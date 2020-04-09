Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНа Ямале зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, умер 47-летний мужчина, изначально госпитализированный с симптомами ОРВИ, сообщил в четверг региональный оперштаб по профилактике инфекции.
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На Ямале скончался пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции

МИГ-ТВ12:36

Пациент с диагнозом COVID-19 скончался в Надымской ЦРБ

Московский Комсомолец Ямал12:44

На Урале зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом

ТАСС12:37

На Ямале зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

РИА Новости12:57

В больнице Надыма скончался один из заболевших коронавирусом

Ноябрьск 2412:36

Пациент с коронавирусом скончался в больнице Надыма

ИА Север-пресс12:35

На Ямале скончался пациент, зараженный коронавирусом. Губернатор принес соболезнования близким и обратился к северянам

ГТРК Ямал12:32
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия приблизились к сделке по нефти

В процессе переговоров в формате ОПЕК+ главные участники, Россия и Саудовская Аравия, сумели снять основные противоречия и приблизились к сделке по ограничению добычи нефти.
Lenta.ru 10:44
Политика

Путин уволил замглавы МВД Александра Романова

Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Газета.Ru 13:50
Происшествия

В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы

Полиция в Воронеже задержала женщину, которая была в больнице у отца, госпитализированного с коронавирусом и, отказавшись после этого изолироваться в стационаре, сбежала из клиники.
Вести.Ru 14:51
Космос

«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
RT на русском 04:11
Происшествия

В Саратове четырехлетнего ребенка вылечили от коронавируса

Четырехлетний мальчик выписан из больницы в Саратове после того, как вылечился от коронавируса, сообщил в среду первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
РИА Новости 07:28
Здоровье

Названы российские регионы, которые пощадит коронавирус

Аналитик Иван Смолин, живущий в Китае, дал свой прогноз на ситуацию с коронавирусом в России, исходя из китайского опыта.
MedikForum.ru 08:07
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
Общество

В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
Энергетика

Глава РФПИ допустил падение цены на нефть до $10 за баррель

Цена на нефть может опуститься до $10 за баррель и ниже в том случае, если нефтедобывающие страны не достигнут нового соглашения о сокращении уровня нефтедобычи, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Rambler News Service 14:22
Кино

Культовому сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет

Американскому драматическому сериалу "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча исполнилось 30 лет.
Piter.tv вчера в 05:11
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус».
Lenta.ru 14:32
Экономика

Эксперты рассказали, какие продукты подорожают через две недели

Стоимость некоторых продуктов увеличится в ближайшее время — рассказали в «Руспродсоюзе».
Телеканал 360° 07:02
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Финансы

Курс доллара упал ниже 74 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Профиль 03:39
Общество

«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала

Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
Ведомости 14:34
Здоровье

Доктор Мясников озвучил срок окончания карантина в России

Доктор и телеведущий Александр Мясников прокомментировал ситуацию, которая возникла в России из-за вспышки коронавируса.
MedikForum.ru 14:29
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Здоровье

Минздрав назвал соль средством для профилактики коронавируса

Минздрав сообщил о том, что обычная соль является средством, который можно использовать в качестве профилактики коронавируса.
Shraibikus News 10:06
Политика

Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу

Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Lenta.ru 14:14
Кино

Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев

Издание The Independent выясняло имя актёра, сыгравшего в кино больше всего ролей злодеев.
Piter.tv 14:51
Происшествия

Житель Чебоксар погиб при попытке заступиться за девушку

Житель Чебоксар погиб от ножевых ранений при попытке защитить незнакомую девушку от пьяного мужчины с двумя ножами, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
РИА Новости 09:39
Политика

Американская разведка предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Еще в ноябре минувшего года разведка США предупредила Белый дом о том, насколько губительны последствия коронавируса.
Что происходит 00:22
Происшествия

В Усинске у двух человек подтвердили коронавирус

В Усинске четыре человека получили положительные результаты анализов на коронавирус из сыктывкарской лаборатории, у двух из них подтвержден COVID-19 в федеральном референс-центре, рассказал главврач городской больницы Максим Чуркин.
ИА БНК 13:35
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов

Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.
РБК 12:14
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Авто

Новый Ford Explorer получил двухлитровый мотор

Компания Ford представила «китайскую» версию нового Ford Explorer.
Автоновости дня 06:13
Политика

В Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ

Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ.
Газета.Ru 07:00
Общество

В московских больницах введены новые подходы для лечения инфекции

В московских больницах введены новые подходы для лечения инфекции В Москве больше не будут делить пациентов на больных пневмонией и тех, кто инфицирован коронавирусом.
Коммерсантъ 08:08
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв.
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Общество

Бориса Джонсона перевели из реанимации

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Lenta.ru 14:24
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