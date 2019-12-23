Политика

REGNUMREGNUMНа Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь. Об этом Яровская сообщила Ura.ru.
Читать в источнике
Комментировать528
с чего всё началось

Ямальскую журналистку уволили за то, что спросила Путина о губернаторе

Журналистка ОГТРК «Ямал-Регион» Алиса Яровская, которая смогла задать вопрос президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции, уволена из компании. Поводом стало недовольство властей вопросом, который она задала главе государства.
URA.Ru08:01

Подробнее о событии

Журналистка из ЯНАО опровергла увольнение после вопроса Путину

Известия14:35

Журналистка из ЯНАО опровергла своё увольнение из-за вопроса Путину

RT на русском12:17

Журналистка опровергла сообщения об увольнении из-за вопроса Путину

РИА Новости13:35

Журналистка из «Ямал-Регион» опровергла свое увольнение из-за вопроса Путину

Телеканал 360°13:49

Журналистка ответила на сообщения об увольнении после вопроса Путину

РБК14:30

Корреспондента ямальского телеканала уволили после пресс-конференции Путина за вопрос

Znak.com09:43

Ямальскую журналистку уволили за то, что спросила Путина о губернаторе

URA.Ru08:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
Финансы

Курс рубля снизился относительно доллара и евро

На открытии торгов российская валюта немного сдала свои позиции. Относительно евро рубль потерял три копейки, доллар подорожал на одну.
Телеканал 360° 04:42
Транспорт

Собянин открыл участок дублера Киевского шоссе в «новой Москве»

Мэр Москвы Сергей Собянин 23 декабря открыл участок автодороги Марьино–Саларьево, которая является дублером Киевского шоссе в «новой Москве».
Известия 10:04
Политика

Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Известия 09:32
Кино

Джеймс Кэмерон планирует вновь показать «Аватар» в кинотеатрах

Джеймс Кэмерон планирует вновь выпустить в прокат фильм "Аватар" 2009 года.
Клопс вчера в 08:24
Происшествия

Сотрудников СБУ расстреляли на границе Украины и Венгрии

Сотрудники СБУ предположительно расследовали трафик контрабанды через «частный участок» границы Украины с Венгрией и Румынией.
Известия 16:10
Политика

Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту

Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Суть событий 12:51
Политика

Медведев вновь поставил Белоруссии ультиматум

Созданные двусторонние рабочие группы подготовили 31 дорожную карту, большая часть из которых была согласована правительствами России и Белоруссии.
Евразия Daily 12:50
Общество

Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии

Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.
ToDay News Ufa вчера в 03:01
Экономика

При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое

При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Газета.Ru 09:36
Политика

США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа

Распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
REGNUM 03:10
Хоккей

«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ в Давосе

РИА Новости 16:09
Политика

Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
РИА Новости 08:54
Кино

Федор Бондарчук представил в Москве фильм «Вторжение»

Премьерный показ фантастического фильма "Вторжение" Федора Бондарчука прошел в понедельник в Москве в киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 13:26
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru 10:21
Общество

Начальник первого отправившегося в Крым поезда опоздал на рейс

Начальник первого поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Крым опоздал на рейс, так как поздравлял президента России Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.
Lenta.ru 16:49
Происшествия

Актриса Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о наркотиках

Известная по роли в сериале «Счастливы вместе» актриса обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств.
Профиль вчера в 08:19
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 14:05
Общество

Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max

Полеты самолета Boeing 737 Max, который должен был стать основным коммерческим самолетом компании, приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух крушений лайнеров этой модели.
Газета.Ru 09:29
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru 21 декабря в 15:10
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Lenta.ru 14:46
Политика

Кадыров заявил о непричастности России к убийству боевика в Берлине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийство боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине никакого отношения к республике не имеет, а тем, кто думает иначе, следует доказать это.
РИА Новости 11:58
Футбол

«Людей обманули. Нагло и цинично»: Экс-игрок сборной Украины - о конфликте в Донбассе

По словам футболиста, есть у него и знакомые, которые пострадали физически. По его мнению, людей просто обманули.
Царьград 00:31
Футбол

РФС сократил дисквалификацию Гинера

Российский футбольный союз (РФС) изменил наказание президента ЦСКА Евгения Гинера, который ранее был отстранён от футбольной деятельности.
Sport.ru 12:15
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева после операции рассказала о порванном грудном импланте

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что ей пришлось пройти через срочную операцию из-за порванного грудного импланта.
Взгляд.ру 15:56
Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток-2» суда из Балтийского моря

Gazeta.SPb 00:22
Культура

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»

Второе место заняла «Ирония судьбы» — доля аудитории комедии тогда составила 22,7%, далее — «Иван Васильевич» с долей 19,2%. Годом ранее, в 2017-м, этот же фильм был лидером по доле аудитории среди всех показанных 31 декабря картин, она составила 20,7% — комедию тогда показывал «Первый».
РБК 12:54
Наука

Пластиковые отходы могут стать кормом для мучных червей

Planet Today 15:44
Авто

Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»

Автоновости дня 20 декабря в 15:36
Политика

Оператор «Северного потока 2» сообщил о готовности газопровода на 93%

Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, говорится в сообщении компании.
Интерфакс 10:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное