Общество
Газета.RuНа Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
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Тайфун «Хагибис» поспособствовал крупным остановкам в работе транспорта в Японии
Московский Комсомолецвчера в 23:24
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Здоровье
Названы продукты, которые помогут очистить сосуды
Зарубежные медики рекомендуют включить в рацион ряд продуктов, которые способны уменьшить толщину стенок сосудов и препятствовать тому, чтобы они "забивались".
Век 03:01
Происшествия
В Екатеринбурге фигуранту смертельного ДТП на Малышева продлили арест
В Екатеринбурге гражданин, обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух человек, останется в следственном изоляторе по 12 декабря 2019 года включительно.
REGNUM 04:17
Политика
Путин и Бердымухамедов обсудили поставки в Туркмению автомобилей Aurus
Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и обсудил с ним поставки в Туркмению автомобилей Aurus и сотрудничество в других сферах экономики.
ТАСС 02:34
Происшествия
Расследовать убийство девочки в Саратове отправили силовиков из Москвы
Глава СКР Александр Бастрыкин направил в Саратов группу следователей центрального аппарата ведомства для содействия расследованию убийства девятилетней Лизы Киселевой.
Европейско-Азиатские новости 02:06
Игры
Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
ТАСС 08 октября в 09:02
Политика
Конструкторские бюро Миля и Камова решено объединить
Московский вертолётный завод имени Михаила Миля и конструкторское бюро «Камов» будут объединены в Национальный центр вертолетостроения (НЦВ).
REGNUM 03:59
Здоровье
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией
OAnews вчера в 07:09
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Политика
Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения между РФ и Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие прямого авиасообщения с Россией.
Российская газета 00:08
Политика
Трамп прокомментировал первый день торговых переговоров с КНР
Первый день двухдневных переговоров между США и КНР в американской столице прошел очень хорошо.
Вести.Ru вчера в 23:31
Футбол
Путин поддержал создание единого футбольного фонда в России
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов.
Metaratings вчера в 14:04
Армия и оружие
В США показали навигатор «Судного дня»
Lenta.ru вчера в 17:03
Экономика
ЦБ сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт
Банк России беспокоит появившийся в этом году новый способ обмана владельцев платежных карт, когда злоумышленники подменяют исходящие телефонные номера на номера колл-центров банков.
Российская газета вчера в 10:53
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Коммерсантъ 00:15
Политика
Путин заявил о риске гонки вооружений из-за неопределенности с СНВ-3
Неопределенность вокруг продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) провоцирует разворачивание гонки вооружений, сказал в пятницу, 11 октября, Владимир Путин.
ТК Звезда 04:27
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич рассказала о причине резкого похудения
Актриса Анна Хилькевич рассказала, почему она резко похудела. Актриса сообщила, что сбросила около 4 килограмм за неделю.
Вечерняя Москва вчера в 13:43
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости вчера в 08:44
Финансы
Кто устроил «черный вторник» в России
11 октября 1994 года в России произошел "черный вторник".
Газета.Ru 01:35
Политика
Зеленский заявил о готовности первым звонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов в одностороннем порядке предпринимать действия, чтобы якобы нормализовать отношения с Россией.
REGNUM 00:34
Происшествия
Предполагаемого убийцу Лизы Киселевой задержали еще вчера днем
Жителя Кировского района Саратова Михаила Туватина, которого уличили в убийстве 9-летней Лизы Киселевой, сотрудники полиции задержали еще вчера, 10 октября, в дневное время.
Четвертая Власть 03:47
Футбол
Украина — Литва: ставим на фаворита
Предлагаем прогноз на матч квалификации на Евро-2020, в котором 11 октября Украина принимает сборную Литвы.
Все про Спорт ру вчера в 16:14
Политика
В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
Политика
Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта
Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
Газета.Ru 03:39
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Общество
Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках
Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу.
РИА Новости 01:15
Политика
Путин заявил о «пощипываниях» из-за его слов о либерализме
Президент России Владимир Путин рассказал, что его «пытаются пощипывать» из-за высказываний о либерализме.
РБК 04:03
Здоровье
Более половины россиян старше 30 лет страдают от ожирения
Свыше 50% жителей России старше 30 лет страдают от ожирения.
Известия 01:07