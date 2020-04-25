Происшествия
РИА НовостиЖесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео
Вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе на вертолетной площадке месторождения "Русское". По данным СК, пострадали шесть человек.
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с чего всё началось
Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. По его словам, сообщение о жесткой посадке вертолета "Абакан-Авиа" на площадке месторождения "Русское" поступило в 8:20.РИА Новости02:05
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