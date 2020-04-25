Происшествия

Вести.RuВести.RuНа Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26. На борту винтокрылой машины находились 5 пассажиров и 3 члена экипажа, один человек серьезно пострадал.
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Четырех человек после жесткой посадки вертолета на Ямале отправили в больницу

Интерфакс07:44

Число пострадавших при жесткой посадке Ми-26 в ЯНАО увеличилось до восьми

ТАСС07:09

Число пострадавших при ЧП с Ми-26 на Ямале возросло до восьми

RT на русском07:51

Шесть человек пострадали при жесткой посадке вертолета на Ямале

Коммерсантъ02:11

Момент жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале попал на видео

РИА Новости05:11

Момент жёсткой посадки Ми-26 в ЯНАО попал на видео

Life.ru04:57

Появилось видео жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале

РБК05:59
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Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
3,9K
Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для поездок на дачу и для прогулок

Зампред Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ирина Киркора в беседе с РИА Новости предложила ввести дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы, а также разовые пропуска на прогулки для пожилых людей.
RT на русском 03:47
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Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года» после скандала

Журнал Glamour лишил блогера и телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года" после слов о домашнем насилии.
РИА Новости 10:50
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Политика

Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе

RT на русском 11:09
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
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Здоровье

Главврач московской больницы рассказала, почему погибают подключенные к ИВЛ пациенты

В эфире программы «60 минут» на канале Россия-1 медик ответила на вопрос, справедливо ли заявление экспертов из США о том, что 88 процентов больных, подключенных к ИВЛ, спасти невозможно.
Shraibikus News 10:01
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Гаджеты

Список смартфонов Huawei, которые получат обновление EMUI 10.1

Китайская компания Huawei опубликовала список смартфонов, которые будут обновлены до EMUI 10.1.
Live24 06:23
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Шоу-бизнес

Поклонники не узнали миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа

Папарацци запечатлели молодую миллиардершу Кайли Дженнер, которая вышла на улицу без макияжа и в обычной одежде.
Gazeta.SPb вчера в 20:15
9
Политика

Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гумпомощь у России.
RT на русском 11:10
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
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Общество

Депутат Госдумы Новиков госпитализирован с подозрением на коронавирус

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков направлен в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Газета.Ru 08:40
50
Общество

Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком

Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
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Происшествия

В Волгоградской области коронавирус укладывает в больницы целые семьи

Новые случаи заболевания за прошедшие сутки в Волгоградской области выявлены у вернувшихся из Москвы и Дагестана граждан и контактных лиц.
Высота 102 09:07
Транспорт

Вестибюли еще 13 станций метро Москвы закроют из-за низкой загрузки

Некоторые вестибюли еще 13 станций Московского метрополитена временно закроют из-за низкой загрузки в период пандемии коронавируса.
Известия 08:54
46
Происшествия

Силовики задержали экс-мэра Пятигорска Льва Травнева

Стало известно о задержании бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева, который дважды занимал этот пост.
Российская газета 09:53
Общество

Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа вчера в 07:51
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Общество

73 новых случая коронавируса подтверждены в Тульской области

На 25 апреля в Тульской области подтверждено 578 случаев заражения коронавирусом, из них 59 человек выздоровели, в том числе двое за минувшие сутки (жительницы Алексина и села Пахомово Заокского района), 4 — скончались.
Kursk.com 06:26
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Общество

В Кузбассе введут электронные пропуска

Систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима обязательной самоизоляции в Кузбассе начнут вводить поэтапно с 5 мая, заявил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 07:11
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
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Игры

В Epic Games Store стартовала раздача For The King

CyberSport.ru 23 апреля в 11:54
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Общество

Российские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом

Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти».
Lenta.ru 07:40
24
Происшествия

Суд возобновил дело бывшего вице-президента «Роснефти» Локтионова

Прокуратура отменила прекращение уголовного дела против бывшего вице-президента "Роснефти" Анатолия Локтионова, вернувшегося из Лондона в РФ в рамках "списка Титова", следует из материалов Мосгорсуда, который признал такое решение надзорного ведомства законным.
РИА Новости 05:58
1
Общество

Коронавирус выявили в 40 районах Нижегородской области

Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены уже в 40 районах и городских округах Нижегородской области, включая Нижний Новгород.
В Городе N 09:02
157
Авто

В России открылся автосалон новых советских машин

Ряды автодилеров, которые из-за эпидемии и кризиса могут серьезно поредеть, разбавит рязанский автосалон «новых» советских машин.
Автоновости дня 23 апреля в 01:40
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Общество

В Петербурге задержали певца Максима Леонидова

РИА Новости 07:35
825
Общество

Власти Москвы опровергли сообщения о переполненных больницах

В департаменте здравоохранения по Москве опровергли сообщение о переполненных московских больницах, которые пациентов с коронавирусом.
Комсомольская правда 06:45
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Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM 09:45
14
Общество

Глава новосибирского МВД уходит в отставку

Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
210
Общество

Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47
22
Общество

Власти Москвы назвали долю передвигавшихся без пропусков водителей

«Вчера 1,9 млн автомобилей передвигались по Москве, из них 152 тыс. (8%) были без пропусков», — указано в сообщении.
РБК 11:11
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