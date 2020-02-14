На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, два человека зажаты, сообщил представитель экстренных служб региона. Он добавил, что сейчас спасатели пытаются разблокировать пострадавших.

с чего всё началось

Вертолет Ми-8 с рабочими, летевшими в вахтовый поселок Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе, совершил жесткую посадку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

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