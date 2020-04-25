В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26. На борту винтокрылой машины находились 5 пассажиров и 3 члена экипажа, один человек серьезно пострадал.

Общество В СПЧ предложили ввести пропуска для поездок на дачу и для прогулок Зампред Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ирина Киркора в беседе с РИА Новости предложила ввести дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы, а также разовые пропуска на прогулки для пожилых людей. 2,2K

Политика Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране. 1,8K

Здоровье Главврач московской больницы рассказала, почему погибают подключенные к ИВЛ пациенты В эфире программы «60 минут» на канале Россия-1 медик ответила на вопрос, справедливо ли заявление экспертов из США о том, что 88 процентов больных, подключенных к ИВЛ, спасти невозможно. 41

Политика Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гумпомощь у России. 786

Политика Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. 45

Общество Депутат Госдумы Новиков госпитализирован с подозрением на коронавирус Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков направлен в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. 50

Происшествия В Волгоградской области коронавирус укладывает в больницы целые семьи Новые случаи заболевания за прошедшие сутки в Волгоградской области выявлены у вернувшихся из Москвы и Дагестана граждан и контактных лиц.

Происшествия Силовики задержали экс-мэра Пятигорска Льва Травнева Стало известно о задержании бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева, который дважды занимал этот пост.

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Общество В Кузбассе введут электронные пропуска Систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима обязательной самоизоляции в Кузбассе начнут вводить поэтапно с 5 мая, заявил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 401

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Происшествия Суд возобновил дело бывшего вице-президента «Роснефти» Локтионова Прокуратура отменила прекращение уголовного дела против бывшего вице-президента "Роснефти" Анатолия Локтионова, вернувшегося из Лондона в РФ в рамках "списка Титова", следует из материалов Мосгорсуда, который признал такое решение надзорного ведомства законным. 1

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Политика Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала. 14

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