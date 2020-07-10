МЧС предупреждает южноуральцев: по прогнозу гидрометцентра, с 11 по 13 июля возможно повышение температуры вплоть до +38 °C. При этом, по данным синоптиков, 11 июля в Челябинской области ожидаются грозы, град, порывы ветра до 20 м/с.

На Южном Урале ожидается до +38 °C

Футбол «Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ Футболисты московского "Спартака" уступили на выезде "Сочи" в матче 28-го тура чемпионата России.

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Происшествия В мэрии ингушской столицы и фонде соцстраха начались обыски Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Магас (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Политика Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru". 848

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Футбол Семак объяснил отсутствие Дзюбы и Азмуна в матче с «Ахматом» Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак объяснил отсутствие нападающих Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в матче 28-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".

Армия и оружие Сирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий на брифинге в субботу, 11 июля, два отряда боевиков общей численностью до 250 человек атаковали позиции сирийской армии 10 июля. 2

Энергетика Минэнерго США признало неэффективность экспорта СПГ В минэнерго США (EIA) пришли к выводу, что экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) перестал быть эффективным. 48

Общество Италия из-за коронавируса запретила въезд и транзит из 13 государств Минздрав Италии сообщает, что в страну запрещается въезд и транзитдля граждан, находившихся в течение последних двух недель в 13 государствах, из-за риска распространения коронавирусной инфекции. 5

Футбол «Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.