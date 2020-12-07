Трутнев предложил считать жителей Аляски гражданами России

Вице-премьер Юрий Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи — в ответ на заметку в японской газете о том, что в США уже много лет считают уроженцами Японии россиян, родившихся на Южных Курилах.