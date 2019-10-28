Армия и оружие
Вести.RuНа аль-Багдади вывел его помощник
25 октября главарь игиловцев перебрался в новое место, где и был уничтожен американскими военными, сообщает ТАСС. Ликвидацию аль-Багдади в воскресенье подтвердил президент США Дональд Трамп.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:36, Вашингтон
Политика
Горбачев предложил вернуться к идее создания общеевропейского дома
Бывший президент СССР Михаил Горбачев предлагает вернуться к идее создания на континенте общеевропейского дома: нынешний разлад в Европе нужно преодолеть, иначе ущерб будет колоссален.
РИА Новости 02:09
Общество
Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан
Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
Ведомости 00:33
Общество
В Калифорнии проводится масштабная эвакуация
Вести.Ru вчера в 18:44
Общество
Россияне стали охотнее копить на старость и образование
По словам руководителя проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволода Хоменко, россияне стали копить на старость из-за снижения покупательной способности, снижения помощи со стороны детей и влияния пенсионной реформы.
Lenta.ru 01:19
Теннис
Хачанов поднялся в обновленном рейтинге ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг от 28 октября.
Газета.Ru 01:16
Общество
Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
Писатель Владимир Буковский умер в Кембридже на 77-м году жизни.
Газета.Ru 01:55
Гаджеты
Xiaomi начала продавать Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп
Благодаря популярному инсайдеру, известному под под ником Мукул Шарма выяснилось, что смартфон Xiaomi Mi CC9 уже доступен для заказа.
Ferra 26 октября в 03:23
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
Украинские добровольцы в сопровождении полиции вывезли оружие из населённого пункта Золотое-4 близ линии разграничения в Донбассе.
RT на русском 02:02
Происшествия
В Амурской области совершено нападение на полицейских
Чуть позже на место, где все и произошло, приехали двое мужчин, которые нанесли полицейскому телесные повреждения.
ГЛАС.RU 00:39
Происшествия
В Иркутской области полицейских осудили за избиение подозреваемого
Ангарский городской суд (Иркутская область) приговорил трех сотрудников полиции за избиение подозреваемого.
РБК 00:30
Происшествия
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
РИА Новости 00:59
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Известия вчера в 11:56
Происшествия
В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских
Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который в предсмертном видеообращении рассказал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских, региональная прокуратура взяла под контроль расследование дела.
РИА Новости вчера в 22:19
Космос
Потенциально опасный астероид прошел на расстоянии 6 млн км от Земли
Кубань 24 26 октября в 05:59
Кино
Новых «Пиратов Карибского моря» напишет автор «Чернобыля»
Телеканал 360° 26 октября в 10:00
Происшествия
Пропавшего в новосибирском Бердске школьника нашли мертвым
Пятнадцатилетнего мальчика, который ушел в школу и пропал без вести в городе Бердске Новосибирской области, нашли мертвым, сообщил РИА Новости в понедельник представитель следственного управления СК РФ по региону.
РИА Новости 00:39
Армия и оружие
Ледокол «Иван Папанин» был высоко оценён западными СМИ
Представители зарубежных средств массовой информации высоко оценили вооружение судна.
Ореанда-Новости вчера в 16:32
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Происшествия
В Карелии опрокинулся автобус с детьми
ТАСС вчера в 15:05
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии
В военном ведомстве пояснили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направлялись контрабандой в другие государства.
Национальная служба новостей 26 октября в 03:56
Футбол
Рой Кин – о защитниках «Тоттенхэма»: «Тупой и ещё тупее»
Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил игру фланговых защитников «Тоттенхэма» - Сержа Орье и Дэнни Роуза в матче против «Ливерпуля».
Евро-футбол.ру вчера в 17:55
Политика
В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля заявило, что просьбы россиян о предоставлении убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре.
RT на русском вчера в 18:59
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 24.10.2019, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 18:23
Политика
Глава Башкирии Хабиров возглавил региональное правительство
В соответствии со статьей 91 конституции Башкирии глава республики возглавляет правительство, а его заместители курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей, говорится в сообщении.
Известия 02:09
Общество
Украинец получил срок за футболку с гербом СССР
Украинец получил тюремный срок за футболку с гербом СССР, сообщает издание «Главком».
Рифей-Пермь вчера в 09:01
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Политическая Экспертиза вчера в 00:31
Футбол
Эксперт Бубнов призвал не винить тренера ЦСКА Гончаренко в неудачах
Известный футбольный. эксперт Александр Бубнов призвал не винить тренера столичного ЦСКА Виктора.
Газета.Ru 00:44