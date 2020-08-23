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Ведомости
Ведомости

В центре Минска проходит многотысячная акция оппонентов Лукашенко

В районе парка Победы собираются военные. Акции протеста также проходят в Бресте, Гродно, Витебске и других городах. В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента.В источнике
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ТАСС

Десятки тысяч протестующих собрались на площади Независимости в Минске на митинг оппозиции

ТАСС08:01
РИА Новости

В Минске протестующие заняли часть проспекта Независимости

РИА Новости09:31
Газета.Ru

Несколько десятков тысяч человек пришли на площадь Независимости в Минске

Газета.Ru08:21
RT на русском

Протестующие заняли часть проспекта Независимости в Минске

RT на русском11:42
Интерфакс

Протестующие начали собираться в центре Минска

Интерфакс07:29
РБК

Противники Лукашенко вышли на шествие в центре Минска

РБК07:23
Московский Комсомолец

Кадры протеста в Минске: вышла сотня тысяч человек

Московский Комсомолец10:03

Лавров назвал нереалистичными условия США по ДСНВ

Солнечногорск, Московская область, 23 августа 2020, 17:34 — REGNUM Соединенные Штаты выдвигают нереалистичные условия по сохранению договора по сокращению стратегического и наступательного вооружения (ДСНВ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM10:34
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Прокуратура проверит сообщения об истощенном ребенке в детдоме в Крыму

"Прокуратура Республики Крым организовала проверку по сообщениям о ненадлежащем медицинском обслуживании двухлетнего ребенка в специализированном учреждении", - сообщили РЕН ТВ в ведомстве.
РЕН ТВ10:33
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