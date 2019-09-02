с чего всё началось

Геомагнитной бурей называют вариации в силе магнитного поля Земли, вызванные поступлением в окрестности планеты возмущенных потоков солнечного ветра, состоящих из ионизированных частиц. Одной из самых мощных геомагнитных бурь является событие Кэррингтона 1859 года.

Футбол Сергей Прядкин: «По словам Евсеева никто не обращался» Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал слова главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева, который после матча с «Оренбургом» допустил высказывание в адрес судейского комитета, а также спонсоров «Зенита» и «Оренбурга» — компании «Газпром».

Происшествия Ураган «Дориан» унес жизнь ребенка Семилетний ребенок погиб, еще один пропал без вести, после того как на Багамские острова обрушился ураган «Дориан».

Политика В Госдуме объяснили требования Польши о репарации Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Происшествия В Мордовии школьница погибла из-за удара током от мобильного телефона В Мордовии мобильный телефон стал причиной гибели десятилетней девочки - школьница получила сильный удар током от аппарата, который заряжался от сети.

Политика В РФ изменились правила призыва в армию С 1-го сентября в России изменились правила призыва в армию.

Космос Орбитальный отель на 400 туристов может заработать к 2025 году К 2025 году может начать работать уникальный орбитальный отель. Он будет рассчитан примерно на 400 туристов.

Кино Скончался советский режиссер Борис Рычков Советский режиссер, народный артист РСФСР и сценарист документального кино Борис Рычков скончался на 82-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.

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Общество Стали известны российское регионы с самой доступной электроэнергией Уточняется, что в первой десятке рейтинга оказались и регионы, где цена на электроэнергию выше среднероссийской – чуть более четырех рублей за киловатт в час.

Авто В Сети показали обновленный Nissan Patrol В Сети рассекретили экстерьер и интерьер обновленного внедорожника Nissan Patrol 2020 модельного года.

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Политика Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помогать пострадавшим от наводнения Президент России Владимир Путин раскритиковал Сбербанк из-за того, что он не откликается на просьбы пострадавших от наводнения в Иркутской области о реструктуризации долгов по кредитам.

Общество В Краснодаре открылась новая школа с 24 первыми классами Администрации новой школы по улице имени Героя Аверкиева в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пришлось провести четыре торжественные линейки в честь Дня знаний из-за того, что в учебном заведении сформировали рекордное количество для города первых классов, сообщил журналистам в пресс-службе администрации города.

Экономика ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты «ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.

Общество Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".

Футбол Спартак — Зенит 0:1 "Зенит" выиграл со счетом 1:0 и уходит на большой двухнедельный перерыв в ранге одного из трех лидеров Премьер-Лиги с 17 очками.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.

Политика Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.