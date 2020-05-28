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Говорит МоскваГоворит МоскваНа «Яндекс.Картах» появился график прогулок москвичей

Ранее график прогулок стал доступен на сайте мэрии. Такое расписание ввели, чтобы одномоментно на улицах города не было больших скоплений людей.
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График прогулок для жителей Москвы появился на «Яндекс.Картах»

Известия05:43

В «Яндекс.Картах» появились графики прогулок для москвичей

Газета.Ru04:33

В «Яндекс.Картах» появились графики прогулок для москвичей

РИА Новостивчера в 16:44

Прогулки по графику в Москве придумал искусственный интеллект?

REGNUM04:21

Расписание прогулок для москвичей появилось в «Яндекс.Картах»

Вечерняя Москвавчера в 15:56

Сервис с графиком прогулок для москвичей появился в «Яндекс.Картах»

RT на русскомвчера в 15:25

На mos.ru появился сервис для прогулок москвичей

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 13:26
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Происшествия

В Псковской области в реке нашли тело второй пропавшей девочки

FlashNord 05:45
Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
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Экономика

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости вчера в 20:29
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Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском вчера в 11:24
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Происшествия

В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании

Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины, при этом одна из них на момент совершения преступления была несовершеннолетней, сообщает газета New York Daily News.
РИА Новости 05:23
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Космос

В РФ началось создание первого частного космического корабля

Российская компания «Многоразовые транспортные космические системы» начала изготавливать корпус для прототипа космического корабля «Арго».
ТК Звезда 27 мая в 00:57
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Шоу-бизнес

Джастин Бибер призвал к миру на фоне русского матерного слова

Именно поэтому очень важно, что знаменитости мирового масштаба, имеющие поклонников во всем мире, говорят на тему искоренения расизма и призывают общественность к миру.
Bimru.ru 07:04
Происшествия

На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах

На Украине завели три уголовных дела после того, как утром 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла перестрелка.
РБК 07:51
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Армия и оружие

ВМФ получит патрульный корабль «Павел Державин» раньше сроков

Как сообщили в Минобороны России, третий патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» войдет в состав Военно-морского флота ранее обозначенного контрактом срока.
Военное дело 08:02
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Здоровье

Кузнецова предложила ограничить продажу препаратов для абортов

В целях защиты права на жизнь, необходимо ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, считает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, 29 мая сообщили в пресс-службе Уполномоченного на официальном сайте.
ИА Красная Весна 01:28
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Общество

В Москве возобновились задержания у здания ГУ МВД

Коммерсантъ 08:14
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
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Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
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Происшествия

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

Мэр американского города Миннеаполис, расположенного в штате Миннесота, Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 21:56
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Авто

Новые BMW 5 серии и 6 серии GT предлагаются для заказа в РФ

Выпуск новых BMW 5 серии и 6 серии GT начнутся на предприятии в немецком городе Дингольфинг в июле текущего года, информирует пресс-центр баварского бренда.
CarsWeek.ru 05:20
Общество

Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней

Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
REGNUM 04:41
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Общество

Свердловская область перейдет на новую коронавирусную статистику

Свердловская область осуществляет переход на новую методику подсчета инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 07:05
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Армия и оружие

МИД РФ: перемирие в Ливии окончательно сорвано

Выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Ливии — не просто тяжелая, она продолжает деградировать, передает РИА Новости.
Вести.Ru 07:59
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Здоровье

Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах

С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Известия вчера в 23:33
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Политика

Порошенко не явился на допросы в Госбюро расследований Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился в пятницу на допросы в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
ТАСС 04:28
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Общество

В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры

«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
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Кино

Apple даст Мартину Скорсезе денег на новый фильм с Ди Каприо

Российская газета вчера в 06:00
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Здоровье

Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
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Наука

Физики впервые измерили свойства короткоживущей радиоактивной молекулы

Физики из проекта ISOLDE впервые измерили свойства короткоживущей молекулы из фтора и радия, а также изучили ее структуру.
ТАСС Наука 27 мая в 11:00
Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
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Космос

Зонд Solar Orbiter пролетит сквозь хвост кометы ATLAS

Европейский зонд Solar Orbiter на выходных пролетит сквозь хвост кометы ATLAS.
РЕН ТВ 08:16
Музыка

Группа «Кино» выпустила клип на песню «Мама, мы все тяжело больны»

Группа "Кино", воссоединившаяся после почти 30-летнего перерыва, представила новый клип.
Российская газета 06:26
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Общество

Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
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Кино

Кончаловский: в Голливуде режиссером может быть 5-летний мальчик

Знаменитый режиссер Андрей Кончаловский в интервью RT рассказал, как он начинал карьеру в Голливуде и почему решил оттуда уехать, а также ответил на другие вопросы.
Время Н 07:56
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