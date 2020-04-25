Происшествия

Вести.RuВести.RuНа Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26. На борту винтокрылой машины находились 5 пассажиров и 3 члена экипажа, один человек серьезно пострадал.
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Подробнее о событии

Появилось видео жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале

РБК05:59

Число пострадавших при ЧП с Ми-26 на Ямале возросло до восьми

RT на русском07:51

Момент жёсткой посадки Ми-26 в ЯНАО попал на видео

Life.ru04:57

Шесть человек пострадали при жесткой посадке вертолета на Ямале

Коммерсантъ02:11

Момент жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале попал на видео

РИА Новости05:11

Четырех человек после жесткой посадки вертолета на Ямале отправили в больницу

Интерфакс07:44

Число пострадавших при жесткой посадке Ми-26 в ЯНАО увеличилось до восьми

ТАСС07:09
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Началось глобальное обновление Wi-Fi за 20 лет

Ожидается, что в России Минкомсвязь также планирует использовать стандарт Wi-Fi 6. Только когда это станет возможным – пока неизвестно.
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Общество

Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае

Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
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Общество

Певец Максим Леонидов доставлен в полицию за прогулку в парке

Газета.Ru 08:02
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Здоровье

В Омской области выявили четыре новых случая коронавируса

За минувшие сутки коронавирус выявили еще у четверых жителей Омской области.
RuNews24.ru 09:42
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Общество

В заражении военных на авианосце ВМС США нашли аномалию

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Космос

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Общество

Коронавирусом заболели жители новых районов Самарской области

В субботу, 25 апреля, в Самарской области зафиксировано 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
ГТРК Самара 06:31
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Общество

В Роспотребназоре объяснили, как работать парикмахерским

Москва, 25 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Рекомендации по организации работы СТО, ателье, химчисток, салонов красоты и парикмахерских утвердил Роспотребназор.
REGNUM 07:10
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Общество

Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

На "Русское Радио" Ларионова пришла в 2007 году на должность музыкального редактора, в июле 2015 года назначена на должность главного редактора "Русского Радио".
Интерфакс 08:57
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Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Национальная служба новостей вчера в 17:58
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Экономика

Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ

"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
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Политика

Байден обвинил Трампа в попытке отменить президентские выборы

Оппонент Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США Джо Байден заявил, что действующий глава государства попытается отменить голосование.
Газета.Ru вчера в 10:54
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Общество

Жителям Башкирии разрешили ловить рыбу

Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности. Теперь жители Башкирии смогут ездить на рыбалку.
UfaTime.ru 08:14
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Здоровье

В Поморье за сутки выявили 20 больных КОВИД

В Архангельской области за прошедшие сутки выявлены двадцать больных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по региону.
Невские Новости 08:58
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Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок в парках и дачников

В Москве должны быть введены специальные пропуска для прогулок в парках на фоне режима самоизоляции, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.
Газета.Ru 05:28
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Космос

Американский Merlin впервые превзошел российский РД-180

Lenta.ru 08:29
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Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
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Авто

Кроссовер Beijing X7 получил модульную платформу BMFA

В базовой комплектации кроссовер Beijing X7 получил передний привод, а также многорычажную подвеску.
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Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали» в самоизоляции

Что происходит 08:16
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Общество

На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
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Общество

В России зарегистрировали 5966 новых случаев коронавируса за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 74 588 человек, 5966 случаев зарегистрировали за минувшие сутки.
ФАН 06:40
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Кино

Десятилетняя российская актриса подписала контракт в Голливуде

Life.ru вчера в 11:02
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Общество

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
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Общество

Рабочие электронные пропуска россияне смогут сделать только на 24 часа

Как рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов во время эфира для РБК, алгоритмом выдачи специальных пропусков для передвижения, который к настоящему моменту уже разработали в Минкомсвязи, будет возможно применить в любой области РФ.
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Авто

Volvo расширила базовую комплектацию Volvo XC90

1 мая 2020 года российские дилеры Volvo начнут прием заказов на флагманский внедорожник Volvo XC90 2021 модельного года в обновленной базовой комплектации.
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Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 23 апреля в 03:56
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Здоровье

Обнаружен новый симптом коронавируса на пальцах ног

Медики обнаружили новый симптом коронавируса на пальцах ног, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:29
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Транспорт

Московский метрополитен частично закроет вестибюли 13 станций

С 05:30 26 апреля будут частично закрыты следующие выходы: "Парк культуры" (Сокольническая линия) — выход 2 (вход и выход возможны через объединенный вестибюль станции Сокольнической и Кольцевой линий).
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Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
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Глава брянского здравоохранения в роли санитара проверил госпиталь

Глава департамента сегодня был в роли санитара и работал наравне с остальными коллегами: носил воду и еду, помогал пациентам, поднимал грузы.
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