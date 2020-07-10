Общество

Челябинский обзорЧелябинский обзорНа Южном Урале ожидается до +38 °C

МЧС предупреждает южноуральцев: по прогнозу гидрометцентра, с 11 по 13 июля возможно повышение температуры вплоть до +38 °C. При этом, по данным синоптиков, 11 июля в Челябинской области ожидаются грозы, град, порывы ветра до 20 м/с.
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Южноуральцев предупреждают: ожидается сильная жара

Урал-пресс-информвчера в 15:56

МЧС предупреждает: в Челябинской области будет жара под 40 градусов

Провинция.рувчера в 11:16

Температурный рекорд. Жить стало спокойнее… Может спасти жизнь. Цвет лечит. Дружите со спортом

Миасский рабочийвчера в 10:15

Южноуральцев предупредили о жаре, ветре, дожде, грозе и граде

Челябинск Сегоднявчера в 10:50

На Южном Урале ожидается до +38 °C

Челябинский обзорвчера в 09:09
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Футбол

«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты московского "Спартака" уступили на выезде "Сочи" в матче 28-го тура чемпионата России.
РИА Новости 15:34
Происшествия

Мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

В ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибла известный мотоблогер Ксения Никитина.
BFM.ru 13:49
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Авто

Китайцы выпустили компактвэн в полтора раза дешевле Lada Largus

Китайское совместное предприятие SAIC-General Motors выпустило бюджетный компактвэн Wuling Hong Guang V. Новинка в кузове фургон оказалась почти в полтора раза дешевле Lada Largus: цены в Поднебесной стартуют с 42 900 юаней (433 тысячи рублей), тогда как базовый Largus F90 стоит в России от 620 тысяч рублей.
Motor 09:16
12
Происшествия

В мэрии ингушской столицы и фонде соцстраха начались обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Магас (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:21
Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 08:26
2,4K
Происшествия

При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек

REGNUM 08:10
33
Политика

Новые участники могут появиться в деле о крушении MH17

В деле о крушении малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, могут появиться новые участники, заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.
News.ru 06:47
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Фигурное катание

Фигуристка Косторная получила премию ISU как лучший новичок сезона

Известия 10:47
Политика

Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику Стоуну

Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему бывшему неформальному советнику Роджеру Стоуну. Об этом рассказали в Белом доме.
Деловое.ТВ 04:16
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Происшествия

В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

Известия вчера в 21:22
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Шоу-бизнес

Индийского актера Амитабха Баччана госпитализировали с коронавирусом

ТАСС 14:34
Футбол

Семак объяснил отсутствие Дзюбы и Азмуна в матче с «Ахматом»

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак объяснил отсутствие нападающих Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в матче 28-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".
Газета.Ru 14:54
Происшествия

Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти

Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
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Армия и оружие

Сирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе

Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий на брифинге в субботу, 11 июля, два отряда боевиков общей численностью до 250 человек атаковали позиции сирийской армии 10 июля.
Вести.Ru 15:39
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Энергетика

Минэнерго США признало неэффективность экспорта СПГ

В минэнерго США (EIA) пришли к выводу, что экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) перестал быть эффективным.
Газета.Ru 09 июля в 09:53
48
Происшествия

Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Коммерсантъ 10:49
835
Политика

WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году

Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
516
Политика

Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире

Lenta.ru вчера в 14:04
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Футбол

Лэмпард после 0:3 с «Шеффилдом»: «Челси» должен бороться за топ-4. Я многому научился»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Шеффилд Юнайтед» (0:3) в 35-м туре чемпионата Англии.
Sports.ru 15:31
Единоборства

Ян и Алду показали одинаковый вес перед турниром UFC 251

CT news вчера в 12:07
7
Общество

Вирусолог из Гонконга обвинила Китай в сокрытии правды о коронавирусе

Отмечается, что Янь бежала из Китая в США еще 28 апреля.
Журналистская правда 12:41
61
Футбол

«Рома» разгромила «Брешию» в матче чемпионата Италии

"Рома" одержала разгромную победу над "Брешией" в матче 32-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 15:31
Происшествия

В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей

РИА Новости 12:12
313
Общество

Италия из-за коронавируса запретила въезд и транзит из 13 государств

Минздрав Италии сообщает, что в страну запрещается въезд и транзитдля граждан, находившихся в течение последних двух недель в 13 государствах, из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
Аргументы недели 09 июля в 15:43
5
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту убийства ветерана ВОВ в Башкирии

По факту убийства ветерана ВОВ в Кигинском районе возбуждено уголовное дело.
iReactor вчера в 02:22
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Футбол

Арбитр Федотов: резервный судья начал голевую атаку «Сочи», а он не может трогать мяч

Выходит, резервный арбитр начал голевую атаку «Сочи», хотя он вообще не может трогать мяч.
Чемпионат 15:06
Футбол

«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн

Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 09 июля в 03:39
Экономика

Кудрин сообщил о застое в экономике

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском 11:19
1,7K
Шоу-бизнес

Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton

Певица и композитор Рита Дакота пожаловалась в соцсетях на продюсера Яну Рудковскую, супругу фигуриста Евгения Плющенко.
АБН 14:23
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Как работают Яндекс.Новости?
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