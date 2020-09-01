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BFM.ru
BFM.ru

ОМОН начал разгонять студентов в центре Минска

На площади Победы в Минске отряды ОМОН начали разгонять студентов, начались задержания, передает ТАСС. Станция метро «Площадь Победы» закрыта, пишет Nexta Live. «Белта» утверждает, что в 11:58 ее открыли для пассажиров.В источнике
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Московский Комсомолец

Жесткие задержания протестующих студентов в Минске сняли на видео

Московский Комсомолец05:14
Говорит Москва

Сотрудники ОМОНа разгоняют студентов в Минске

Говорит Москва05:13
Фонтанка.Ру

Силовики начали задерживать студентов, вышедших на протест в центре Минска

Фонтанка.Ру05:02
ТАСС

ОМОН начал разгон студентов в районе площади Победы в Минске

ТАСС05:04
Эхо Москвы

Белорусский ОМОН в эти минуты начал разгон акции протеста студентов в центре Минска

Эхо Москвы05:02
РЕН ТВ

ОМОН начал разгонять студентов в центре Минска

РЕН ТВ04:52
Дождь

В центре Минска студенты устроили шествие. ОМОН начал задержания

Дождь05:06

Суд арестовал имущество замглавы «Аэрофлота» по делу о хищениях

"По ходатайству следствия на дорогостоящие автомобили, недвижимое имущество и денежные средства фигурантов дела судом наложен арест, при этом стоимость арестованного [имущества] только у Александрова составила порядка 10 млн рублей", - сообщили в СК.
Суд арестовал имущество замглавы «Аэрофлота» по делу о хищениях
ТАСС03:28
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Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию.
РИА Новостивчера в 03:42
2,9K

Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
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Лукашенко рассказал о закрытии границ для западных стран

«Более матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток», — цитирует его госагентство «БелТА».
Известия05:12
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«МиГ» и «Сухой» могут вместе создать истребитель шестого поколения

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года о начале работ по созданию в России истребителя шестого поколения заявил нынешний глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, в то время находившийся на посту заместителя председателя правительства РФ.
REGNUM04:10
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Мишустин поручил проверить обоснованность тарифов ЖКХ в Забайкалье

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки на Дальний Восток поручил ФАС, Минстрою и Минфину России проверить обоснованность тарифного регулирования ЖКХ в Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Республике Бурятия.
Чита.Ру02:31
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Замглавы Забайкалья заявила о травле дочери из-за поступления в МГИМО

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова записала обращение, в котором пожаловалась на травлю дочери из-за ее поступления в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
РБК03:23
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Российский олигарх инвестирует в производителя суперкаров Spyker

Из официального заявления Spyker стало известно, что приход новых инвесторов поможет нидерландской компании запустить серийное производство суперкаров C8 Preliator и B6 Venator, а также вернуться к доводке гибридного кроссовера D8 Peking-to-Paris.
Тарантас Ньюсвчера в 05:24
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