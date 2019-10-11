Общество
Газета.RuНа Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
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Происшествия
В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки
ТАСС вчера в 20:09
Политика
Познер отказался считать Соловьева своим коллегой
Журналист Владимир Познер не считает своим коллегой по профессии телеведущего Владимира Соловьева.
URA.Ru вчера в 22:19
Политика
Пресс-марафон Зеленского продлился 14 часов
Коммерсантъ вчера в 18:59
Футбол
Футболисты сборной России разгромили Шотландию в отборе Евро-2020
Встреча в столичных «Лужниках» завершилась со счетом 4:0. Все голы в матче были забиты во втором тайме.
Известия вчера в 16:39
Происшествия
Взрыв прогремел на иранском танкере в Красном море
На танкере в Красном море неподалеку от Саудовской Аравии произошел взрыв.
Известия 01:59
Армия и оружие
В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии
Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
РИА Новости 01:57
Футбол
Шомуродов забил за Узбекистан в отборе ЧМ-2022
ФК Ростов вчера в 10:24
Политика
Путин обсудил с президентом Туркменистана поставки автомобилей Aurus
В свою очередь Бердымухамедов напомнил Путину, что Туркменистан уже подал заявку на поставку автомобиля "Aurus-седан".
Российская газета 03:04
Политика
Зеленский признал отсутствие в Крыму цивилизации в украинский период
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что до 2014 года в Крыму не было «цивилизации и инфраструктуры».
Телеканал 360° 00:15
Происшествия
В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ
Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
РИА Новости 02:06
Армия и оружие
Россия поможет Индии сбивать американские F-35 и F-22
Насколько эффективными окажутся подобные меры, пока что остаётся неизвестным, однако, именно благодаря радарам «Ирбис-Е», истребители Су-35 ВКС России неоднократно обнаруживали в небе над Сирией американские боевые самолёты пятого поколения, а показанный в прицеле российского Су-35С американский F-22 и вовсе поставил под сомнение эффективность истребителей пятого поколения ВВС США.
Avia.pro 09 октября в 01:33
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Происшествия
В Самаре за взяточничество осужден полковник ФСБ
Суд признал полковника Сергея Г. виновным в мошенничестве, хранении оружия и боеприпасов и приговорил его к 20 годам лишения свободы и штрафу 90,5 млн рублей.
REGNUM 01:33
Политика
Зеленский прокомментировал отсутствие авиасообщения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона прокомментировал отсутствие авиасообщения между его страной и Россией.
RT на русском вчера в 19:48
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Шоу-бизнес
Могилы родственников Анастасии Заворотнюк взяли под охрану на кладбище
Сотрудники кладбища отмечают, что журналисты идут на разные уловки, чтобы пробраться к месту, зачастую они выдают себя за близких друзей или дальних родственников Анастасии Заворотнюк, об этом сообщает teleprogramma.pro Кладбище в Анкудиново закрытое, места на нем предназначены для некрополей.
Privet-Rostov.ru 02:31
Общество
Минтруд предложил не платить пособие на ребенка работающим родителям
Если опекун при неполном рабочем дне проводит на работе больше времени, чем с ребенком, то пособие он получать не должен, полагают авторы поправок.
REGNUM 02:57
Экономика
Минфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги
Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости 01:51
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Lenta.ru вчера в 11:18
Теннис
Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Шанхае оказался сильнее Фабио Фоньини из Италии.
LiveResult.Ru 02:40
Здоровье
Более половины россиян старше 30 лет страдают от ожирения
Свыше 50% жителей России старше 30 лет страдают от ожирения.
Известия 01:07
Футбол
В Иране женщин впервые за 40 лет пустили на футбольный матч
На встречу сборных Ирана и Камбоджи за считанные минуты были проданы три с половиной тысячи так называемых "женских билетов".
Эхо Москвы 01:45
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ вчера в 01:12
Авто
Раскрыты все версии Kia Seltos для России
На российском рынке продажи кроссовера Kia Seltos начнутся не ранее 2020 года, однако перечень оборудования модели уже раскрыт благодаря одному из официальных дилеров марки.
Quto.ru вчера в 08:57
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 08:15
Киберспорт
Call of Duty, берегись. В России вышла PUBG Lite
Пользователи iOS и Android в восторге от Call of Duty Lite Pass теперь доступен для Второго Сезона, и игроки смогут приобрести Lite Pass: Премиум Сезон 2 за 400 L-COIN.
iXBT.com вчера в 22:37
Политика
Зеленский рассказал, какие продукты покупает
Газета.Ru вчера в 16:24
Шоу-бизнес
Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах
Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.
Территория новостей вчера в 06:52