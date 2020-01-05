Общество

RT на русскомRT на русскомНа Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

На Южно-Украинской АЭС в Николаевской области из-за срабатывания защиты автоматически отключился от сети энергоблок №3, сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».
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Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключился из-за сработавшей защиты

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