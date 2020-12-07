На аэродроме в Таганроге из грузового отсека самолета Ил-80 украли детали
Сотрудники транспортной полиции проводят проверку в связи с заявлением представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК) о вскрытии грузового люка одного из самолетов.В источнике
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В полицию еще в пятницу, 4 декабря, обратился начальник службы авиационной безопасности акционерного общества "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Г.М. Бериева" Владимир К. Он рассказал, что рано утром при осмотре воздушного судна Ил-80 были обнаружены следы вскрытия грузового люка.
РЕН ТВвчера в 05:43
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