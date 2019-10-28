В 2008 году Исмаэль аль-Этави был задержан американцами и провел в тюрьме четыре года. Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.

На аль-Багдади вывел его помощник

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