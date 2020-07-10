МЧС предупреждает южноуральцев: по прогнозу гидрометцентра, с 11 по 13 июля возможно повышение температуры вплоть до +38 °C. При этом, по данным синоптиков, 11 июля в Челябинской области ожидаются грозы, град, порывы ветра до 20 м/с.

На Южном Урале ожидается до +38 °C

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