В Ямало-Ненецком автономном округе скончался пациент с коронавирусом. Это первый случай смерти от нового вируса на Урале. В Оперативном штабе сообщили, что скончался 47-летний житель поселке Пангоды.

В ЯНАО скончался пациент с коронавирусом

Здоровье В России начали лечить коронавирус новым способом В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.

Энергетика Новая сделка ОПЕК+: чем осталась недовольна Мексика Страны пришли к договоренностям по сокращению добычи на 23% от уровня 2018 года, однако новые условия не устроили Мексику.

Общество Выпускников школ освободят от весеннего призыва в армию Выпускники школ в России нынешней весной будут освобождены от призыва в армию. Такое решение было принято Минобороны РФ.

Здоровье Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.

Авто На продажу выставили очень редкий G-Class. И это не Mercedes-Benz Выставленный на продажу автомобиль как раз относится к таким, причем он принадлежит к редкой линейке 500 GE – всего три таких внедорожника получили шильдик Puch.

Политика МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.

Энергетика Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.

Общество Треть компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск, – данные опроса, проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР), приводит РБК.

Общество Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии "Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне", - говорится в сообщении.

Здоровье Минздрав назвал пять главных симптомов коронавируса "Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции: повышение температуры тела (более 90 процентов); кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80 процентах случаев; одышка (55 процентов); утомляемость (44 процента); ощущение заложенности в грудной клетке (более 20 процентов)", — говорится в рекомендациях Минздрава.

Энергетика Трамп не хочет договариваться с ОПЕК+ о сокращении добычи нефти Трамп не хочет договариваться с ОПЕК + о сокращении добычи нефти Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на координацию действий с ОПЕК +.