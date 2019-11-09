Кино

РосбалтРосбалтНа «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за «Золотой глобус» поборются сразу шесть российских. Об этом информирует компания «Экспоконтент». В список вошла картина «Дылда» Кантемира Балагова, которая также принимает участие в конкурсном отборе премии «Оскар».
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Шесть российских фильмов попали в число претендентов на «Золотой Глобус»

РБКвчера в 23:11

Шесть российских фильмов попали в число претендентов на «Золотой глобус»

Известиявчера в 23:53

Шесть российских фильмов попали в число претендентов на «Золотой глобус»

Lenta.ruвчера в 23:24

Шесть фильмов: Россия установила рекорд по заявкам на «Золотой глобус»

Газета.Ru05:42

Впервые сразу шесть российских фильмов попали в число претендентов на «Золотой глобус»

ТАССвчера в 22:17

На «Золотой глобус» претендуют 6 российских фильмов

Вести.Ruвчера в 21:40

Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»

Коммерсантъвчера в 21:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

РИА Новости вчера в 20:17
Общество

В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены

ТАСС вчера в 16:03
Политика

Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией

Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Росбалт вчера в 10:32
Фигурное катание

Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ 05:31
Политика

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Политика

Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев

РБК вчера в 21:48
Происшествия

В Петербурге у преподавателя вуза нашли пакет с женскими руками

В Санкт-Петербурге из реки Мойки извлекли мужчину с переохлаждением, в рюкзаке которого обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет.
РБК 05:33
Общество

Более 5 тысяч билетов на поезда в Крым продано за первые сутки

RT на русском 04:55
Политика

«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Происшествия

Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.
Известия 02:53
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Союз спасения» о декабристах

Первый канал опубликовал второй трейлер одного из самых ожидаемых отечественных фильмов 2019 года — «Союз спасения».
Super.ru 04:31
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Клиенты жалуются на сбой в работе «Сбербанк Онлайн». Они сообщают, что не могут войти в систему.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Культура

Полина Гагарина не сумела сдержать слез и покинула студию «Голоса»

Полина Гагарина расплакалась во время выступления Дмитрия Клинаева на очередном этапе слепых прослушиваний шоу «Голос».
Политическая Экспертиза 05:12
Авто

5 ошибок водителя, из-за которых из шин вылетают шипы

Зима близко, и многие водители традиционно «переобувают» свои машины в шипованные шины.
АвтоВзгляд 04:05
Здоровье

Названы 6 «убийц» иммунной системы

Чтобы сохранить здоровье, следует избегать 6 вещей, которых в специализированных кругах называют «убийцами» иммунной системы.
Вечерний курьер вчера в 01:56
Футбол

Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Ювентуса»

«Ювентус» интересуется полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком.
Бомбардир.ру вчера в 14:55
Происшествия

Задержанного в Брянске чиновника Шарова обвиняют в получении взятки

Городской телеканал (Брянск) 04:56
Происшествия

Бывший мэр Истры после задержания скрылся от следствия

Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.
Вести.Ru 04:46
Здоровье

Количество врачей скорой помощи в России сократилось почти на треть

В ведомстве зафиксировали снижение количества вызовов скорой помощи за восемь лет на 9,4%. В 2011 году на тысячу человек населения приходилось 330,4 вызова, в 2018 году показатель уменьшился до 295,4. Ранее Минздрав сообщил о сокращении количества врачей в 54 регионах.
Православие и Мир вчера в 04:03
Армия и оружие

ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском

РИА Новости 05:20
Политика

Почему Китай отказался заключить с США договор о ядерном разоружении

Китай отверг предложение Трампа заключить многостороннее соглашение по контролю над вооружениями с участием США и России, которое, по планам Вашингтона, может прийти на смену СНВ-III.
RT на русском вчера в 15:10
Наука

Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака

Уфимские Заметки вчера в 11:00
Происшествия

Мирового судью застрелили в Коми

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти мирового судьи Жешартского судебного участка.
РЕН ТВ 05:04
Политика

Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны

Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
Известия 04:18
Общество

Диетолог рассказала о полезных и вредных свойствах мандаринов

RT на русском 01:01
Происшествия

В Реутове загорелся мебельный цех

Мебельный цех загорелся в Реутове Московской области, существует угроза распространения огня на все здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 05:46
Футбол

Защитник «Спартака» Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»

Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов не сможет помочь своей команде в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов", передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:45
Общество

Instagram начал отключать лайки в США

Социальная сеть Instagram приступает к тестированию функции, скрывающей число лайков под постами.
Телеканал 360° 03:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кантемир Балагов
Российский кинорежиссёр
Российский кинорежиссёр, сценарист и оператор.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное