Лукашенко рассказал о закрытии границ для западных стран

«Более матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток», — цитирует его госагентство «БелТА».