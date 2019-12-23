Политика

REGNUMREGNUMНа Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь. Об этом Яровская сообщила Ura.ru.
Читать в источнике
Комментировать553
с чего всё началось

Ямальскую журналистку уволили за то, что спросила Путина о губернаторе

Журналистка ОГТРК «Ямал-Регион» Алиса Яровская, которая смогла задать вопрос президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции, уволена из компании. Поводом стало недовольство властей вопросом, который она задала главе государства.
URA.Ru08:01

Подробнее о событии

Журналистка ямальского телеканала уволилась после пресс-конференции Владимира Путина

Эхо Москвы17:04

Журналистка ответила на сообщения об увольнении после вопроса Путину

РБК14:30

Ямальскую журналистку уволили за то, что спросила Путина о губернаторе

URA.Ru08:01

Журналистка из «Ямал-Регион» опровергла свое увольнение из-за вопроса Путину

Телеканал 360°13:49

Журналистка из ЯНАО опровергла своё увольнение из-за вопроса Путину

RT на русском12:17

Корреспондента ямальского телеканала уволили после пресс-конференции Путина за вопрос

Znak.com09:43

Журналистка ответила на сообщения об увольнении из-за вопроса Путину

РИА Новости13:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 18:36, Ашберн
Здоровье

Петербургский врач назвал число половых актов для профилактики рака

Врач-уролог, онколог, заместитель руководителя Центра роботической хирургии Мариинской больницы Дмитрий Ильин рассказал о том, что регулярные половые акты могут снизить развитие рака простаты.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 09:36
Политика

В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:49
Транспорт

Подписано постановление о новом порядке подготовки автомобилистов

Многие автошколы документ раскритиковали, ссылаясь на то, что действующая система приема экзаменов отлажена, позволяет качественно готовить водителей.
Коммерсантъ 15:28
Происшествия

В Красноярске задержали бегавшую по улице голую женщину

Известия 05:32
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Канады

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Канады. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
RT на русском 15:13
Авто

В России отзовут почти 80 тыс. кроссоверов Renault Kaptur

Тарантас Ньюс 05:00
Армия и оружие

Авианосец США отправился к берегам Сирии, чтобы «следить» за Россией

Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив», эксперт и участник «Изборского клуба», член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от РФ Юрий Самонкин заявил в комментарии «ПолитРоссии», что США не могут смириться с успешной кампанией России в Сирии, поэтому и отправили авианосец.
Слово и Дело вчера в 09:56
Шоу-бизнес

"Зачем языком трепать?": Попов резко ответил на слова Наргиз о России

Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
РИА Новости 13:25
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", — написала Кудрявцева.
Газета.Ru 18:11
Футбол

Матч «Тоттенхэма» с «Челси» останавливали из-за расизма

Все про Спорт ру 03:57
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

РИА Новости 11:34
Хоккей

Россия забросила девять шайб Словакии в заключительном матче перед МЧМ

Молодёжная сборная России разгромила Словакию в заключительном контрольном матче перед стартующим 26 декабря в Чехии молодёжным чемпионатом мира 2020 года (9:1).
Спорт БИЗНЕС Online 14:21
Политика

Трамп назвал затягивание импичмента нарушением Конституции

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии нарушают Конституцию, так как не спешат передавать обвинительное заключение по процедуре импичмента в сенат.
RT на русском вчера в 15:39
Энергетика

Козак рассказал о цене на транзит газа через Украину

Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
RT на русском 06:36
Политика

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
Известия 08:13
Происшествия

Четверо офицеров СБУ Украины убиты в Закарпатье

По информации украинских СМИ, оперативная группа СБУ выполняла задание трафику контрабанды через так называемый "частный участок" границы Украины с Венгрией и Румынией, где местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений непосредственно вдоль границы, через которые и осуществлялась контрабанда из Украины.
Вести.Ru 17:56
Армия и оружие

В России будет создан беспилотный стратегический бомбардировщик

Новый стратегический бомбардировщик шестого поколения будет создан в России ориентировочно к 2040 году.
Российская газета 02:27
Гаджеты

Акция: Xiaomi дарит второй смартфон покупателям своего лучшего смартфона 2019 года

В авторизованном интернет-магазине Xiaomi по адресу mi-shop.com/ru началась акция, в рамках которой покупатели смартфона Xiaomi Mi Note 10 получают в подарок модель Redmi 8A.
Dgl.ru вчера в 16:58
Политика

Песков: Россия ответит США на санкции против «Северного потока — 2»

Россия ответит на санкции Соединённых Штатов против «Северного потока — 2». Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
REGNUM 04:46
Наука

В смертях римских императоров нашли закономерность

Выяснилось, что римские императоры сталкивались с высоким риском насильственной смерти в течение первого года своего правления.
Индикатор 08:14
Политика

Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
РИА Новости 08:54
Футбол

Головин принял участие в крупной победе «Монако» над «Лиллем»

«Монако» в рамках 19-го тура французского чемпионата принимал на своем стадионе «Лилль».
NewInform 21 декабря в 19:31
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Политика

Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
Lenta.ru 10:52
Кино

Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
РИА Новости 16:48
Игры

До конца января бесплатно раздают динамическую тему Ghost of Tsushima

Sucker Punch выпустила динамическую тему Ghost of Tsushima, которую до 31 января можно активировать бесплатно по специальному промокоду — он уникален для каждого региона PlayStation Store.
Игромания.ру 16:51
Происшествия

Авиабомба времен войны вывезена из центра Севастополя

В понедельник, 23 декабря, в историческом центре Севастополя рабочие обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
Вести.Ru 15:33
Футбол

Лукаку: «Один год в „Манчестер Юнайтед“ стирает предыдущие восемь»

Sport24.ru 10:29
Общество

Авиакомпаниям может не хватить самолетов в новогодние праздники

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят 27 российских авиакомпаний, предупредила Минтранс о возможном срыве полетов в новогодние праздники.
Ведомости 16:54
Шоу-бизнес

Елена Летучая решила подать в суд на НТВ за клевету

Елена Летучая вместе с супругом в Instagram заявила о намерении подать в суд на телекомпанию НТВ после того, как в программе «Звёзды сошлись» рассказали ложную информацию о ней и её семье.
Газета Кемерова 05:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное