Армия и оружие

Вести.RuВести.RuНа аль-Багдади вывел его помощник

В 2008 году Исмаэль аль-Этави был задержан американцами и провел в тюрьме четыре года. Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

СМИ: обнаружить главаря ИГ помогла слежка за его помощником

РЕН ТВ01:09

На аль-Багдади вывел его помощник

Вести.Ru01:45

СМИ: найти лидера ИГ помог его помощник

Коммерсантъ01:41

Reuters: обнаружить главаря ИГ помогла слежка за его помощником

ТАСС01:02

Стало известно, как выследили главаря ИГ аль-Багдади в Сирии

Газета.Ru01:47

Reuters узнал о раскрытии убежища аль-Багдади его ключевым помощником

РБКвчера в 23:35

СМИ сообщают, что аль-Багдади удалось найти благодаря его помощнику

РИА Новостивчера в 20:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Экономика

Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.
Известия вчера в 19:54
Происшествия

В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
РБК 02:45
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Футбол

Тренер «Спартака» Тедеско подвел итоги матча с «Локомотивом»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал разгромную победу над столичным "Локомотивом" в матче 14-го тура чемпионата России.
Газета.Ru вчера в 13:37
Политика

Посол РФ объяснил жесткие меры США против Бутиной

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что если бы осужденная в Соединенных Штатах Мария Бутина не была россиянкой, в отношении нее не были бы приняты столь жесткие меры.
Известия вчера в 23:48
Фигурное катание

Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт 01:12
Происшествия

Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье

РИА Новости 02:45
Общество

Экс-мэр Пензы Кувайцев назначен первым зампредом правительства региона

Бывший глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, сложивший полномочия в сентябре, назначен первым заместителем председателя правительства Пензенской области.
ТАСС 02:57
Происшествия

Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб

ТАСС 03:52
Футбол

«МЮ» первым в АПЛ забил 2000 голов

Metaratings вчера в 14:11
Политика

В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля заявило, что просьбы россиян о предоставлении убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре.
RT на русском вчера в 18:59
Политика

Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника

Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
Известия вчера в 22:12
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перестала скрывать беременность

Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru 25 октября в 03:36
Общество

Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам

Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.
Ведомости вчера в 16:57
Политика

Президент Аргентины признал победу Фернандеса на выборах

Действующий глава Аргентины Маурисио Макри поздравил бывшего председателя правительства Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Здоровье

Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС

Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
АМИТЕЛ вчера в 23:10
Экономика

ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре

После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Общество

Роскачество дало советы по выбору тыквы

Российская газета 01:00
Происшествия

Рязанского священника отстранили от работы за пьянство и побои супруги

РИА Новости 03:02
Общество

Россияне стали охотнее копить деньги на старость и образование

Другая группа откладывает средства "на старость". Этот показатель по сравнению с 2017 годом увеличился с 16 до 25 процентов.
Российская газета 02:46
Общество

Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Происшествия

В Японии арестовали напавших на полицию военных США

Троих военнослужащих США арестовали в Японии за нападение на полицию. Об этом 28 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Известия 03:13
Общество

Более 200 общественных деятелей подписали письмо в поддержку главы карельского «Мемориала»

Более 200 актеров, режиссеров, писателей, журналистов подписали письмо в поддержку главы карельского правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ 02:56
Кино

Фильм про Апатиты завоевал гран-при фестиваля «Артдокфест»

Би-порт 02:32
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Гарик Харламов отказался видеть жену в постельных сценах «Текста»

Российский актер Гарик Харламов прокомментировал откровенные сцены в фильме Клима Шипенко «Текст», в которых приняла участие его жена Кристина Асмус.
Культуромания 03:52
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

RT на русском 02:02
Здоровье

Ученые предупредили о неизбежности смертельной пандемии

Смертельная эпидемия за считанные часы способна убить миллионы людей, заявляют американские ученые из университета Джонса Хопкинса.
Ugpressa.ru 26 октября в 01:41
Шоу-бизнес

Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики»

Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Дни24 26 октября в 04:00
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное