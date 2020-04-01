На американском фондовом рынке произошел рекордный обвал. С января по март биржевой промышленный индекс Dow Jones, который объединяет акции десятков крупнейших компаний США, упал на 23,2 процента, пишет Market Watch. Это стало максимальным квартальным падением с 1987 года.

Политика Госдеп оценил гумпомощь из России В Госдепартаменте прокомментировали доставленную в США гуманитарную помощь от России для борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19.

Общество В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.

Общество Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Здоровье В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.

Общество Минздрав: Коронавирус передается половым путем Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"

Политика Разведка доложила Трампу о занижении Китаем данных о коронавирусе Американская разведка представила секретный доклад президенту США о том, что китайские власти скрыли масштабы распространения коронавируса в своей стране, занизив данные о случаях инфицирования и смертельных исходах.

Общество Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.

Общество Застрявшие в Дохе россияне вылетают домой Ранее госпожа Захарова отмечала, что российские ведомства и власти Катара предпринимают максимальные усилия для организации вылета граждан РФ из Дохи на родину.

Общество Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

Здоровье В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.

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Шоу-бизнес Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.

Энергетика TDS: сокращение резервов сделает Россию сговорчивее Министерство финансов России недавно заявило о готовности страны к длительному периоду низких цен, однако рыночные условия продолжают ухудшаться, а резкое сокращение резервов России на прошлой неделе дает повод думать, что она может оказаться сговорчивее, чем предполагалось ранее.