На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.

На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун

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