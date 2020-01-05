На Южно-Украинской АЭС в Николаевской области из-за срабатывания защиты автоматически отключился от сети энергоблок №3, сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

Политика Путин затронет тему бедности в послании Федеральному собранию Российский лидер Владимир Путин намерен затронуть тему преодоления бедности россиян в своём послании Федеральному собранию 15 января.

Политика Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Политика Медведев и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике «Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики», — говорится в сообщении.

Политика В США обрушился сайт призывной службы Сайт призывной службы США (Selective Service System, SSS) рухнул из-за распространяющейся «дезинформации», говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Армия и оружие Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа об убийстве Сулеймани Президент США Дональд Трамп решил убить иранского генерала Касема Сулеймани после атаки на военную базу США в Ираке в конце декабря, пишет агентство Bloomberg.

Политика Парламент востока Ливии отменил военное соглашение Триполи с Турцией Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент в субботу отказался одобрить заключенное властями в Триполи соглашение с Турцией об оказании военной поддержки, а также проголосовал за его отмену, сообщает корреспондент РИА Новости.

Происшествия СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.

Происшествия В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).

Происшествия Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.