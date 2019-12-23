Политика
REGNUMНа Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь. Об этом Яровская сообщила Ura.ru.
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с чего всё началось
Журналистка ОГТРК «Ямал-Регион» Алиса Яровская, которая смогла задать вопрос президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции, уволена из компании. Поводом стало недовольство властей вопросом, который она задала главе государства.URA.Ru08:01
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Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Пресс-служба МИД Украины сообщила о выраженном дипломатическим ведомством протесте в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым с целью открытия движения по железнодорожной части Керчинского моста.
Политика
Зюганов рассказал о досрочных выборах президента РФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе выступления на организованной коммунистами конференции "Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа" рассказал о досрочных выборах президента РФ.
Происшествия
Неизвестные «заминировали» все магазины «Пятерочка» в Подмосковье
В экстренные службы поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов во всех магазинах сети супермаркетов «Пятерочка» в Подмосковье, сообщил РБК представитель X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).
Общество
Температура в Москве установила рекорд за 140 лет метеонаблюдений
Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 20:00 понедельника поднялась до 6,2 градусов тепла, установив тем самым абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.
Политика
В Германии разрешили строительство «Северного потока-2» зимой
Строительство газопровода проекта "Северный поток-2" будет продолжено в зимние месяцы.
Хоккей
«Ак Барс» оценил решение КХЛ провести «Зеленое дерби» в Давосе
Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Салаватом Юлаевым" и "Ак Барсом" в рамках проекта KHL World Games пройдет в понедельник в швейцарском Давосе.
Авто
Составлен рейтинг лучших двигателей 2020 года
Топливная экономичность (всего 8,7 л/100 км в смешанном цикле) и тихая работа покорила экспертов и в 3,0-литровом моторе V6 семейства Pentastar с отдачей 309 л.с. и 365 нм крутящего момента, который вместе с умеренной гибридной системой eTorque уже который год подряд ставится на пикап Ram 1500.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Футбол
«Реал» забил 100 голов в 2019 году. При Роналду было не менее 130
Футбол
Экс-игрок «Зенита» Халк может перейти в «Эспаньол»
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Политика
В Минске заявили о возможности нового импульса в отношениях с Россией
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск и Москва могут в ближайшие два-три дня согласовать оставшиеся спорные вопросы по пакету интеграционных документов, а его подписание может придать «абсолютно беспрецедентный новый импульс» двусторонним отношениям.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Единоборства
Рамзан Кадыров вызвал Александра Емельяненко на бой
Бой с Михаилом Кокляевым вернул Александра Емельяненко в информационное поле и привел к целой череде вызовов российского бойца на бой.
Общество
Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»
«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
Гаджеты
Акция: Xiaomi дарит второй смартфон покупателям своего лучшего смартфона 2019 года
В авторизованном интернет-магазине Xiaomi по адресу mi-shop.com/ru началась акция, в рамках которой покупатели смартфона Xiaomi Mi Note 10 получают в подарок модель Redmi 8A.
Общество
Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии
Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.
Наука
Бесконтактное «лазерное УЗИ» впервые испытали на людях удалённо
Ученые-медики впервые сделали человеку лазерную ультразвуковую диагностику дистанционно без прикладывания зонда к телу, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Nature.
Политика
В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока-2»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» являются для России неприемлемыми и Москва не оставит их без ответа.
Хоккей
«Ак Барс» обменял Ткачева в «Локомотив» на Аверина и Санникова
Ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс" произвели обмен, в результате которого хоккеистом железнодорожников стал форвард Владимир Ткачев, сообщается на официальном сайте ярославского клуба КХЛ.
Происшествия
Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК
Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области.
Общество
Путин пообщался с мальчиком, желание которого выполнил
Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Адыгею по телефону пообщался с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери
Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери Младшая дочка Ксении Бородиной отпраздновала день рождения.
Шоу-бизнес
Дубовицкая отказалась заменять Винокура роботом
Политика
Путин назвал помехи малому бизнесу безобразными
Президент России охарактеризовал ситуацию в стране, которая сложилась с помехами для малого бизнеса.
Политика
Кипр, Греция и Израиль анонсировали газопровод
2 января в Афинах соглашение подпишут премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Кипра Никос Анастасиадес и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Политика
Ротенберг рассказал о ночном звонке Путину из-за Крымского моста
Владелец компании "СГМ-Мост" (подрядчик строительства Крымского моста) Аркадий Ротенберг рассказал о содержании ночного звонка президенту России Владимиру Путину, о котором глава государства упоминал во время проезда по мосту.
Экономика
Минфин поднял минимальные цены на водку и коньяк
Министерство финансов опубликовало на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.