Здоровье

УралПолит.RuУралПолит.RuНа Южном Урале растет число заразившихся коронавирусом

В Челябинске выявлено два новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, в области уже семеро больных.К заразившимся новой коронавирусной инфекцией челябинцам к утру вторника добавились еще двое: это мужчина, вернувшийся из Великобритании, и женщина, прилетевшая из Чехии.
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На Южном Урале растет число заразившихся коронавирусом

УралПолит.Ruвчера в 01:12

На Южном Урале вчетверо выросло число зараженных COVID

Уралинформбюро02:11

Число заражённых коронавирусом в Челябинской области увеличилось в три раза

Сиб.фм01:23
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Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
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ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
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В Калининградской области за сутки на карантин ушли еще 229 человек

За сутки в Калининградской области на карантин по коронавирусу отправили 229 человек.
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Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

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В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
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Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:55
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Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
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Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro

Xiaomi на прошедшей сегодня презентации представила доступный флагман Redmi K30 Pro.
The GEEK вчера в 06:38
Общество

В Красноярске зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

Всего в регионе вирусом COVID-19 заболели девять человек. В Красноярском крае зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом.
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Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
Армия и оружие

Военные США на авианосце «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусом

Трое американских военных заразились коронавирусом на борту авианосца Теодор Рузвельт.
iReactor 03:35
Политика

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:38
Здоровье

В Минздраве России назвали лекарства для лечения коронавируса

Ранее Всемирная организация здравоохранения распространила рекомендацию не использовать ибупрофен при лечении коронавируса.
Радио 1 вчера в 07:43
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
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На Украине подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

Число случаев обнаружения нового коронавируса на Украине увеличилось до 84.
ТАСС вчера в 04:28
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ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:56
Общество

Суд США признал криптовалюту Telegram ценной бумагой

Сколько олигархи вложили в проект Telegram - Вдова Стива Джобса оказалась одним из первых инвесторов проекта Telegram - SEC: Telegram намеренно нарушила законодательство о ценных бумагах Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
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Глава UFC нашел место для проведения боя Хабиба и Фергюсона

Sport24.ru 23 марта в 20:14
Здоровье

В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Известия вчера в 16:37
Общество

Число жертв коронавируса в Турции возросло до 44

Число жертв нового коронавируса в Турции за прошедшие сутки возросло с 37 до 44 человек.
Известия вчера в 17:11
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Матвиенко проинформировала Путина о дефиците масок и антисептиков

РИА Новости 03:34
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В РФС проверили на расизм пост Дзюбы в Instagram

Пост форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в инстаграм, где игроки петербургского клуба сравнивались с обезьянами, проверен на расизм.
МонаВиста вчера в 11:33
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В Екатеринбурге вторая лаборатория начала делать тесты на коронавирус

В Екатеринбурге еще одна лаборатория начала выполнять первичные исследования на коронавирус, сообщили в пресс-службе городской администрации.
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Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»

Мерьем Узерли долго отказывалась говорить о причинах, вынудивших ее покинуть сериал «Великолепный век».
StarHit.ru 23 марта в 21:30
Авто

Составлен список самых «выносливых» бюджетных автомобилей

Профиль 03:42
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Екатерина Климова восхитила поклонников архивными снимками

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова опубликовала клип из архивных снимков. На кадрах запечатлено взросление артистки.
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Облизавшего товары в магазине американца задержали как террориста

Мужчина из города Уоррентон в американском штате Миссури, облизавший товары в супермаркете, получил обвинения в террористической угрозе.
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Вести.Ru 23 марта в 21:46
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