Ожидается, что тайфун принесет в Токио сильнейшие за последние 60 лет дожди. Многим территориям в центральной и восточной Японии, включая регион Канто, где находится Токио, угрожают сильный ветер до 70 м/с, высокие волны и рекордный уровень осадков, из-за чего повышается риск наводнений и оползней.

Сильнейший за последние годы тайфун приближается к Японии

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