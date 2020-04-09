Коронавирус
КП - ЯмалНа Ямале скончался пациент с коронавирусом
На Ямале скончался пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. 47-летний житель поселка Пангоды Надымского района, где сейчас объявлен карантин, заболел 30 марта.
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Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении нефтедобычи
Россия и страны-участницы ОПЕК+ пришли к согласию относительно сокращения добычи нефти.
Общество
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.
Армия и оружие
Разведку у границ России вели 27 иностранных летательных аппаратов
Москва, 10 апреля 2020, 01:25 — REGNUM На прошедшей неделе 27 летательных аппаратов иностранных государств (22 самолёта-разведчика и пять БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.
Общество
Утверждены правила возврата туристам средств из фондов персональной ответственности туроператоров
В соответствии с правилами туроператор в двухнедельный срок направляет в ассоциацию "Турпомощь" уведомление о возврате туристам средств из своего фонда.
Политика
Усик призвал украинцев подумать о жителях Крыма
Спортсмен дал интервью YouTube-каналу «Эхо Киева». 33-летний уроженец Симферополя призвал подумать не о территории, а о жителях полуострова.
Игры
В симулятор выживания в саду Grounded добавят режим для арахнофобов
Студия Obsidian Entertainment, разрабатывающая симулятор выживания Grounded, объявила о планах добавить в игру режим для арахнофобов.
Энергетика
Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы
Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Энергетика
Мексика пригрозила выйти из ОПЕК+
Мексика выступила против сокращения добычи нефти и выразила намерение выйти из ОПЕК+, сообщили источники.
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за коронавируса COVID-19, сообщил глава UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN.
Общество
Путин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Экономика
Группа «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала розничные цены на социально значимую технику
Группа "М.Видео-Эльдорадо" на фоне распространения в России коронавируса и падения курса российской валюты отказалась от торговой наценки и зафиксировала розничные цены на модели техники в 10 социально значимых категориях, говорится в сообщении.
Наука
В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник
Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.
Здоровье
Аппараты ИВЛ смертельно опасны для больных коронавирусом
Медики со всех стран мира начали заявлять о том, что аппараты искусственной вентиляции легких нельзя использовать для лечения больных с коронавирусом.
Футбол
Шишкин выбрил на голове эмблему «Спартака» и передал эстафету Роналду
Защитник «Спартака-2» Роман Шишкин придумал новый челлендж. Его суть заключается в том, чтобы выбрить на голове эмблему своего клуба.
Экономика
МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Авто
Опубликовали первые изображения нового Haval H5
В интернете опубликовали снимок дисплея мультимедийной системы, на котором изображен новый Haval H5, пишет «Твоё Авто».
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
Энергетика
В Эквадоре приостановили добычу нефти
Эквадор временно прекращает добычу нефти в связи с остановкой работы нескольких крупных нефтепроводов страны из-за оползня.
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Футбол
Глушаков с иронией отреагировал на сокращение зарплат в «Ахмате»
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков с иронией отреагировал на вероятное сокращение зарплат в грозненском клубе, передает "Матч ТВ".
Здоровье
В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших
В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Интернет
Google запретила сотрудникам использовать Zoom
Google запретила своим сотрудникам пользоваться Zoom на служебных компьютерах из-за несоответствия стандартам безопасности.
Происшествия
Уральская семья попыталась спрятаться от коронавируса в лесу
В Свердловской области полицейским пришлось искать в лесу многодетную семью, которая решила там спрятаться от коронавируса.
Здоровье
Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса
Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.
Общество
Начался прием заявлений на выплату 5000 рублей на детей до 3 лет
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выплате семьям с детьми по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трёх лет, если семья имела право на материнский капитал (даже если он уже был потрачен).
Общество
Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Игры
Gears 5 стала временно бесплатной
Xbox Game Studios и The Coalition объявили о начале бесплатного пробного периода в своём боевике Gears 5. В том числе акция проходит в Steam и завершится 12 апреля.