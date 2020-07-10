Общество
Челябинский обзорНа Южном Урале ожидается до +38 °C
МЧС предупреждает южноуральцев: по прогнозу гидрометцентра, с 11 по 13 июля возможно повышение температуры вплоть до +38 °C. При этом, по данным синоптиков, 11 июля в Челябинской области ожидаются грозы, град, порывы ветра до 20 м/с.
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Миасский рабочийвчера в 10:15
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Космос
Hubble обнаружил необычную «пушистую» галактику
Популярная механика 09 июля в 10:52
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Политика
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
Происшествия
В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости 12:12
Происшествия
Популярная российская мотоблогер погибла в Подмосковье
В Московской области в результате ДТП погибла популярная российская мотоблогер Ксения Никитина.
Газета.Ru 11:37
Политика
Эрдоган прокомментировал мнение других стран по собору Святой Софии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на намерение властей сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле.
RT на русском 11:01
Общество
ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений
"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 07:51
Фигурное катание
Тутберидзе признали лучшим тренером мира в фигурном катании
Международный союз конькобежцев (ISU) признал Этери Тутберидзе лучшим тренером мира в фигурном катании.
РБК 10:55
Игры
В Epic Games Store началась раздача трёх игр
CyberSport.ru 09 июля в 11:47
Кино
Сериал «Сваты» в новом сезоне лишился двух главных героев
Правда, ранее поклонники сериала делились друг с другом слухами, что роли этих персонажей могут отдать другим артистам.
RuNews24.ru 04:38
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 65 новых случаев коронавируса
Как сообщили в Минздраве края, самому старшему пациенту 79 лет, самому младшему – три месяца. В Краснодаре выявлено 13 заболевших.
RuNews24.ru 09:28
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Армия и оружие
Япония озвучила сроки создания истребителя нового поколения
В Воздушных силах самообороны Японии перспективный истребитель заменит F-2, выполненный на базе американского F-16 и принадлежащий к четвертому поколению.
Naked Science вчера в 04:49
Биатлон
Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России
Коммерсантъ 05:43
Экономика
АКРА констатировало прохождение пика коронавирусного кризиса в России
Величина индекса финансового стресса для страны, вычисляемого Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), свидетельствует том, что Россия прошла пиковую фазу влияния пандемии на финансовые рынки.
Финансовая газета 07:57
Общество
Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси
Российская газета вчера в 18:55
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru вчера в 04:10
Общество
В Казани две девушки станцевали тверк на фоне мечети Кул-Шариф
На голых людей, гулявших по Баумана, не было такой реакции, как на мою жопу, которая потряслась на десятисекундном видео, и там вдалеке где-то была мечеть.
Подъём вчера в 10:51
Происшествия
Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти
Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
Политика
Правительство Нидерландов подаст в ЕСПЧ иск к России по делу MH17
Голландское правительство намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека в связи с ролью страны в крушении рейса MH17, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Нидерландов.
Аргументы и Факты вчера в 09:40
Авто
«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти".
Новые автомобили 10:47
Экономика
Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере
Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews.
Актуальные Новости 08:15
Футбол
«Сочи» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ
Тренерские штабы «Сочи» и «Спартака» объявили стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ, который состоится в Сочи.
Metaratings 12:40
Общество
Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе
В середине июня Минздрав информировал, что выдал разрешение на проведение клинических исследований двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
РИА Новости 12:31
Футбол
«Ахмат» и «Зенит» объявили составы на матч чемпионата России
Грозненский "Ахмат" и петербургский "Зенит" определились с составами на матч 28-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:31
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Хоккей
Защитник «Калгари Флэймз» отказался от участия в плей-офф НХЛ
От участия в плей-офф Национальной хоккейной лиги отказался защитник «Калгари Флэймз» Трэвис Хамоник, 11 июля сообщает пресс-служба НХЛ.
ИА Красная Весна 06:12