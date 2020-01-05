Общество
RT на русскомНа Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока
На Южно-Украинской АЭС в Николаевской области из-за срабатывания защиты автоматически отключился от сети энергоблок №3, сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».
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Армия и оружие
NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Спорт
Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады-2023
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады 2023 года в Екатеринбурге.
Политика
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам российского газа
Украина ещё не «созрела» для того, чтобы вернуться к прямым поставкам российского газа, которые прекратила в 2015 году.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал денежные купюры рассадником инфекции
Как рассказали агентству «Интерфакс» в петербургском управлении Роспотребнадзора, вирус гриппа сохраняется на банкнотах до двух недель.
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Музыка
«Ленинград» выступит на фестивале в Калифорнии
Группа выступит 12 и 19 апреля. В эти же дни на сценах фестиваля появятся Фрэнк Оушен, Лана Дель Рей и многие другие артисты.
Спорт
WADA определило размер взноса для России на 2020 год
Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.
Политика
Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США
В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны.
Политика
Рухани назвал убийство Сулеймани тяжелейшим преступлением США
Соединённые Штаты совершили тяжелейшее преступление, убив генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил президент Ирана Хасан Рухани.
Политика
Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»
Футбол
Форвард «Витесса»: «Слуцкий отобрал у меня год футбола»
Футбол
Ибрагимович забил в первом же матче после возвращения в «Милан»
Форвард Златан Ибрагимович отличился в первом же поединке после возвращения в «Милан». Швед поразил ворота «Роденсе» в товарищеской встрече.
Происшествия
Во Владивостоке задержан прокалывавший колёса машин скорой помощи
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Армия и оружие
Минобороны России выявило более 70 ракетных пусков в 2019 году
«В рамках несения боевого дежурства в 2019 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», — цитирует ведомство Интерфакс.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поставила своего 3-летнего сына Платона на лыжи
Ксения Собчак показала своего подросшего сына Платона на лыжах. Мальчик учится кататься на одном из курортов французских Альп.
Футбол
23-летний игрок «Генгама» погиб в ДТП
Космос
На Венере впервые обнаружены действующие вулканы
Энергетика
Россия и Белоруссия нашли временный способ поставок нефти на НПЗ
Россия и Белоруссия нашли временный — на период ведения переговоров — вариант возобновления поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) республики за счет разовых партий нефти из ресурсов независимых поставщиков.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
Росстандарт опубликовал список автозаправочных станций с некачественным топливом, факты фальсификации которого были выявлены в 2019 году, следует из сообщения агентства, размещенного на сайте.
Космос
Новый китайско-бразильский спутник передал первые снимки
Первые кадры аэрокосмической съемки, полученные с помощью нового китайско-бразильского спутника CBERS-4A, успешно переданы на Землю.
Футбол
«Ювентус» объявил о трансфере Кулушевски
Туринский "Ювентус" объявил о трансфере полузащитника "Аталанты" Деяна Кулушевски.
Общество
Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
Футбол
Анчелотти рассказал, что мог возглавить «Ливерпуль» вместо Клоппа
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал, что мог возглавить «Ливерпуль» в 2015 году.
Здоровье
Волонтеры-медики стали мощным кадровым резервом здравоохранения Кировской области
За 11 месяцев «Дружины здоровья», которые состоят из медицинских и социальных работников и волонтеров-медиков, посетили 152 населенных пункта в 26 районах области.