Общество
RT на русскомНа Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока
На Южно-Украинской АЭС в Николаевской области из-за срабатывания защиты автоматически отключился от сети энергоблок №3, сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».
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Спорт
Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Спорт
ВАДА получит более 1 млн долларов от России в 2020 году
Стал известен размер ежегодного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в 2020 году.
Происшествия
В Одессе женщина скалкой убила бывшего супруга в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь жительница Одессы скалкой убила своего бывшего мужа в разгар ссоры.
Экономика
Почему Соединённым Штатам прогнозируют экономический спад в 2020 году
Более половины финансовых директоров ведущих компаний мира прогнозируют экономический спад в США в 2020 году.
Политика
Путин затронет тему бедности в послании Федеральному собранию
Российский лидер Владимир Путин намерен затронуть тему преодоления бедности россиян в своём послании Федеральному собранию 15 января.
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Политика
Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани
Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Общество
Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год
Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
Политика
Медведев и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике
«Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики», — говорится в сообщении.
Общество
Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной
Сам Виктор Батурин заявил Forbes, что за Sarrio стоит «точно не A1», а его давний оппонент, с которым он знаком более десяти лет.
Политика
В США обрушился сайт призывной службы
Сайт призывной службы США (Selective Service System, SSS) рухнул из-за распространяющейся «дезинформации», говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Шоу-бизнес
Волочкова пообещала не опускать ног до 60 лет
Балерина назвала ее «недолюбленной злой теткой» и посоветовала не завидовать, а «поднять попу» и отнести ее в спортзал.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Происшествия
При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей
Армия и оружие
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа об убийстве Сулеймани
Президент США Дональд Трамп решил убить иранского генерала Касема Сулеймани после атаки на военную базу США в Ираке в конце декабря, пишет агентство Bloomberg.
Политика
Парламент востока Ливии отменил военное соглашение Триполи с Турцией
Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент в субботу отказался одобрить заключенное властями в Триполи соглашение с Турцией об оказании военной поддержки, а также проголосовал за его отмену, сообщает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В интернете появилось видео крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, разбившегося 27 декабря сразу после вылета из Алма-Аты.
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Армия и оружие
Коалиция США сократила масштабы операций в Ираке
Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* снижает интенсивность своих операций в Ираке, передаёт AFP.
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Происшествия
Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Общество
Сыну Кейт Миддлтон разрешили снять шорты по особому случаю — фото
Джордж позирует на фото в модных брюках в крупную клетку и белой рубашке.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка
47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.
Армия и оружие
Перевооружение ВДВ на новую систему связи пройдет в 2021 году
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Политика
Музыкальные площадки в США отменяют выступления российского саксофониста Игоря Бутмана
Саксофонист является гражданином России и США.
Происшествия
WSJ: бывший спецназовец помог организовать побег Карлоса Гона
Организовать отъезд из Токио Гону помог бывший американский спецназовец Майкл Тэйлор, работающий на частную компанию, специализирующуюся на вопросах безопасности.
Здоровье