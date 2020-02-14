Происшествия
ТАССВертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 с рабочими, летевшими в вахтовый поселок Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе, совершил жесткую посадку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, два человека зажаты, сообщил представитель экстренных служб региона. Он добавил, что сейчас спасатели пытаются разблокировать пострадавших.РИА Новости06:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 07:26, Ашберн
Политика
Замминистра финансов Сергей Сторчак уйдет в отставку
В министерстве Сторчак курирует международные финансовые отношения, долговую политику, а также отвечает за взаимодействия с международными финансовыми институтами и интеграцию на пространстве СНГ и ЕАЭС.
Здоровье
Диетолог назвала продукты для восполнения дефицита витамина D
Медицинский специалист Нурия Дианова озвучила, какие продукты стоит включить в рацион, если наблюдается нехватка витамина D. Чаще всего дефицит витамина D у жителей средней полосы и северных широт наблюдается осенью и зимой, когда солнце редко выходит из-за туч, а световой день становится короче.
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Идлибе и коронавирус
По словам Пескова, президент и члены Совбеза обсудили напряженную обстановку в сирийской провинции Идлиб, которая вызвана активностью террористов, находящихся в регионе.
Энергетика
«Газпром» и Белоруссия договорились о ценах на газ на 2020 год
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен на поставки газа из России в Белоруссию в 2020 году.
Общество
Более 40% мужчин назвали дискриминацией выход на пенсию позже женщин
41% мужчин считают ущемлением своих прав выход на пенсию по старости на пять лет позднее женщин.
Политика
Дерипаска прокомментировал статью FT о причастности к отмыванию денег
Ранее Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США) адвокатам Дерипаски.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Экономика
Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
Музыка
Юрий Антонов перенёс юбилейные концерты по состоянию здоровья
Политика
Экс-глава Калужской области Артамонов перешел в Совет Федерации
Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил, что переходит в Совет Федерации РФ.
Происшествия
В анализах боксера Кушиташвили обнаружен кокаин
Общество
Минпромторг отказался запрещать посылки из Китая
Ранее Милонов выступил с инициативой запретить пересылку товаров из Китая в РФ.
Общество
Сбербанк опроверг утечку данных клиентов
Сбербанк опроверг информацию об утечке данные 20 тысяч клиентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление кредитного учреждения.
Общество
Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС
Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Происшествия
Роспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в Петербурге
Петербургскую инфекционную больницу Боткина покинули всего четыре пациента, которых изолировали с подозрением на коронавирус Covid-19, двоих убедили вернуться на карантин, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Лондона политического убежища
Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Происшествия
Арашуков и Абызов стали сокамерниками в СИЗО
Экс-сенатор Рауф Арашуков и бывший министр Михаил Абызов стали сокамерниками в СИЗО «Лефортово».
Армия и оружие
В Алеппо сбит сирийский вертолет
Вертолет Вооруженных сил Сирии сбит на западе провинции Алеппо.
Происшествия
Мать брошенного у метро в Москве младенца объяснила свой поступок
Следственный комитет опубликовал видео допроса женщины, бросившей своего ребенка у станции московского метро "Парк Победы".
Экономика
Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса
Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Футбол
«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Футбол
Экс-президент ЦСКА рассказал, как с бывшим главой «Локомотива» заплатил по $5 тыс. судье
С Валерием Филатовым, президентом "Локомотива", сразу договорились: перед игрой даём Левникову по $5 тыс. Чтобы судил честно.
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Политика
Зеленский пообещал построить на границе с Крымом «город-сад»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Херсонской области планируется построить новый населенный пункт для переселенцев с полуострова Крым.
Происшествия
В Челябинске возник крупный пожар в производственном цехе
В Челябинске загорелся цех по производству пластиковой посуды, площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. В МЧС информация о возгорании поступила в 10.34 по московскому времени.