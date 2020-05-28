Ранее график прогулок стал доступен на сайте мэрии. Такое расписание ввели, чтобы одномоментно на улицах города не было больших скоплений людей.

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