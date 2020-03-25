Здоровье
УралПолит.RuНа Южном Урале растет число заразившихся коронавирусом
В Челябинске выявлено два новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, в области уже семеро больных.К заразившимся новой коронавирусной инфекцией челябинцам к утру вторника добавились еще двое: это мужчина, вернувшийся из Великобритании, и женщина, прилетевшая из Чехии.
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Комментарии
Общество
В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы
Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
Происшествия
В Калининградской области за сутки на карантин ушли еще 229 человек
За сутки в Калининградской области на карантин по коронавирусу отправили 229 человек.
Общество
Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Гаджеты
Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro
Xiaomi на прошедшей сегодня презентации представила доступный флагман Redmi K30 Pro.
Общество
В Красноярске зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом
Всего в регионе вирусом COVID-19 заболели девять человек. В Красноярском крае зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом.
Транспорт
РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса
«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Армия и оружие
Военные США на авианосце «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусом
Трое американских военных заразились коронавирусом на борту авианосца Теодор Рузвельт.
Политика
Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом
Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Здоровье
В Минздраве России назвали лекарства для лечения коронавируса
Ранее Всемирная организация здравоохранения распространила рекомендацию не использовать ибупрофен при лечении коронавируса.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Здоровье
На Украине подтвердили 84 случая заражения коронавирусом
Число случаев обнаружения нового коронавируса на Украине увеличилось до 84.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Общество
Суд США признал криптовалюту Telegram ценной бумагой
Сколько олигархи вложили в проект Telegram - Вдова Стива Джобса оказалась одним из первых инвесторов проекта Telegram - SEC: Telegram намеренно нарушила законодательство о ценных бумагах Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Единоборства
Глава UFC нашел место для проведения боя Хабиба и Фергюсона
Здоровье
В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому
Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Общество
Число жертв коронавируса в Турции возросло до 44
Число жертв нового коронавируса в Турции за прошедшие сутки возросло с 37 до 44 человек.
Футбол
В РФС проверили на расизм пост Дзюбы в Instagram
Пост форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в инстаграм, где игроки петербургского клуба сравнивались с обезьянами, проверен на расизм.
Здоровье
В Екатеринбурге вторая лаборатория начала делать тесты на коронавирус
В Екатеринбурге еще одна лаборатория начала выполнять первичные исследования на коронавирус, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»
Мерьем Узерли долго отказывалась говорить о причинах, вынудивших ее покинуть сериал «Великолепный век».
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила поклонников архивными снимками
Российская актриса театра и кино Екатерина Климова опубликовала клип из архивных снимков. На кадрах запечатлено взросление артистки.
Происшествия
Облизавшего товары в магазине американца задержали как террориста
Мужчина из города Уоррентон в американском штате Миссури, облизавший товары в супермаркете, получил обвинения в террористической угрозе.
Финансы
Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке
Среди банков, поднявших ставки – "Открытие" (ставка по ипотеке повышена на 1,5 процентных пункта, ставка по беззалоговым кредитам не изменилась), Совкомбанк (повышены ставки на вклады в рублях), "Тинькофф банк" (повышены ставки на рублевые и долларовые вклады).