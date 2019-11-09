Кино
РосбалтНа «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов
В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за «Золотой глобус» поборются сразу шесть российских. Об этом информирует компания «Экспоконтент». В список вошла картина «Дылда» Кантемира Балагова, которая также принимает участие в конкурсном отборе премии «Оскар».
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«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
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