Политика
РБКНа Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.
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с чего всё началось
"НАПК вручило два протокола об административном нарушении президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с непредоставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии", - сообщила пресс-служба в Facebook.РИА Новости15:01
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Политика
Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ
Глава Белого дома Дональд Трамп уведомил конгресс о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.
Газета.Ru 17:11
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
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Газета.Ru 13:18
Политика
Байден пообещал ограничения на импорт из России
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предлагает ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая.
Коммерсантъ 21:44
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия 18:42
Космос
Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу
Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
Популярная механика 08:28
Общество
В Забайкалье с 9 июля откроют летние кафе и веранды
В Забайкалье с завтрашнего дня начнут работать летние кафе и веранды, закрытые из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:12
Общество
Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений
Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток.
ПолитРоссия 18:18
Общество
В Сербии произошли беспорядки из-за новых карантинных мер
Массовые беспорядки произошли в центре Белграда в ночь на 8 июля из-за решения властей Сербии ввести новые карантинные ограничения, призванные помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 21:38
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ
Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру вчера в 16:22
Общество
Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%
Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия 04:30
Политика
Американский военачальник усомнился в сговоре РФ с талибами
«Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке», — цитирует военачальника ABC news.
Известия 20:28
Политика
Посольство США увидело в России кампанию против свободы прессы
Как написала в своем Twitter пресс-секретарь дипмиссии Ребекка Росс, происходящее "начинает напоминать соркестрированную кампанию против свободы прессы".
Московский Комсомолец 13:23
Футбол
«Зенит» стал чемпионом РПЛ досрочно во второй раз подряд
Футболисты "Зенита" Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / ФК "Зенит" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу выиграл у команды Краснодар со счетом 4:2 и досрочно стал чемпионом России, тем самым, петербургский футбольный клуб защитил звание чемпиона, завоеванное год назад.
Absolut TV вчера в 14:05
Общество
Белый дом считает книгу племянницы Трампа смехотворной и абсурдной
Новая книга племянницы президента США Мэри Трамп содержит смехотворные утверждения и полна измышлений.
ТАСС 15:06
Авто
У Lada Vesta появятся 14 специальных версий
По данным «Росстандарта» модификации, созданные на базе семейства Lada Vesta, прошли одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Evo-rus.com 10:27
Космос
«Союз МС-17» не полетит к МКС по сверхбыстрой схеме
С 2013 года пилотируемые корабли «Союз» с экипажами стали летать к МКС по быстрой шестичасовой схеме, взамен двухсуточной.
Военное дело 04:04
Шоу-бизнес
Дети Белоусова получили результаты ДНК-тестов на отцовство
Дети скончавшегося в 1997 году певца Евгения Белоусова Кристина и Роман получили результаты ДНК-тестов на отцовство.
ФАН 14:31
Общество
После выплат на детей в России увеличились продажи дешевых смартфонов
Речь идет о выплатах в рамках поручения российского президента семьям с детьми от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 10:41
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 18:36
Происшествия
«Злые шутки» на сайте «Бессмертного полка» до суда доведут
Все материалы в отношении Даниила Симанова и Вячеслава Круглова направлены в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительных заключений, после чего они поступят в суд, который и примет решение о том, чем обернутся для авторов их так называемые шутки.
Вести.Ru 18:21
Политика
США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета
США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК 19:00
Биатлон
Адвокат Панич: вряд ли стоит ожидать от Родченкова правдивых показаний
Адвокат Алексей Панич, представляющий в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) интересы дисквалифицированных биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, считает, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не будет давать правдивые показания по делу его подзащитных.
RT на русском 14:40
Политика
Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве гражданина, который якобы был куратором руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Коммерсантъ 16:06
Политика
Великобритания ввела персональные санкции против Бастрыкина
Власти Великобритания заявили о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека.
Национальная служба новостей вчера в 11:11
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Клип группировки «Ленинград» под названием «Фотосессия» за 5 дней с момента премьеры набрал свыше 1 миллиона просмотров.
Live24 13:01
Общество
Последний участок под квартальную застройку в Барнауле продан за полмиллиарда
ПолитСиб.Ру 05:00
Общество
Адвокат Ефремова похвастался высокими доходами
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал себя одним из самых высокооплачиваемых юристов в России.
Известия 20:15