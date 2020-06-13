Полицейские в Париже на демонстрации против расизма были вынуждены применить слезоточивые газ в ответ на закидывание их камнями и бутылками, пишет «Интерфакс».

На акции против расизма в Париже начались беспорядки

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