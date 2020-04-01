Экономика

Lenta.ruLenta.ruНа американских рынках произошел рекордный обвал

На американском фондовом рынке произошел рекордный обвал. С января по март биржевой промышленный индекс Dow Jones, который объединяет акции десятков крупнейших компаний США, упал на 23,2 процента, пишет Market Watch. Это стало максимальным квартальным падением с 1987 года.
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Фондовые торги в США закрылись снижением индексов

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Фондовые торги в США закрылись снижением индексов

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Фондовый рынок США перешел в «красную зону»

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Худший квартал

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На американских рынках произошел рекордный обвал

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Dow Jones показал худший первый квартал года за всю свою историю

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Американские индексы снова упали после заявления Трампа

Коммерсантъ12:55
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Правила техосмотра автомобилей в России изменили

Государственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.
РИА Оренбуржье 01:11
Политика

Госдеп оценил гумпомощь из России

В Госдепартаменте прокомментировали доставленную в США гуманитарную помощь от России для борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 19:58
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Ижевский оружейник Владимир Ярыгин отмечает юбилей

Udm-Info 09:56
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.
РИА Новости вчера в 16:43
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Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:26
Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Здоровье

В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Интерфакс 01:12
Политика

Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Газета.Ru 18:20
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета 30 марта в 23:20
Общество

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Super.ru 08:31
Политика

Разведка доложила Трампу о занижении Китаем данных о коронавирусе

Американская разведка представила секретный доклад президенту США о том, что китайские власти скрыли масштабы распространения коронавируса в своей стране, занизив данные о случаях инфицирования и смертельных исходах.
Известия 19:41
Общество

В Татарстане начали действовать пропуска по СМС для выхода из дома

В ответ пользователь получит код регистрации, который нужно отправить на тот же номер со словом «ЦЕЛЬ» и, соответственно, указать цель выхода из дома.
News.ru 07:11
Общество

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.
Ведомости 20:04
Общество

Всех пассажиров рейса Пхукет – Иркутск увезут в обсерватор 1 апреля

АиФ Иркутск 01:42
Общество

Застрявшие в Дохе россияне вылетают домой

Ранее госпожа Захарова отмечала, что российские ведомства и власти Катара предпринимают максимальные усилия для организации вылета граждан РФ из Дохи на родину.
Коммерсантъ 19:54
Общество

Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав

Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
REGNUM 07:29
Здоровье

В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции

В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
Российская газета 14:40
Авто

Genesis представил седан G80 нового поколения

Со сменой поколения G80 перебрался на принципиально новую платформу, на которой построен первый кроссовер бренда – Genesis GV80.
Somanyhorses 30 марта в 04:22
Общество

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета 12:02
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 30 марта в 12:59
Общество

У 20% россиян с коронавирусом заболевание протекает без симптомов

У 20 процентов россиян с выявленным коронавирусом заболевание протекает без симптомов, у 14 процентов - в форме пневмонии.
Телеканал Санкт-Петербург 12:31
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform 08:39
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Земфира выпустила новую песню «Крым»

Земфира выпустила новую песню «Крым».
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Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

Lenta.ru 18:16
Армия и оружие

В США остается в строю авианосец, где произошла вспышка коронавируса

Американский авианосец "Теодор Рузвельт", где произошла массовая вспышка коронавируса, остается в строю, заявил командующий военно-морскими операциями США адмирал Майкд Гилдэй.
РИА Новости 18:34
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru 11:55
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире в ближайшее время превысит 1 млн

Глава ВОЗ выразил обеспокоенность в связи со "стремительным ростом и глобальным распространением инфекции".
Радио Маяк 14:53
Энергетика

TDS: сокращение резервов сделает Россию сговорчивее

Министерство финансов России недавно заявило о готовности страны к длительному периоду низких цен, однако рыночные условия продолжают ухудшаться, а резкое сокращение резервов России на прошлой неделе дает повод думать, что она может оказаться сговорчивее, чем предполагалось ранее.
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Счетная палата: «Крылья Советов» могут ликвидировать из-за долгов

В Счетной палате пришли к выводу, что финансирование местного клуба "Крыльев Советов" из бюджета региона не приносит должных результатов, в связи с чем в настоящий момент команда находится на грани ликвидации.
Газета.Ru 12:51
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Ubisoft бесплатно раздает Rayman Legends игрокам на карантине

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