В центре Минска проходит многотысячная акция оппонентов Лукашенко
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В районе парка Победы собираются военные. Акции протеста также проходят в Бресте, Гродно, Витебске и других городах. В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента.В источнике
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