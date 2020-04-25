Происшествия

Вести.RuВести.RuНа Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26. На борту винтокрылой машины находились 5 пассажиров и 3 члена экипажа, один человек серьезно пострадал.
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Момент жёсткой посадки Ми-26 в ЯНАО попал на видео

Life.ru04:57

Прокуратура начала проверку после жёсткой посадки Ми-26 на Ямале

RT на русском04:55

Следователи обещали уточнить число пострадавших при жесткой посадке вертолета на Ямале

Интерфакс04:12

Шесть человек пострадали при жесткой посадке вертолета на Ямале

Коммерсантъ02:11

Жесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео

РИА Новости05:11

Появилось видео жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале

РБК05:59

Совершивший жесткую посадку в ЯНАО вертолет частично разрушен

ТАСС06:21
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Технологии

Facebook представила сервис групповых видеозвонков Messenger Rooms

Афиша Daily 04:11
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Общество

Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

Ушла из жизни главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров "Русской медиа группы" Сергей Бунин.
Интерфакс 05:20
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Политика

Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru вчера в 08:56
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Общество

Чехия открыла границы для выезда за рубеж

Напомним, что власти Чехии закрыли границы 16 марта. По последним данным, в стране зарегистрировано 7 188 случаев заражения коронавирусом.
Дни.ру вчера в 03:58
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Общество

Музыканта Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге

Музыкант и певец Максим Леонидов задержан в Санкт-Петербурге за прогулку в закрытом парке.
Известия 06:34
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Общество

Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса

Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам.
Lenta.ru 05:05
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Общество

В России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 5 966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18
Здоровье

В России зафиксировано 5966 новых случаев инфицирования коронавирусом

Среди новых заболевших почти 49% не ощущали симптомов COVID-19. Также за сутки от инфекции погибло 66 пациентов.
Readovka.ru 06:28
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости 04:08
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Экономика

Греф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что введенные из-за коронавируса кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд руб. По словам господина Грефа, реструктуризация кредитов пользуется у физлиц "огромной популярностью", и Сбербанк получил уже сотни тысяч заявок.
Коммерсантъ 05:30
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Общество

Число умерших с коронавирусом в Белоруссии достигло 67 человек

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 817, до 9,59 тысячи, это максимальный прирост с начала распространения заболевания в республике, умерли 67 человек, следует из сообщения пресс-службы минздрава.
РИА Новости 05:41
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Здоровье

Итальянские ученые дали реальную статистику смертности от коронавируса

Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи проанализировали данные о смертности от коронавируса в Ломбардии - области, которая сильнее других пострадала от эпидемии.
Российская газета вчера в 21:50
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Общество

Депутат Госдумы Калашников рассказал о своем заражении коронавирусом

Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников в субботу, 25 апреля, сообщил, что у него двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом.
Известия 06:12
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Политика

Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии

В ближайшие пять лет в Белоруссии, скорее всего, появится новая конституция.
Lenta.ru 06:00
6
Общество

Во Владимирской области вводится обязательное ношение масок

С понедельника, 27 апреля, жители Владимирской области смогут посещать общественные места только в масках или респираторах.
Московский Комсомолец 05:44
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Общество

Власти Москвы опровергли заявления о переполненных больницах

Департамент здравоохранения Москвы опроверг заявления о том, что в столице переполнены больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 06:04
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Общество

В Севастополе подтверждено пять новых случаев коронавируса

Пять новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Севастополе. Об этом сообщил врио Губернатора города Михаил Развожаев.
Форпост Севастополь 05:25
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Здоровье

Больше 40 человек вылечились от коронавируса в Ивановской области

За минувшие сутки число больных коронавирусом в Ивановской области выросло на 14 человек. Об этом сообщил глава Облздрава Артур Фокин.
Кстати.News 23 апреля в 05:14
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Здоровье

В Пермском крае выявили 55 новых случаев коронавируса

В Пермском крае выявлено рекордное число заболевших коронавирусом – за сутки число пациентов с COVID-19 выросло сразу на 55 человек.
Рифей-Пермь 06:41
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
5,5K
Общество

В Ленобласти за сутки коронавирус подтвердился у 43 человек

В Ленинградской области зафиксировано 43 случая заражения (всего 658), в Санкт-Петербурге — 215 (всего 2926).
Ivbg.ru 06:17
Космос

Выяснено, почему атмосфера Венеры вращается быстрее ее поверхности

Индикатор вчера в 03:29
Общество

Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
Политика

Кравчук назвал виновного в бедах Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал Петра Порошенко виновником бедности страны.
РИА Новости 06:17
Музыка

Песню «На поле танки грохотали» спел хор из Австралии

Мужской хор из Австралии под названием Dustyesky в условиях самоизоляции исполнил песню военных лет «На поле танки грохотали», сообщает RT.
Live24 01:47
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Футбол

Сын Зидана принял решение выступать за сборную Алжира

Голкипер "Расинга" Люка Зидан, сын главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, принял решение выступать за сборную Алжира.
Soccer.ru 03:26
Финансы

Минфин рассказал, на что России придется пойти в 2020-м

Только на замещение выпадающих нефтегазовых доходов пойдут 2 триллиона рублей из Фонда национального благосостояния и более триллиона рублей дополнительных средств заимствований.
Вести.Ru 05:25
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ вчера в 06:31
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Шоу-бизнес

Звезда «Экипажа» Акулова проводит период самоизоляции в одиночестве

О прошлом Акуловой напоминают разве что фотографии на стенах дома. Актриса признается, что период самоизоляции проводит наедине с собой.
Народные новости вчера в 13:28
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Общество

В СПЧ призвали не допустить разрушения «Ведомостей»

Члены постоянной комиссии по свободе информации и правам журналистов при Совете по правам человека (СПЧ) потребовали предоставить журналистам «Ведомостей» право выдвигать кандидатуру главного редактора без давления со стороны собственников.
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