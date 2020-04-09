Коронавирус
Интерфакс - РоссияПервый пациент с коронавирусом умер на Ямале
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
Энергетика
Страны ОПЕК+ не достигли соглашения по итогам переговоров
Страны ОПЕК+ по итогам переговоров, которые прошли в четверг, 10 апреля, не сумели достигнуть соглашения, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Казахстана.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Общество
Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Общество
Порядок продления инвалидности будет временно упрощен
Государство автоматически продлит на полгода инвалидность тем гражданам, кто должен пройти переосвидетельствование в период с 1 марта по 1 октября.
Происшествия
В Китае за сутки выявили 42 новых случая заражения коронавирусом
Медики Китая за последние сутки выявили 42 случая заражения коронавирусом, один человек умер, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Экономика
МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова порадовала поклонников теплыми фото с детьми
Звезда скучает по семейным путешествиям. Известная актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей.
Общество
Росавиация согласовала график вывозных рейсов до 13 апреля
Росавиация согласовала с оперативным штабом график вывоза россиян из-за границы до 13 апреля.
Энергетика
Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Гаджеты
Китайского производителя процессоров MediaTek обвинили в мошенничестве
Китайскую компанию MediaTek, разработчика процессоров для смартфонов, обвинили в мошенничестве с тестами производительности.
Шоу-бизнес
Сын Максима Галкина показал пародию на Игоря Николаева
Сегодня Максим Галкин опубликовал видео, на котором его сын Гарри исполнил песню Игоря Николаева «Выпьем за любовь» и показал пародию на певца.
Шоу-бизнес
Состоянию Надежды Бабкиной больше ничего не угрожает
Народная артистка поправляется в стационаре. Ее состояние стабильное, а динамика положительная, сообщает пресс-атташе Надежды Бабкиной.
Армия и оружие
В Подмосковье появится новый музей авиатехники
ДОСААФ России собирается открыть на базе Московского авиаремонтного завода, расположенного в подмосковной Балашихе, музей авиатехники, сообщил в интервью РИА Новости председатель организации Александр Колмаков.
Происшествия
Из карантина на Сахалине исчезли несколько человек
Несколько человек, находящихся в карантине из-за возможного заражения COVID-19, покинули места своей изоляции, и сейчас их расположение неизвестно.
Здоровье
В Приморье развернут стационарные инфекционные госпитали
На базе приморских больниц во Владивостоке, Уссурийске и Находке в случае ухудшения эпидемиологической обстановки развернут инфекционные госпитали, где в общей сложности будет около 950 коек для больных с COVID-19.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Авто
Показали 100-километровое «кладбище» арендных автомобилей
Из-за распространения пандемии коронавируса, многие арендные компании, которые потеряли клиентов, вынуждены заниматься поиском площадки для размещения своих машин.
Происшествия
Полиция Кузбасса опровергла фейк о побеге из обсерватора
Кемерово, 9 апреля 2020, 14:21 — REGNUM Информация о побеге находящихся в обсерваторе Кузбасса является фейковой, сообщает региональное управление МВД РФ.
Космос
Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» (на двигателе, изготовленном на «ОДК-Кузнецов») с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Здоровье
Врач дал советы по промыванию носа от коронавируса
Промывать нос солевым раствором для профилактики коронавируса можно, если только есть слизь.
Киберспорт
Bethesda выпустила второй трейлер к игре Fallout 76 Wastelanders
Армия и оружие
США планировали вторгнуться в Великобританию во времена холодной войны
Издание Daily Mail, ссылаясь на рассекреченные документы, сообщило в своей статье о том, что в США во время холодной войны предполагали возможность нападения на Великобританию.
Общество
В 53 российских регионах смягчены ограничения из-за коронавируса
Власти 56 из 85 регионов России приняли решение смягчить ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса.
Общество
Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора»
"Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.
Общество
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.
Происшествия
Уральская семья попыталась спрятаться от коронавируса в лесу
В Свердловской области полицейским пришлось искать в лесу многодетную семью, которая решила там спрятаться от коронавируса.
Политика
Путин выступит с заявлением перед совещанием с губернаторами
Президент РФ Владимир Путин выступит сегодня с «большим вступительным словом» перед совещанием с главами регионов по теме коронавируса.