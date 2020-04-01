Экономика
Lenta.ruНа американских рынках произошел рекордный обвал
На американском фондовом рынке произошел рекордный обвал. С января по март биржевой промышленный индекс Dow Jones, который объединяет акции десятков крупнейших компаний США, упал на 23,2 процента, пишет Market Watch. Это стало максимальным квартальным падением с 1987 года.
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Общество
Правила техосмотра автомобилей в России изменили
Государственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.
Политика
Госдеп оценил гумпомощь из России
В Госдепартаменте прокомментировали доставленную в США гуманитарную помощь от России для борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом
В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.
Политика
Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом
Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с распространением коронавируса.
Общество
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Здоровье
В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом
С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Политика
Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии
Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Происшествия
В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
Общество
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Политика
Разведка доложила Трампу о занижении Китаем данных о коронавирусе
Американская разведка представила секретный доклад президенту США о том, что китайские власти скрыли масштабы распространения коронавируса в своей стране, занизив данные о случаях инфицирования и смертельных исходах.
Общество
В Татарстане начали действовать пропуска по СМС для выхода из дома
В ответ пользователь получит код регистрации, который нужно отправить на тот же номер со словом «ЦЕЛЬ» и, соответственно, указать цель выхода из дома.
Общество
Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом
В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.
Общество
Застрявшие в Дохе россияне вылетают домой
Ранее госпожа Захарова отмечала, что российские ведомства и власти Катара предпринимают максимальные усилия для организации вылета граждан РФ из Дохи на родину.
Общество
Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав
Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
Здоровье
В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции
В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
Авто
Genesis представил седан G80 нового поколения
Со сменой поколения G80 перебрался на принципиально новую платформу, на которой построен первый кроссовер бренда – Genesis GV80.
Общество
В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией
В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Общество
У 20% россиян с коронавирусом заболевание протекает без симптомов
У 20 процентов россиян с выявленным коронавирусом заболевание протекает без симптомов, у 14 процентов - в форме пневмонии.
Шоу-бизнес
Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова
Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Земфира выпустила новую песню «Крым».
Единоборства
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Армия и оружие
В США остается в строю авианосец, где произошла вспышка коронавируса
Американский авианосец "Теодор Рузвельт", где произошла массовая вспышка коронавируса, остается в строю, заявил командующий военно-морскими операциями США адмирал Майкд Гилдэй.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Об этом информирует РИА "Новости".
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире в ближайшее время превысит 1 млн
Глава ВОЗ выразил обеспокоенность в связи со "стремительным ростом и глобальным распространением инфекции".
Энергетика
TDS: сокращение резервов сделает Россию сговорчивее
Министерство финансов России недавно заявило о готовности страны к длительному периоду низких цен, однако рыночные условия продолжают ухудшаться, а резкое сокращение резервов России на прошлой неделе дает повод думать, что она может оказаться сговорчивее, чем предполагалось ранее.
Футбол
Счетная палата: «Крылья Советов» могут ликвидировать из-за долгов
В Счетной палате пришли к выводу, что финансирование местного клуба "Крыльев Советов" из бюджета региона не приносит должных результатов, в связи с чем в настоящий момент команда находится на грани ликвидации.