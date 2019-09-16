Армия и оружие

56orb.ru56orb.ruНа аэродромы в Оренбургской области спешно «перегоняют» самолеты ВКС

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Всего в мероприятии задействовано более 50 самолетов оперативно-тактической авиации ВКС, сообщили военные. Добавим также, что на аэродроме близ поселка Чебеньки продолжают приземляться вертолеты и истребители. А более тяжелые самолеты типа Ту-22м и Ил-76м — на аэродроме «Оренбург-2».
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