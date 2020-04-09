Коронавирус

Интерфакс - РоссияИнтерфакс - РоссияПервый пациент с коронавирусом умер на Ямале

6 апреля у пациента подтвердился диагноз коронавирусной инфекции.
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