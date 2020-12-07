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ТАСС
ТАСС

На аэродроме в Таганроге из грузового отсека самолета Ил-80 украли детали

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку в связи с заявлением представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК) о вскрытии грузового люка одного из самолетов.В источнике
С чего всё началось
РЕН ТВ

В Таганроге обокрали «самолет Судного дня»

В полицию еще в пятницу, 4 декабря, обратился начальник службы авиационной безопасности акционерного общества "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Г.М. Бериева" Владимир К. Он рассказал, что рано утром при осмотре воздушного судна Ил-80 были обнаружены следы вскрытия грузового люка.
РЕН ТВвчера в 05:43
Подробнее о событии
Известия

Стали известны подробности кражи техники из «самолета Судного дня»

Известиявчера в 14:20
Lenta.ru

Обокравшие российский самолет «судного дня» воры могли узнать гостайну

Lenta.ruвчера в 13:02
РИА Новости

В Ростовской области обокрали «самолет Судного дня»

РИА Новостивчера в 10:35
ТАСС

На аэродроме в Таганроге из грузового отсека самолета Ил-80 украли детали

ТАССвчера в 10:51
РЕН ТВ

Полиция разыскивает похитителей оборудования с самолета «Судного дня»

РЕН ТВвчера в 11:37
Московский Комсомолец

Эксперт о краже радиостанций с самолета «Судного дня»: руководствовались русским «авось»

Московский Комсомолецвчера в 13:06
Газета.Ru

Начата проверка по факту кражи техники из «самолета Судного дня»

Газета.Ruвчера в 12:44

Трутнев предложил считать жителей Аляски гражданами России

Вице-премьер Юрий Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи — в ответ на заметку в японской газете о том, что в США уже много лет считают уроженцами Японии россиян, родившихся на Южных Курилах.
Трутнев предложил считать жителей Аляски гражданами России
РИА Новостивчера в 06:35

Рената Литвинова сдала положительный тест на коронавирус

Артистка написала в своем Instagram, что незадолго до получения положительных результатов теста на COVID-19 Литвинова занималась созданием видеоролика, в котором народные артисты РФ, учителя, врачи и даже мать Литвиновой говорят о тяжести ситуации с коронавирусом в стране и призывают носить маски.
Рената Литвинова сдала положительный тест на коронавирус
Gazeta.SPbвчера в 13:33

Чубайс выстрелил из гаубицы в Петербурге в знак своего нового назначения

Бывший глава "Роснано", а теперь спецпредставитель Президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы в Петропавловской крепости Петербурга.
Life.ru6 декабря в 13:09

Сборная России по футболу сыграет с Хорватией в отборе на ЧМ-2022

По мнению защитника петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деяна Ловрена, в отборочной группе собрались «команды с большой футбольной историей» с которыми будет интересно играть, а главными фаворитами будут хорваты.
Известия17:51

В FIS отказались менять программу «Тур де Ски» из-за Норвегии, Швеции и Финляндии

Международная федерация лыжных видов (FIS) отказалась менять программу многодневной гонки «Тур де Ски» из-за отказа сборных Норвегии, Швеции и Финляндии принимать участия в соревнованиях.
RT на русскомвчера в 02:34

Байден в годовщину нападения Японии на Перл-Харбор призвал американцев помнить о погибших

Избранный президент США Джозеф Байден выступил в понедельник с заявлением по случаю 79-й годовщины нападения вооруженных сил императорской Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайях, призвав американцев помнить о погибших в годы войны.
ТАСС16:42

Ресторану Моргенштерна грозит закрытие за нарушение мер по COVID-19

Ресторан рэпера Моргенштерна могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей или закрыть на 90 дней из-за нарушения мер профилактики COVID-19 во время празднования дня рождения тик-токера и певца Дани Милохина, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.
РИА Новостивчера в 15:50

В Турции начали производство нового ударного БПЛА Aksungur

Серийное производство ударного БПЛА Aksungur (Anka-2) начала корпорация Turkish Aerospace Industries (TAI), заявил генеральный директор TAI Темел Котил 4 декабря в эфире передачи «Местные и национальные» на турецком радио TRT Radio 1. Темел заявил, что процесс серийного производства новых БПЛА был разработан на основе опыта, полученного при запуске в серию ударных БПЛА TAI Anka.
ИА Красная Весна5 декабря в 17:35