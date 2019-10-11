Наиболее востребованы питьевая вода и лапша быстрого приготовления, сообщает ТАСС. Посольство РФ в Японии призвало россиян воздержаться от поездок по стране. Тайфун "Хагибис" приближается к Японии с юго-востока со скоростью 25 километров в час.

На Японию обрушится самый мощный за последние 60 лет тайфун

Происшествия В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту Посольство РФ в Демократической республике Конго (ДРК) подтвердило, что на борту разбившегося военно-транспортного самолета Ан-72 были россияне, заявила "Интерфаксу" представитель дипмиссии Наталья Кононова.

Общество Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.

Общество Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком "Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался 35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.

Происшествия В Красном море взорвали иранский танкер В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.

Здоровье Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру воздуха в квартире В ведомстве предупредили, что при повышенной температуре снижается работоспособность, а утомление наступает быстрее.

Кино Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов» Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.

Армия и оружие Генсек НАТО назвал Турцию «сильным и важным» союзником Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос о том, как будет действовать альянс в случае санкций США против Турции, отметив лишь, что Анкара остается в глазах альянса важным и приверженным союзником.

Происшествия В Подмосковье найдены тела двоих стюардов Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.

Театры Артист Казанского ТЮЗа Арсений Курченков скончался во время спектакля Арсению Курченкову было 42 года. Он служил в ТЮЗе с 1997 года, после окончания Казанского театрального училища.

Здоровье Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.

Происшествия «Положил его нокаутом». Погребняк рассказал, как ударил велосипедиста в Германии Нападающий «Урала» Павел Погребняк, выступавший в 2009–2012 годах за «Штутгарт», рассказал об инциденте, который произошел с ним в Германии.

Происшествия В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.

Шоу-бизнес Стас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку Заворотнюк Музыкант Стас Михайлов в сторис Instagram сообщил, что аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга, был заблокирован администрацией Instagram.

Технологии Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.

Армия и оружие Эксперт описал действия России, в случае любой направленной агрессии Военный специалист издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что если в отношении России будет проявлена любая агрессия, то Москва незамедлительно ответит массированным ударом.

Футбол Как сборная России по футболу разгромила Шотландию Сборная России по футболу победила Шотландию в матче отборочного этапа Евро-2020 со счётом 4:0 и практически обеспечила себе путёвку в финальную стадию континентального первенства.