В Челябинске выявлено два новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, в области уже семеро больных.К заразившимся новой коронавирусной инфекцией челябинцам к утру вторника добавились еще двое: это мужчина, вернувшийся из Великобритании, и женщина, прилетевшая из Чехии.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.

Единоборства Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.

Общество В Красноярске зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом Всего в регионе вирусом COVID-19 заболели девять человек. В Красноярском крае зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом.

Транспорт РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса «Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.

Энергетика Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.

Политика ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян «В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.

Общество Суд США признал криптовалюту Telegram ценной бумагой Сколько олигархи вложили в проект Telegram - Вдова Стива Джобса оказалась одним из первых инвесторов проекта Telegram - SEC: Telegram намеренно нарушила законодательство о ценных бумагах Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Шоу-бизнес Екатерина Климова восхитила поклонников архивными снимками Российская актриса театра и кино Екатерина Климова опубликовала клип из архивных снимков. На кадрах запечатлено взросление артистки.