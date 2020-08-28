Аналитики Citigroup и Sova Capital считают рубль слишком дешевым по отношению к основным валютам, а риск новых санкций преувеличенным, сообщает Bloomberg. В ближайшее время рубль подорожает на 6%, считают аналитики.

На Западе сочли рубль слишком дешевым

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