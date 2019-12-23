Политика
REGNUMНа Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь. Об этом Яровская сообщила Ura.ru.
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Политика
В Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Политика
Оператор «Северного потока 2» сообщил о готовности газопровода на 93%
Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, говорится в сообщении компании.
Хоккей
«Ак Барс» обменял Ткачёва в «Локомотив» на Санникова и Н. Аверина
Казанский клуб получил за форварда защитника Николая Аверина и нападающего Степана Санникова.
Политика
Стало известно, зачем Ротенберг ночью звонил Путину
Экономика
Россию уличили в нежелании возвращать украденное из-за рубежа
Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) уличила Россию в нежелании возвращать украденное из-за рубежа.
Политика
Медведев назвал условие снятия санкций с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной, но инициатива должна исходить от Киева.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Политика
Путин назвал «виной России» ситуацию в Чечне в 90-е годы
Российский президент Владимир Путин считает "общей виной России" ситуацию в Чечне в 90-е годы, сообщает ТАСС.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как лучше разбавлять водой крепкий алкоголь
Роспотребнадзор дал совет, как правильно разбавлять крепкий алкоголь, который влияет на организм крайне разрушительно, сообщает "Интерфакс".
Общество
Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год
Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс о возможном срыве программы полетов в новогодние праздники.
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии в России
Топ-10 самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры.
Политика
Путин рассказал, что не пьет чай
Президент России Владимир Путин рассказал, что пьет вместо чая заваренные алтайские травы.
Здоровье
В Свердловской области сельским врачам поднимут вознаграждение
В Свердловской области сельским врачам поднимут вознаграждение Размер выплаты увеличится в полтора раза.
Биатлон
Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов назвал Губерниева шоуменом
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева шоуменом.
Футбол
РФС сократил на три месяца условное отстранение Гинера
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера и сократил срок его условного запрета на футбольную деятельность на три месяца, сообщается на официальном сайте РФС.
Общество
Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»
«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
Шоу-бизнес
Тимати высмеяли из-за роста на фотографиях Анастасии Решетовой
Многие сочли, что Тимати действительно переживает из-за разницы в росте с девушками, поэтому умело сглаживает это другими атрибутами успешности.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
Общество
Росстат сообщил о подорожании новогоднего стола у жителей России
Для российской семьи из четырех взрослых и одного ребенка новогодний стол подорожал по сравнению с декабрем прошлого года в среднем на 2,74% — до 6430,78 руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата, который рассчитал среднюю стоимость праздничного застолья.
Политика
Первый тур президентских выборов в Хорватии не выявил победителя
Первый тур президентских выборов в Хорватии не выявил победителя. Во второй тур прошли два кандидата.
Экономика
Назван российский бизнесмен года
Журнал Forbes назвал главных героев уходящего 2019 года в сфере российского бизнеса.
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 5 получит врезанную фронтальную камеру и 5G
Sony Xperia 5 получит врезанную одинарную фронтальную камеру и поддержку сетей нового поколения 5G, презентация модели должна состояться 25 февраля.
Политика
Глава Чечни прокомментировал убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе пресс-конференции прокомментировал убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Происшествия
Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК
Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области.