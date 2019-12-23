Журналистка ОГТРК «Ямал-Регион» Алиса Яровская, которая смогла задать вопрос президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции, уволена из компании. Поводом стало недовольство властей вопросом, который она задала главе государства.

с чего всё началось

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь. Об этом Яровская сообщила Ura.ru.

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