Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНа Западе сочли рубль слишком дешевым

Аналитики Citigroup и Sova Capital считают рубль слишком дешевым по отношению к основным валютам, а риск новых санкций преувеличенным, сообщает Bloomberg. В ближайшее время рубль подорожает на 6%, считают аналитики.
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Западные аналитики посчитали рубль чересчур дешёвым

News.ruвчера в 15:31

Западные аналитики сочли рубль слишком дешевым

Телеканал 360°вчера в 17:18

Западные аналитики посчитали рубль сильно дешевым

URA.Ruвчера в 16:01

Западные аналитики предсказали подорожание рубля

Газета.Ruвчера в 17:19

На Западе сочли рубль слишком дешевым

РИА Новостивчера в 15:04

На Западе посчитали рубль слишком дешевым

Lenta.ruвчера в 13:47

Аналитики допустили снижение курса доллара до 70 рублей

Forbesвчера в 11:07
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Общество

Приходько заявила о травле из-за участия на «Евровидении» от России

Украинская певица Анастасия Приходько пожаловалась на травлю со стороны соотечественников из-за участия в песенном конкурсе «Евровидение» в 2009 году.
Известия 01:45
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Общество

В Госдуме предложили ликвидировать ПФР и платить пенсии напрямую

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР) и платить пенсии напрямую из бюджета.
Русская Планета 27 августа в 19:05
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Футбол

Непомнящий поставил на победу «Спартака» в матче с «Арсеналом»

В субботу, 29 августа футболисты «Спартака» примут в Москве тульский «Арсенал».
ProstoProSport 01:23
Армия и оружие

Американский RC-135 вновь перехвачен российским Су-27 над Черным морем

Вести.Ru вчера в 12:49
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Армия и оружие

Ракета американской ЗРС Patriot не смогла поразить мишень во время испытаний

Газета.Ru вчера в 08:39
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Футбол

Матч за Суперкубок УЕФА находится под угрозой срыва

Матч за Суперкубок УЕФА между немецкой «Баварией» и испанской «Севильей» находится под угрозой срыва, сообщает The Times.
Чемпионат вчера в 20:34
Футбол

Хави назвал Де Брейне лучшим полузащитником мира

ProstoProSport вчера в 23:47
Общество

В России с 1 сентября отменят часть пособий на детей и по безработице

В России с 1 сентября в связи со снятием коронавирусных ограничений отменят часть пособий на детей и по безработице.
Дни24 00:13
5
Общество

Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике

Алексей Навальный остается в стабильном состоянии в искусственной коме, об этом сообщили в берлинской клинике Charite, где лечат россиянина.
РИА Новости вчера в 17:59
2,9K
Происшествия

Сергей Иванов отстранен от должности главы Тербунского района

Тербунский районный суд поддержал СК РФ по Липецкой области об отстранении от должности на время расследования уголовного дела о превышение служебных полномочий главы администрации района Сергея Иванова.
Gorod48 вчера в 12:49
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Гаджеты

AMD представила новую видеокарту для самых экономных. Radeon RX 5300 очень похожа на Radeon RX 5500 XT

iXBT.com вчера в 11:45
Армия и оружие

Турецкие военные отбили атаку боевиков в сирийской Хаме

Согласно имеющейся информации, автомобиль взорвали турецкие военные до момента, как он подъехал к пункту.
NewInform вчера в 21:10
5
Футбол

Левандовски считает, что «Золотой мяч» должен достаться ему

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски высоко оценил свое выступление в минувшем сезоне.
ProstoProSport 00:15
Политика

Премьер-министр Южной Осетии ушел в отставку на фоне протестов

Lenta.ru вчера в 16:29
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Армия и оружие

Россия в Сирии испытает новейший комплекс борьбы с беспилотниками

Вечерний курьер вчера в 17:22
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Политика

Лукашенко ответил на критику из-за появления с автоматом

Александр Лукашенко потребовал перестать направлять в его адрес критику за то, что он появился на публике с автоматом в руках.
Evo-rus.com вчера в 12:03
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Общество

В Москве вылечились от коронавируса ещё 1393 пациента

В Москве после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 выписаны за сутки 1393 пациента.
RT на русском 02:24
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Политика

Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии

Москва, 29 августа 2020, 04:50 — REGNUM Российские власти считают состоявшимися президентские выборы в Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», анонсированном в ночь на 29 августа.
REGNUM вчера в 21:50
1,9K
Политика

Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Белоруссии

Недавно состоялся разговор между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным.
CT news вчера в 19:51
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Авто

Автостраховщики РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

Накануне в России начали действовать поправки в законодательстве, предусматривающие индивидуальный расчет стоимости полиса ОСАГО.
Новые автомобили вчера в 22:58
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Общество

«Их было несколько»: где находится первый Спас Нерукотворный

РИА Новости 01:00
Путешествия

Российским туристам напомнили, что нельзя вывозить из Турции

Речь идет об археологических находках и предметах старины, которые могут свободно продаваться на территории Турции, но не подлежат вывозу за границу.
Вести.Ru вчера в 07:14
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Политика

Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений

Истребитель Су-27 ВВС Украины снес дорожный знак во время учений в Ровенской области, соответствующее видео опубликовал телеканал 2+2.
РИА Новости вчера в 20:17
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Игры

На открытии выставки Gamescom 2020 презентовали более 30 новых игр

Всего на церемонии открытия выставки Gamescom 2020 показали более трех десятков игр, среди которых оказались Quantum Error, DIRT 5 и Call of Duty: Black Ops Cold War.
iReactor вчера в 04:31
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Происшествия

Число жертв урагана «Лаура» в США увеличилось до 14

Жертвами урагана «Лаура» в американских штатах Луизиана и Техас стали как минимум 14 человек, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 20:30
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Хоккей

«Авангард» обыграл СКА и стал победителем турнира имени Пучкова

Чемпионат вчера в 14:58
Авто

Honda выпустит свой первый электромобиль Honda e 30 октября

С 30 октября стартуют продажи электрокара Honda e. Это будет модель для рядового покупателя, сообщает speedme.ru.
Моя Москва.онлайн 27 августа в 15:55
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Общество

Названо оптимальное время дневного сна

Доктор биологических наук Владимир Дорохов рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", сколько следует спать в дневное время для восстановления энергии.
РИА Новости вчера в 22:10
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Экономика

Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке производство красной икры может снизиться на 25-30%, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 04:29
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Шоу-бизнес

Валерия показала первые фото со свадьбы младшего сына

Известная певица Валерия опубликовала в своем Instagram первые фотографии со свадьбы младшего сына, 21-летнего предпринимателя Арсения Шульгина.
iReactor вчера в 12:51
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