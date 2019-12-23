Политика

REGNUMREGNUMНа Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь. Об этом Яровская сообщила Ura.ru.
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с чего всё началось

Ямальскую журналистку уволили за то, что спросила Путина о губернаторе

Журналистка ОГТРК «Ямал-Регион» Алиса Яровская, которая смогла задать вопрос президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции, уволена из компании. Поводом стало недовольство властей вопросом, который она задала главе государства.
URA.Ru08:01

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Журналистка опровергла сообщения об увольнении из-за вопроса Путину

РИА Новости13:35

Журналистка из «Ямал-Регион» опровергла свое увольнение из-за вопроса Путину

Телеканал 360°13:49

Корреспондента ямальского телеканала уволили после пресс-конференции Путина за вопрос

Znak.com09:43

Корреспондент телеканала «Ямал-регион» Алиса Яровская была вынуждена уволиться после вопроса Владимиру Путину

Эхо Москвы12:01

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

REGNUM10:33

Журналистка из ЯНАО опровергла своё увольнение из-за вопроса Путину

RT на русском12:17

Ямальскую журналистку уволили за то, что спросила Путина о губернаторе

URA.Ru08:01
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Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Пресс-служба МИД Украины сообщила о выраженном дипломатическим ведомством протесте в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым с целью открытия движения по железнодорожной части Керчинского моста.
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Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск и Москва могут в ближайшие два-три дня согласовать оставшиеся спорные вопросы по пакету интеграционных документов, а его подписание может придать «абсолютно беспрецедентный новый импульс» двусторонним отношениям.
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В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
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Бесконтактное «лазерное УЗИ» впервые испытали на людях удалённо

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«Ак Барс» обменял Ткачева в «Локомотив» на Аверина и Санникова

Ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс" произвели обмен, в результате которого хоккеистом железнодорожников стал форвард Владимир Ткачев, сообщается на официальном сайте ярославского клуба КХЛ.
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Путин пообщался с мальчиком, желание которого выполнил

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В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
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Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери Младшая дочка Ксении Бородиной отпраздновала день рождения.
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Президент России охарактеризовал ситуацию в стране, которая сложилась с помехами для малого бизнеса.
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