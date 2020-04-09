Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВВ ЯНАО скончался пациент с коронавирусом

В Ямало-Ненецком автономном округе скончался пациент с коронавирусом. Это первый случай смерти от нового вируса на Урале. В Оперативном штабе сообщили, что скончался 47-летний житель поселке Пангоды.
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В больнице Надыма скончался один из заболевших коронавирусом

Ноябрьск 2412:36

Пациент с диагнозом COVID-19 скончался в Надымской ЦРБ

Московский Комсомолец Ямал12:44

На Урале зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом

ТАСС12:37

На Ямале скончался пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции

МИГ-ТВ12:36

На Ямале зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

РИА Новости12:57

Пациент с коронавирусом скончался в больнице Надыма

ИА Север-пресс12:35

На Ямале скончался пациент, зараженный коронавирусом. Губернатор принес соболезнования близким и обратился к северянам

ГТРК Ямал12:32
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Общество

Путин освободил от должности замглавы МВД Романова

Заместитель министра внутренних дел России Александр Романов освобожден от занимаемой должности.
Вести.Ru 15:11
Здоровье

В России начали лечить коронавирус новым способом

В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
РИА Новости 06:00
Общество

Режим самоизоляции в Иркутской области, скорее всего, продлят

Режим самоизоляции в Иркутской области, скорее всего, продлят.
Tkgorod.ru 20:02
Энергетика

Новая сделка ОПЕК+: чем осталась недовольна Мексика

Страны пришли к договоренностям по сокращению добычи на 23% от уровня 2018 года, однако новые условия не устроили Мексику.
РЕН ТВ 22:33
Общество

Выпускников школ освободят от весеннего призыва в армию

Выпускники школ в России нынешней весной будут освобождены от призыва в армию. Такое решение было принято Минобороны РФ.
Peterburg2.ru 09:03
Здоровье

Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса

Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.
Рамблер 11:43
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв.
Коммерсантъ 07:03
Здоровье

Губернатор рассказал, когда будет изменен режим карантина в Астрахани

Ответил он и на главный вопрос: когда изменят режим карантина на более легкий.
Astrakhanpost.ru 16:58
Происшествия

Несколько сахалинцев сбежали из-под карантина

Губернатор Сахалинской области сообщил, что несколько человек, находящихся на карантине из-за коронавируса, исчезли.
АСТВ 19:52
Авто

На продажу выставили очень редкий G-Class. И это не Mercedes-Benz

Выставленный на продажу автомобиль как раз относится к таким, причем он принадлежит к редкой линейке 500 GE – всего три таких внедорожника получили шильдик Puch.
Motor 09:30
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия 15:58
Энергетика

Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Вести.Ru 08:27
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Общество

Треть компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск, – данные опроса, проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР), приводит РБК.
Солидарность вчера в 05:11
Общество

Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин в среду, 7 апреля, подписал указ, предусматривающий дополнительные меры по социальной поддержке семей с детьми.
РИА Оренбуржье вчера в 03:41
Здоровье

Что значит режим самоизоляции для всех с юридической точки зрения

Тридцатого марта в России введен режим полной самоизоляции для всех граждан из-за угрозы распространения COVID-19.
РИА Новости вчера в 11:05
Экономика

Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом

Правительство в Постановлении от 02.04.2020 № 409 установило ряд мер для поддержания экономики в условиях распространения пандемии.
Время Бухгалтера 07 апреля в 07:23
Происшествия

Городская больница в Стерлитамаке закрылась на карантин

Городская больница в Стерлитамаке Республики Башкортостан закрылась на карантин, сообщило медучреждение в четверг.
ТАСС 15:01
Общество

Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 20:09
Происшествия

В Забайкалье легковой автомобиль столкнулся с поездом

Российская газета 21:43
Общество

Школы Хабаровска объявили о досрочном завершении учебного года

iReactor 02:54
Общество

Мишустин заявил о серьезном ударе коронавируса по бюджету

Российский бюджет в 2020 году недополучит из-за пандемии коронавируса нефтегазовые и прочие доходы.
BFM.ru вчера в 18:06
Политика

Кадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу

Кадыров в ответ на слова премьера, раскритиковавшего закрытие границ некоторых регионов России из-за коронавируса, заявил, что не закрывал границы.
РИА Новости 11:31
Общество

Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии

"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне", - говорится в сообщении.
РИА Новости 22:05
Здоровье

Минздрав назвал пять главных симптомов коронавируса

"Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции: повышение температуры тела (более 90 процентов); кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80 процентах случаев; одышка (55 процентов); утомляемость (44 процента); ощущение заложенности в грудной клетке (более 20 процентов)", — говорится в рекомендациях Минздрава.
РИА Новости 05:31
Здоровье

Вирусолог РАН перечислил вызываемые коронавирусом последствия

Как отметил вирусолог, основной причиной смертности от коронавируса, как правило, становится не сам COVID-19, а патология.
РБК 20:23
Здоровье

Еще 1 случай заражения коронавирусом подтвердился в Бурятии

По данным Минздрава Бурятии 10 апреля, в республике зарегистрирован 61 лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-2019.
Ариг Ус 21:19
Энергетика

Трамп не хочет договариваться с ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Трамп не хочет договариваться с ОПЕК + о сокращении добычи нефти Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на координацию действий с ОПЕК +.
Экспресс газета 00:30
Политика

Небензя призвал отменить санкции на фоне угрозы коронавируса

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал на фоне угрозы коронавируса всех отменить все односторонние и многосторонние санкции против развивающихся стран, введенные не ООН.
РИА Новости 18:58
Происшествия

Двадцатилетнего парня ищут в Южно-Сахалинске

Полиция Южно-Сахалинска разыскивает 20-летнего Айсена Александровича Лаврушкина. Парень ушел из дома, где он - неизвестно.
АСТВ 22:28
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