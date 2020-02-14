Происшествия

ТАССТАССВертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

Вертолет Ми-8 с рабочими, летевшими в вахтовый поселок Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе, совершил жесткую посадку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
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с чего всё началось

На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, два человека зажаты, сообщил представитель экстренных служб региона. Он добавил, что сейчас спасатели пытаются разблокировать пострадавших.
РИА Новости06:50

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На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

РБК06:57

На Ямале вертолет совершил жесткую посадку

Российская газета07:00

Двоих зажало в салоне вертолета после жесткой посадки на Ямале

Интерфакс06:58

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

ТАСС07:21

В России совершил жесткую посадку Ми-8

Lenta.ru06:57

В МЧС назвали предварительную причину жёсткой посадки Ми-8 на Ямале

RT на русском07:19

В МЧС назвали возможную причину жесткой посадки Ми-8 на Ямале

РИА Новости07:06
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Политика

Замминистра финансов Сергей Сторчак уйдет в отставку

В министерстве Сторчак курирует международные финансовые отношения, долговую политику, а также отвечает за взаимодействия с международными финансовыми институтами и интеграцию на пространстве СНГ и ЕАЭС.
Известия 04:39
Здоровье

Диетолог назвала продукты для восполнения дефицита витамина D

Медицинский специалист Нурия Дианова озвучила, какие продукты стоит включить в рацион, если наблюдается нехватка витамина D. Чаще всего дефицит витамина D у жителей средней полосы и северных широт наблюдается осенью и зимой, когда солнце редко выходит из-за туч, а световой день становится короче.
Волгоградская правда вчера в 14:52
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Идлибе и коронавирус

По словам Пескова, президент и члены Совбеза обсудили напряженную обстановку в сирийской провинции Идлиб, которая вызвана активностью террористов, находящихся в регионе.
Политика Сегодня 07:04
Энергетика

«Газпром» и Белоруссия договорились о ценах на газ на 2020 год

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен на поставки газа из России в Белоруссию в 2020 году.
Газета.Ru 06:38
Общество

Более 40% мужчин назвали дискриминацией выход на пенсию позже женщин

41% мужчин считают ущемлением своих прав выход на пенсию по старости на пять лет позднее женщин.
Ведомости 04:44
Политика

Дерипаска прокомментировал статью FT о причастности к отмыванию денег

Ранее Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США) адвокатам Дерипаски.
RT на русском 07:08
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
Экономика

Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
РИА Новости вчера в 03:34
Музыка

Юрий Антонов перенёс юбилейные концерты по состоянию здоровья

ИА InterMedia 03:37
Политика

Экс-глава Калужской области Артамонов перешел в Совет Федерации

Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил, что переходит в Совет Федерации РФ.
ФАН 03:45
Происшествия

В анализах боксера Кушиташвили обнаружен кокаин

Российская газета 04:32
Общество

Минпромторг отказался запрещать посылки из Китая

Ранее Милонов выступил с инициативой запретить пересылку товаров из Китая в РФ.
Мир новостей 06:15
Общество

Сбербанк опроверг утечку данных клиентов

Сбербанк опроверг информацию об утечке данные 20 тысяч клиентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление кредитного учреждения.
Lenta.ru 04:28
Происшествия

ФСБ задержала перечислившего ИГ 25 млн рублей жителя Подмосковья

Известия 03:11
Общество

Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС

Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Известия 06:50
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru вчера в 09:59
Происшествия

Роспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в Петербурге

Петербургскую инфекционную больницу Боткина покинули всего четыре пациента, которых изолировали с подозрением на коронавирус Covid-19, двоих убедили вернуться на карантин, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Интерфакс 05:51
Политика

Внук Назарбаева попросил у Лондона политического убежища

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Газета.Ru вчера в 03:19
Происшествия

Арашуков и Абызов стали сокамерниками в СИЗО

Экс-сенатор Рауф Арашуков и бывший министр Михаил Абызов стали сокамерниками в СИЗО «Лефортово».
Известия 07:16
Армия и оружие

В Алеппо сбит сирийский вертолет

Вертолет Вооруженных сил Сирии сбит на западе провинции Алеппо.
Вести.Ru 07:15
Происшествия

Мать брошенного у метро в Москве младенца объяснила свой поступок

Следственный комитет опубликовал видео допроса женщины, бросившей своего ребенка у станции московского метро "Парк Победы".
Российская газета 06:12
Экономика

Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса

Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%.
РБК вчера в 01:00
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
Происшествия

В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов

РИА Новости 05:00
Футбол

«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

RT на русском 06:42
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство

Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Что происходит 12 февраля в 13:33
Футбол

Экс-президент ЦСКА рассказал, как с бывшим главой «Локомотива» заплатил по $5 тыс. судье

С Валерием Филатовым, президентом "Локомотива", сразу договорились: перед игрой даём Левникову по $5 тыс. Чтобы судил честно.
RT на русском 03:27
Хоккей

Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:10
Политика

Зеленский пообещал построить на границе с Крымом «город-сад»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Херсонской области планируется построить новый населенный пункт для переселенцев с полуострова Крым.
ФАН вчера в 16:09
Происшествия

В Челябинске возник крупный пожар в производственном цехе

В Челябинске загорелся цех по производству пластиковой посуды, площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. В МЧС информация о возгорании поступила в 10.34 по московскому времени.
ГЛАС.RU 04:32
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