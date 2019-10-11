Общество

Газета.RuГазета.RuНа Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун

На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
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Японию накроет самым мощным за последние 60 лет тайфуном

Телеканал 360°01:37

Жители Токио скупают лапшу и воду перед приближающимся тайфуном

Известия00:43

Премьер Японии дал указание принять все меры безопасности в связи с тайфуном

ТАСС00:57

На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун

Газета.Ruвчера в 23:21

Японии предсказали мощнейший тайфун за последние 60 лет

РБКвчера в 23:03

На Японию обрушится самый мощный за последние 60 лет тайфун

Российская газета00:35

Абэ призвал принять меры для защиты населения перед тайфуном «Хагибис»

РИА Новостивчера в 23:10
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 01:52, Ашберн
Армия и оружие

Киев и Донецк вновь попытаются отвести силы в Донбассе 11 октября

Представители Киева и Донецка 11 октября предпримут новую попытку разведения сил и средств на участке Петровское — Богдановка.
RT на русском вчера в 09:30
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, сообщили в Следственном комитете.
РИА Новости 01:26
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 09 октября в 16:31
Общество

Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка

Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК вчера в 09:46
Политика

Зеленский заявил, что власти Украины не бросят жителей Донбасса

Украинские власти не бросят людей в Донбассе и собираются вернуть их вместе "с территориями".
Российская газета вчера в 04:07
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Экономика

Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании

Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Происшествия

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Lenta.ru вчера в 11:11
Футбол

Станислав Черчесов: Нужно было больше рисковать в матче с Шотландией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча квалификации Евро-2020 против команды Шотландии (4:0).
Gazeta.SPb вчера в 20:28
Армия и оружие

ВС Турции уничтожили «174 террориста» в ходе операции в Сирии

Взгляд.ру вчера в 14:29
Здоровье

Водителей проверят на хронический алкоголизм

Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Происшествия

Число жертв ДТП в Калужской области возросло до пяти

Число погибших при столкновении грузовика и микроавтобуса под Калугой выросло до пяти.
Известия вчера в 17:45
Политика

Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд.
REGNUM вчера в 15:47
Экономика

Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM вчера в 13:27
Происшествия

В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов

В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.
РБК вчера в 22:35
Политика

Скабеева ответила Зеленскому, который назвал ее «очень опасной»

Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего ее «очень опасной» во время пресс-конференции.
Мойка78 вчера в 21:08
Общество

Владивосток попал в рейтинг самых перспективных городов России

КП - Владивосток вчера в 23:51
Космос

Moons of Madness – Трейлер с датой выхода на ПК и консолях

Ужасы одиночества Только что Funcom анонсировала дату выхода своего научно-фантастического хоррора Moons of Madness.
Srnsk вчера в 08:10
Хоккей

Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Sport24.ru вчера в 22:51
Политика

Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru вчера в 11:18
Общество

Роскачество не нашло качественных пивных напитков

Роскачество начало детально исследовать пивные напитки по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Российская газета 01:00
Политика

Норвегия отказалась войти в систему ПРО НАТО из-за России

Власти Норвегии отказались от установки противоракетного щита НАТО на территории страны.
Комсомольская правда вчера в 15:18
Финансы

Кто устроил «черный вторник» в России

11 октября 1994 года в России произошел "черный вторник".
Газета.Ru 01:35
Экономика

Директор ФБК назвал провокацией перевод денег из Испании

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов посчитал провокацией денежный перевод из Испании, который стал аргументом для включения организации в список «иностранных агентов».
Медиазона 09 октября в 16:25
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости вчера в 08:24
Политика

Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз

Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс вчера в 04:47
Политика

Европарламент принял очередную антироссийскую резолюцию

10 октября депутаты Европейского парламента приняли очередную антироссийскую по своей сути резолюцию «Об иностранном вмешательстве и дезинформации в национальных и европейских демократических процессах».
Завтра.ру вчера в 09:44
Политика

Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
РБК вчера в 17:09
Политика

Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.
ТАСС вчера в 17:01
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