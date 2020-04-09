На Ямале скончался пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. 47-летний житель поселка Пангоды Надымского района, где сейчас объявлен карантин, заболел 30 марта.

На Ямале скончался пациент с коронавирусом

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Армия и оружие Разведку у границ России вели 27 иностранных летательных аппаратов Москва, 10 апреля 2020, 01:25 — REGNUM На прошедшей неделе 27 летательных аппаратов иностранных государств (22 самолёта-разведчика и пять БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Энергетика Мексика пригрозила выйти из ОПЕК+ Мексика выступила против сокращения добычи нефти и выразила намерение выйти из ОПЕК+, сообщили источники.

Единоборства Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за коронавируса COVID-19, сообщил глава UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN.

Общество Путин уволил главного следователя МВД Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.

Экономика Группа «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала розничные цены на социально значимую технику Группа "М.Видео-Эльдорадо" на фоне распространения в России коронавируса и падения курса российской валюты отказалась от торговой наценки и зафиксировала розничные цены на модели техники в 10 социально значимых категориях, говорится в сообщении.

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Здоровье Аппараты ИВЛ смертельно опасны для больных коронавирусом Медики со всех стран мира начали заявлять о том, что аппараты искусственной вентиляции легких нельзя использовать для лечения больных с коронавирусом.

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Авто Опубликовали первые изображения нового Haval H5 В интернете опубликовали снимок дисплея мультимедийной системы, на котором изображен новый Haval H5, пишет «Твоё Авто».

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса 5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.

Энергетика В Эквадоре приостановили добычу нефти Эквадор временно прекращает добычу нефти в связи с остановкой работы нескольких крупных нефтепроводов страны из-за оползня.

Интернет Google запретила сотрудникам использовать Zoom Google запретила своим сотрудникам пользоваться Zoom на служебных компьютерах из-за несоответствия стандартам безопасности.

Здоровье Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.

Общество Начался прием заявлений на выплату 5000 рублей на детей до 3 лет Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выплате семьям с детьми по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трёх лет, если семья имела право на материнский капитал (даже если он уже был потрачен).