономика
Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом
Правительство в Постановлении от 02.04.2020 № 409 установило ряд мер для поддержания экономики в условиях распространения пандемии.
Происшествия
Городская больница в Стерлитамаке закрылась на карантин
Городская больница в Стерлитамаке Республики Башкортостан закрылась на карантин, сообщило медучреждение в четверг.
Общество
Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Происшествия
В Забайкалье легковой автомобиль столкнулся с поездом
Общество
Мишустин заявил о серьезном ударе коронавируса по бюджету
Российский бюджет в 2020 году недополучит из-за пандемии коронавируса нефтегазовые и прочие доходы.
Политика
Кадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу
Кадыров в ответ на слова премьера, раскритиковавшего закрытие границ некоторых регионов России из-за коронавируса, заявил, что не закрывал границы.
Общество
Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне", - говорится в сообщении.
Здоровье
Минздрав назвал пять главных симптомов коронавируса
"Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции: повышение температуры тела (более 90 процентов); кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80 процентах случаев; одышка (55 процентов); утомляемость (44 процента); ощущение заложенности в грудной клетке (более 20 процентов)", — говорится в рекомендациях Минздрава.
Здоровье
Вирусолог РАН перечислил вызываемые коронавирусом последствия
Как отметил вирусолог, основной причиной смертности от коронавируса, как правило, становится не сам COVID-19, а патология.
Здоровье
Еще 1 случай заражения коронавирусом подтвердился в Бурятии
По данным Минздрава Бурятии 10 апреля, в республике зарегистрирован 61 лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-2019.
Энергетика
Трамп не хочет договариваться с ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Трамп не хочет договариваться с ОПЕК + о сокращении добычи нефти Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на координацию действий с ОПЕК +.
Политика
Небензя призвал отменить санкции на фоне угрозы коронавируса
Постпред России при ООН Василий Небензя призвал на фоне угрозы коронавируса всех отменить все односторонние и многосторонние санкции против развивающихся стран, введенные не ООН.
Происшествия
Двадцатилетнего парня ищут в Южно-Сахалинске
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает 20-летнего Айсена Александровича Лаврушкина. Парень ушел из дома, где он - неизвестно.