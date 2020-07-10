Общество

Челябинский обзорЧелябинский обзорНа Южном Урале ожидается до +38 °C

МЧС предупреждает южноуральцев: по прогнозу гидрометцентра, с 11 по 13 июля возможно повышение температуры вплоть до +38 °C. При этом, по данным синоптиков, 11 июля в Челябинской области ожидаются грозы, град, порывы ветра до 20 м/с.
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Южноуральцев предупреждают: ожидается сильная жара

Урал-пресс-информвчера в 15:56

МЧС предупреждает: в Челябинской области будет жара под 40 градусов

Провинция.рувчера в 11:16

Температурный рекорд. Жить стало спокойнее… Может спасти жизнь. Цвет лечит. Дружите со спортом

Миасский рабочийвчера в 10:15

Южноуральцев предупредили о жаре, ветре, дожде, грозе и граде

Челябинск Сегоднявчера в 10:50

На Южном Урале ожидается до +38 °C

Челябинский обзорвчера в 09:09
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Космос

Hubble обнаружил необычную «пушистую» галактику

Популярная механика 09 июля в 10:52
1
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
5,9K
Политика

Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса

Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39
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Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
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Происшествия

В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей

"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости 12:12
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Происшествия

Популярная российская мотоблогер погибла в Подмосковье

В Московской области в результате ДТП погибла популярная российская мотоблогер Ксения Никитина.
Газета.Ru 11:37
63
Политика

Эрдоган прокомментировал мнение других стран по собору Святой Софии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на намерение властей сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле.
RT на русском 11:01
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Общество

ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений

"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 07:51
15
Фигурное катание

Тутберидзе признали лучшим тренером мира в фигурном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) признал Этери Тутберидзе лучшим тренером мира в фигурном катании.
РБК 10:55
Происшествия

Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Коммерсантъ 10:49
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Игры

В Epic Games Store началась раздача трёх игр

CyberSport.ru 09 июля в 11:47
16
Кино

Сериал «Сваты» в новом сезоне лишился двух главных героев

Правда, ранее поклонники сериала делились друг с другом слухами, что роли этих персонажей могут отдать другим артистам.
RuNews24.ru 04:38
1
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 65 новых случаев коронавируса

Как сообщили в Минздраве края, самому старшему пациенту 79 лет, самому младшему – три месяца. В Краснодаре выявлено 13 заболевших.
RuNews24.ru 09:28
97
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 08:26
1,9K
Армия и оружие

Япония озвучила сроки создания истребителя нового поколения

В Воздушных силах самообороны Японии перспективный истребитель заменит F-2, выполненный на базе американского F-16 и принадлежащий к четвертому поколению.
Naked Science вчера в 04:49
1
Биатлон

Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России

Коммерсантъ 05:43
Экономика

АКРА констатировало прохождение пика коронавирусного кризиса в России

Величина индекса финансового стресса для страны, вычисляемого Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), свидетельствует том, что Россия прошла пиковую фазу влияния пандемии на финансовые рынки.
Финансовая газета 07:57
27
Общество

Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси

Российская газета вчера в 18:55
1
Общество

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Белграде

Деловое.ТВ 04:37
17
Шоу-бизнес

Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте

Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru вчера в 04:10
25
Общество

В Казани две девушки станцевали тверк на фоне мечети Кул-Шариф

На голых людей, гулявших по Баумана, не было такой реакции, как на мою жопу, которая потряслась на десятисекундном видео, и там вдалеке где-то была мечеть.
Подъём вчера в 10:51
91
Происшествия

Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти

Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
29
Политика

Правительство Нидерландов подаст в ЕСПЧ иск к России по делу MH17

Голландское правительство намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека в связи с ролью страны в крушении рейса MH17, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Нидерландов.
Аргументы и Факты вчера в 09:40
1,8K
Авто

«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada

В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти".
Новые автомобили 10:47
265
Экономика

Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере

Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews.
Актуальные Новости 08:15
3
Футбол

«Сочи» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Сочи» и «Спартака» объявили стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ, который состоится в Сочи.
Metaratings 12:40
Общество

Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе

В середине июня Минздрав информировал, что выдал разрешение на проведение клинических исследований двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
РИА Новости 12:31
3
Футбол

«Ахмат» и «Зенит» объявили составы на матч чемпионата России

Грозненский "Ахмат" и петербургский "Зенит" определились с составами на матч 28-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:31
Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
38
Хоккей

Защитник «Калгари Флэймз» отказался от участия в плей-офф НХЛ

От участия в плей-офф Национальной хоккейной лиги отказался защитник «Калгари Флэймз» Трэвис Хамоник, 11 июля сообщает пресс-служба НХЛ.
ИА Красная Весна 06:12
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