Общество
Газета.RuНа Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
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Армия и оружие
Киев и Донецк вновь попытаются отвести силы в Донбассе 11 октября
Представители Киева и Донецка 11 октября предпримут новую попытку разведения сил и средств на участке Петровское — Богдановка.
RT на русском вчера в 09:30
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки
В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, сообщили в Следственном комитете.
РИА Новости 01:26
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 09 октября в 16:31
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК вчера в 09:46
Политика
Зеленский заявил, что власти Украины не бросят жителей Донбасса
Украинские власти не бросят людей в Донбассе и собираются вернуть их вместе "с территориями".
Российская газета вчера в 04:07
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Экономика
Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании
Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Lenta.ru вчера в 11:11
Футбол
Станислав Черчесов: Нужно было больше рисковать в матче с Шотландией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча квалификации Евро-2020 против команды Шотландии (4:0).
Gazeta.SPb вчера в 20:28
Армия и оружие
ВС Турции уничтожили «174 террориста» в ходе операции в Сирии
Взгляд.ру вчера в 14:29
Здоровье
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Происшествия
Число жертв ДТП в Калужской области возросло до пяти
Число погибших при столкновении грузовика и микроавтобуса под Калугой выросло до пяти.
Известия вчера в 17:45
Политика
Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд.
REGNUM вчера в 15:47
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM вчера в 13:27
Происшествия
В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов
В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.
РБК вчера в 22:35
Политика
Скабеева ответила Зеленскому, который назвал ее «очень опасной»
Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего ее «очень опасной» во время пресс-конференции.
Мойка78 вчера в 21:08
Общество
Владивосток попал в рейтинг самых перспективных городов России
КП - Владивосток вчера в 23:51
Космос
Moons of Madness – Трейлер с датой выхода на ПК и консолях
Ужасы одиночества Только что Funcom анонсировала дату выхода своего научно-фантастического хоррора Moons of Madness.
Srnsk вчера в 08:10
Хоккей
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»
«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Sport24.ru вчера в 22:51
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru вчера в 11:18
Общество
Роскачество не нашло качественных пивных напитков
Роскачество начало детально исследовать пивные напитки по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Российская газета 01:00
Политика
Норвегия отказалась войти в систему ПРО НАТО из-за России
Власти Норвегии отказались от установки противоракетного щита НАТО на территории страны.
Комсомольская правда вчера в 15:18
Финансы
Кто устроил «черный вторник» в России
11 октября 1994 года в России произошел "черный вторник".
Газета.Ru 01:35
Экономика
Директор ФБК назвал провокацией перевод денег из Испании
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов посчитал провокацией денежный перевод из Испании, который стал аргументом для включения организации в список «иностранных агентов».
Медиазона 09 октября в 16:25
Происшествия
В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ
РИА Новости вчера в 08:24
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс вчера в 04:47
Политика
Европарламент принял очередную антироссийскую резолюцию
10 октября депутаты Европейского парламента приняли очередную антироссийскую по своей сути резолюцию «Об иностранном вмешательстве и дезинформации в национальных и европейских демократических процессах».
Завтра.ру вчера в 09:44
Политика
Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
РБК вчера в 17:09
Политика
Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.
ТАСС вчера в 17:01