Общество
Челябинский обзорНа Южном Урале ожидается до +38 °C
МЧС предупреждает южноуральцев: по прогнозу гидрометцентра, с 11 по 13 июля возможно повышение температуры вплоть до +38 °C. При этом, по данным синоптиков, 11 июля в Челябинской области ожидаются грозы, град, порывы ветра до 20 м/с.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Температурный рекорд. Жить стало спокойнее… Может спасти жизнь. Цвет лечит. Дружите со спортом
Миасский рабочийвчера в 10:15
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
Футбол
«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты московского "Спартака" уступили на выезде "Сочи" в матче 28-го тура чемпионата России.
РИА Новости 15:34
Происшествия
Мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибла известный мотоблогер Ксения Никитина.
BFM.ru 13:49
Авто
Китайцы выпустили компактвэн в полтора раза дешевле Lada Largus
Китайское совместное предприятие SAIC-General Motors выпустило бюджетный компактвэн Wuling Hong Guang V. Новинка в кузове фургон оказалась почти в полтора раза дешевле Lada Largus: цены в Поднебесной стартуют с 42 900 юаней (433 тысячи рублей), тогда как базовый Largus F90 стоит в России от 620 тысяч рублей.
Motor 09:16
Происшествия
В мэрии ингушской столицы и фонде соцстраха начались обыски
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Магас (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:21
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Политика
Новые участники могут появиться в деле о крушении MH17
В деле о крушении малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, могут появиться новые участники, заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.
News.ru 06:47
Политика
Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику Стоуну
Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему бывшему неформальному советнику Роджеру Стоуну. Об этом рассказали в Белом доме.
Деловое.ТВ 04:16
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Футбол
Семак объяснил отсутствие Дзюбы и Азмуна в матче с «Ахматом»
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак объяснил отсутствие нападающих Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в матче 28-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".
Газета.Ru 14:54
Происшествия
Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти
Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
Армия и оружие
Сирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе
Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий на брифинге в субботу, 11 июля, два отряда боевиков общей численностью до 250 человек атаковали позиции сирийской армии 10 июля.
Вести.Ru 15:39
Энергетика
Минэнерго США признало неэффективность экспорта СПГ
В минэнерго США (EIA) пришли к выводу, что экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) перестал быть эффективным.
Газета.Ru 09 июля в 09:53
Политика
WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
Политика
Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире
Lenta.ru вчера в 14:04
Футбол
Лэмпард после 0:3 с «Шеффилдом»: «Челси» должен бороться за топ-4. Я многому научился»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Шеффилд Юнайтед» (0:3) в 35-м туре чемпионата Англии.
Sports.ru 15:31
Единоборства
Ян и Алду показали одинаковый вес перед турниром UFC 251
CT news вчера в 12:07
Общество
Вирусолог из Гонконга обвинила Китай в сокрытии правды о коронавирусе
Отмечается, что Янь бежала из Китая в США еще 28 апреля.
Журналистская правда 12:41
Футбол
«Рома» разгромила «Брешию» в матче чемпионата Италии
"Рома" одержала разгромную победу над "Брешией" в матче 32-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 15:31
Общество
Италия из-за коронавируса запретила въезд и транзит из 13 государств
Минздрав Италии сообщает, что в страну запрещается въезд и транзитдля граждан, находившихся в течение последних двух недель в 13 государствах, из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
Аргументы недели 09 июля в 15:43
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту убийства ветерана ВОВ в Башкирии
По факту убийства ветерана ВОВ в Кигинском районе возбуждено уголовное дело.
iReactor вчера в 02:22
Футбол
Арбитр Федотов: резервный судья начал голевую атаку «Сочи», а он не может трогать мяч
Выходит, резервный арбитр начал голевую атаку «Сочи», хотя он вообще не может трогать мяч.
Чемпионат 15:06
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 09 июля в 03:39
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском 11:19
Шоу-бизнес
Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton
Певица и композитор Рита Дакота пожаловалась в соцсетях на продюсера Яну Рудковскую, супругу фигуриста Евгения Плющенко.
АБН 14:23