Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЖесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео

Вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе на вертолетной площадке месторождения "Русское". По данным СК, пострадали шесть человек.
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На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-26

Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. По его словам, сообщение о жесткой посадке вертолета "Абакан-Авиа" на площадке месторождения "Русское" поступило в 8:20.
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Момент жесткой посадки Ми-26 на Ямале попал на видео

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Жесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео

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Борт санавиации с пострадавшими при жесткой посадке Ми-26 в ЯНАО прибыл в больницу

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Общество

Прибывших из Гоа в Екатеринбург россиян доставили в обсервацию

Сегодня ночью в Екатеринбурге приземлился самолёт с россиянами из Гоа, сообщает ТАСС.
Вечерние Ведомости 00:56
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Общество

Почти 500 человек заболело коронавирусом в Калужской области

На 61-го больного коронавирусом в Калужской области стало больше за сутки, сообщает региональный оперштаб.
Аргументы и Факты - Калуга вчера в 03:59
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Музыка

Песню «На поле танки грохотали» спел хор из Австралии

Мужской хор из Австралии под названием Dustyesky в условиях самоизоляции исполнил песню военных лет «На поле танки грохотали», сообщает RT.
Live24 01:47
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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Футбол

Александр Кокорин: Хотел бы перейти в «Рому»

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:19
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
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Екатерина Стриженова экстренно обратилась к врачам с режущей болью

Слово и Дело 01:47
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Общество

Жители регионов РФ смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

В регионах России граждане смогут заказать цифровой пропуск для посещения работы только на 24 часа, отметили в Минкомсвязи, говоря о системе, которая была разработана ведомством из-за распространения коронавируса и введения режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 09:09
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Общество

В Крыму выявлено 10 новых случаев коронавируса

Из 10 больных у семерых коронавирус протекал бессимптомно, у троих – с пневмонией.
Вести.Севастополь 03:00
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Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 05:12
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Политика

Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru вчера в 08:38
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Культура

«Зулейху» отправляют в прокуратуру

О подаче Сергеем Гавриловым обращения в Генпрокуратуру с просьбой проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на предмет оскорбления чувств верующих говорится на сайте комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Коммерсантъ Казань вчера в 13:21
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Общество

За сутки в Воронежской области коронавирусом заболели еще 22 человека

В Воронежской области за сутки выявили еще 22 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Обозреватель Врн 03:02
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Экономика

Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 04:03
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
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Итальянские ученые подсчитали смертность от коронавируса

Ученые из Италии Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, которая сильнее всех в стране пострадала от эпидемии.
РИА Новости 00:41
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Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
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Общество

Глава Роспотребнадзора заявила о необходимости продления самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции в России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 20:13
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Армия и оружие

Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

Два российских истребителя Су-27 идентифицировали и сопроводили самолёт F-16 Военно-воздушных сил Бельгии.
RT на русском 05:07
Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Газета.Ru вчера в 11:22
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Общество

Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае

Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
Общество

Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru вчера в 18:10
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Здоровье

Умер заразившийся коронавирусом российский врач

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергей Белошицкий умер после заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:40
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Здоровье

Ученые обнаружили новый симптом коронавируса

Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today.
РИА Новости вчера в 04:09
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Общество

Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США

Известия вчера в 21:53
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Наука

Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19

Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета вчера в 23:26
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Общество

Депутат сочинского горсобрания умер от коронавируса

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о смерти депутата городского собрания Сочи Константина Гергишана.
Интерфакс 05:07
Экономика

Правительство запретит блокировать счета в банках без объяснения причин

Сегодня при отсутствии какого-нибудь документа, подтверждающего добросовестность клиента, банки могут отказывать в операциях и даже заблокировать счет без объяснения причин.
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Экономика

Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина

Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 вчера в 10:20
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Наука

Бактерия, вызывающая сифилис, оказалась хорошей «актрисой»

Ученым долгое время не удавалось досконально изучить бактерию Treponema pallidum, вызывающую сифилис.
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