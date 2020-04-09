Первый пациент с коронавирусом умер на Ямале

Энергетика Страны ОПЕК+ не достигли соглашения по итогам переговоров Страны ОПЕК+ по итогам переговоров, которые прошли в четверг, 10 апреля, не сумели достигнуть соглашения, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Казахстана.

Общество Порядок продления инвалидности будет временно упрощен Государство автоматически продлит на полгода инвалидность тем гражданам, кто должен пройти переосвидетельствование в период с 1 марта по 1 октября.

Политика МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

Экономика МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.

Энергетика Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.

Шоу-бизнес Сын Максима Галкина показал пародию на Игоря Николаева Сегодня Максим Галкин опубликовал видео, на котором его сын Гарри исполнил песню Игоря Николаева «Выпьем за любовь» и показал пародию на певца.

Армия и оружие В Подмосковье появится новый музей авиатехники ДОСААФ России собирается открыть на базе Московского авиаремонтного завода, расположенного в подмосковной Балашихе, музей авиатехники, сообщил в интервью РИА Новости председатель организации Александр Колмаков.

Здоровье В Приморье развернут стационарные инфекционные госпитали На базе приморских больниц во Владивостоке, Уссурийске и Находке в случае ухудшения эпидемиологической обстановки развернут инфекционные госпитали, где в общей сложности будет около 950 коек для больных с COVID-19.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Авто Показали 100-километровое «кладбище» арендных автомобилей Из-за распространения пандемии коронавируса, многие арендные компании, которые потеряли клиентов, вынуждены заниматься поиском площадки для размещения своих машин.

Общество Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора» "Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.