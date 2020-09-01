ОМОН начал разгонять студентов в центре Минска
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На площади Победы в Минске отряды ОМОН начали разгонять студентов, начались задержания, передает ТАСС. Станция метро «Площадь Победы» закрыта, пишет Nexta Live. «Белта» утверждает, что в 11:58 ее открыли для пассажиров.В источнике
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