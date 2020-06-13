Происшествия
Ореанда-НовостиНа акции против расизма в Париже начались беспорядки
Полицейские в Париже на демонстрации против расизма были вынуждены применить слезоточивые газ в ответ на закидывание их камнями и бутылками, пишет «Интерфакс».
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Гаджеты
Samsung поможет своему конкуренту Huawei преодолеть американские санкции
Чтобы обойти санкции США против китайской компании, Samsung запустит в эксплуатацию производственную линию с голландскими и японскими компонентами, которая может производить микрочипы с использованием современной технологии 7-нм техпроцесса, в настоящее время недоступной для китайских производителей.
Evo-rus.com 14:31
Авто
Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
Новые автомобили 01:02
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru вчера в 00:27
Гаджеты
Европейские Huawei P20 и P20 Pro обновились до Android 10
Китайские смартфоны Huawei P20 и P20 Pro, продаваемые на территории ЕС, начали подвергать стабильной прошивке EMUI 10.
Goroday.ru 18:21
Авто
В России стартовало производство новой версии Renault Logan
На мощностях «АвтоВАЗа» началось производство Renault Logan новой лимитированной серии Technology.
Автоновости дня вчера в 01:03
Игры
Capcom анонсировала Resident Evil Village
Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности.
Evo-rus.com вчера в 13:27
Игры
Digital Foundry: версии The Last of Us Part II на PS4 и PS4 Pro почти идентичны
Evo-rus.com 10:46
Технологии
Очередное обновление Windows 10 «сломало» Microsoft Office
Очередное обновление Windows 10 за июнь принесло очередные баги для пользователей, на этот раз перестал запускаться Microsoft Office, сообщает 13 июня портал Windows Latest.
ИА Красная Весна 13:47
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости 14:15
Гаджеты
Adobe представила новое приложение для смартфонов
Vevby.ru 09:28
Технологии
Назван простой способ смотреть ролики на YouTube без рекламы
Пользователь ресурса Reddit раскрыл простой способ смотреть видеоролики на YouTube без рекламы.
ФАН 14:42
Космос
В России запатентовали луноход Toyota
В патенте транспортное средство называется автомобилем, но внешний дизайн новинки говорит о том, что перед нами лунный ровер, который Toyota и агентство JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) представили еще в марте прошлого года.
SpeedMe вчера в 08:35
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с 58 спутниками Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.
Телеканал RTVI 06:06
Наука
Специалисты Германии разработали цемент для заживления костей
В Германии специалисты создали уникальный цемент для разработки нового вида имплантатов и скрепления костей, основной особенностью которого является способность самовосстанавливаться.
Evo-rus.com 11 июня в 08:38
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля.
Автоновости дня 02:50
Авто
Составлен ТОП-5 кроссоверов, которые практически не ломаются
Журналисты авторитетного немецкого издания «AutoBild» составили пятерку самых надежных кроссоверов, способных без серьезных неисправностей преодолеть отметку в 100 тысяч километров пробега.
Daily-Motor.Ru 04:00
Общество
В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
В популярной игре The Last of Us Part II специалисты реализуют фоторежим.
Evo-rus.com вчера в 06:37
Авто
Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 02:10
Происшествия
Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца
Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
Авто
Поставки электрокаров Volkswagen ID.3 в Европу начнутся в сентябре
Автоновости дня вчера в 03:14
Авто
«КамАЗ» создал первый карьерный самосвал
Специалисты Научно-технического центра "КамАЗ" представили первый карьерный самосвал из семейства "Самсон".
Новые автомобили 11 июня в 04:17
Авто
GAC представит в России новый минивэн GN8
Российская премьера нового минивэна GAC GN8 пройдет 30 июня в онлайн-формате.
Автоновости дня 11 июня в 09:55
Авто
Audi начала продажи электрического кроссовера e-tron в РФ
Компания Audi начала прием заказов в России на свой первый электрический кроссовер Audi e-Tron.
Автоновости дня 11 июня в 06:43
Армия и оружие
Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети
Evo-rus.com 14:11
Авто
Новый купе-кроссовер Tayron X от Volkswagen добрался до дилеров
Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на издание Autohome, накануне первые тестовые экземпляры модели появились в автосалонах официальных дилеров марки.
Новые автомобили вчера в 01:49
Киберспорт
Dustborn, GTTOD, Maid of Sker, Kena: Bridge of Spirits: премьеры Future Games Show
Трейлер Dustborn — проекта Red Thread Games (Dreamfall Chapters), который рассказывает о целом ворохе тем, в числе которых «силе слова», «дружбе» и так далее.
Игромания.ру 18:49
Интернет
В WhatsApp появится функция поиска сообщений
В популярном приложении WhatsApp появится новая функция для поиска сообщений.
Evo-rus.com вчера в 06:55
Общество
Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии
Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал о возможных условиях нахождения актера Михаила Ефремова в колонии.
Lenta.ru 17:57
Происшествия
В Воронеже иномарка сбила на переходе семью с ребенком
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн 14:15
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com вчера в 13:03