Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. По его словам, сообщение о жесткой посадке вертолета "Абакан-Авиа" на площадке месторождения "Русское" поступило в 8:20.

с чего всё началось

Вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе на вертолетной площадке месторождения "Русское". По данным СК, пострадали шесть человек.

Жесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео

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