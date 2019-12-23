Политика

REGNUMREGNUMНа Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь. Об этом Яровская сообщила Ura.ru.
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СМИ: ямальскую журналистку уволили после вопроса на пресс-конференции Путина

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СМИ: На Ямале уволили журналистку, задавшую вопрос Путину

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Znak.com09:43

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URA.Ru08:01
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